簡易食譜｜5款打卡甜品教學　牛軋糖夾心餅、雜莓千層撻原來咁易整！

拍照打卡逐漸成為人們日常生活中的習慣，而一般的甜品已經不能滿足鏡頭的需要，因此需要作出一些改變。以下就教大家製作5款簡易甜品，每款都適合打卡拍照使用，而且做法簡單，味道亦出色，只需簡單步驟便可以搖身一變成為打卡用甜品！ 簡易甜品食譜｜熊仔牛軋糖夾心餅 踏入10月不少人都喜歡進行野餐，野餐的時候準備一些可愛亮眼的食品就最為搶眼！而熊仔牛軋糖夾心餅的外表可愛，無論帶去野餐，或是作為下午茶、午間小食等都是不錯的選擇。最重要的是製作方法亦不困難，更可和小朋友一起製作，共享親子樂！ 食材：牛油55g／棉花糖150g／奶粉55g／圓形小餅乾 適量／白&黑朱古力 適量 易潔鑊中放入牛油，以小火攪拌至融化。 在牛油中倒入棉花糖，翻拌融化後熄火。 倒入奶粉攪拌均勻，再倒在牛油紙上。 取適量混合物搓成小球狀，夾在兩塊小餅乾中間輕輕按壓，然後重複步驟。 白朱古力和黑朱古力分別隔水融化，然後用牙籤等工具在餅乾畫上表情即可。

簡易甜品食譜｜簡易水果拿破崙 拿破崙蛋糕一直都被認為是製作方法較為繁複的甜品，但其實簡單利用手抓餅的餅皮便可以製作簡易版的拿破崙。整個製作過程只需20分鐘即可，用來作為簡單的下午茶甜品一流！ 食材：手抓餅餅皮 2塊（不需提前解凍）／淡忌廉 80g／砂糖 5g／水果 適量 手抓餅餅皮切掉圓邊，然後切成三等份的長方形，再放在焗盤上。 用牙籤或叉子在餅皮上插洞，焗爐以190度預熱後，放入餅皮焗13-15分鐘。 出爐後，將砂糖篩入淡忌廉後打發，再裝入擠花袋中。 將放涼後的餅皮擠上淡忌廉，再加入自己喜歡的水果粒，一層層疊起成三層的拿破崙即可。 簡易甜品食譜｜雜莓千層撻 除了利用手抓餅餅皮製作拿破崙外，其實還可以製作其他酥皮甜品，而千層撻便是另一款選擇。這款雜莓千層撻利用希臘乳酪代替淡忌廉，配上的士多啤梨和藍莓都屬不算太甜的水果，不愛甜食也可放心食用！ 食材：手抓餅餅皮 2-4塊（不需提前解凍）／蛋黃 1隻／砂糖 少許／士多啤梨 適量／藍莓 適量／希臘乳酪 適量／糖粉 適量 ー塊餅皮上灑上砂糖，再蓋上另一塊餅皮。 餅皮切掉圓邊變成正方形，然後一分為四。 其中兩小塊用水瓶圓蓋印出鏤空圓形。 鏤空的餅皮疊到另一塊完整的餅皮上。 蛋黃打散後刷在餅皮表面，然後預熱好的焗爐，以200度焗20分鐘即可。 焗好後取出放涼，中間放上希臘乳酪和水果，最後灑上糖粉即可。