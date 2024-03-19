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飲食
2024-03-19 13:04:00

增肥方法｜食極唔肥有原因？！調整飲食時間回復正常體態

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增肥｜食極唔肥有原因？！盤點5大原因+ 5個增肥方法 回復正常體態

增肥｜食極唔肥有原因？！盤點5大原因+ 5個增肥方法 回復正常體態

雖然減肥屬於不少人的終身大事，但是對於一些「食極唔肥」的人來說，增肥才是他們的日常。以下就讓大家了解5大「食極唔肥」原因及5個增肥方法，讓身體回復正常體魄，精神地渡過每一天！

提升腸道健康超級食物，包括泡菜、薑、黑蒜頭等（am730製圖） 提升腸道健康超級食物，包括泡菜、薑、黑蒜頭、燕麥等（am730製圖） 提升腸道健康超級食物，包括泡菜、薑、黑蒜頭、燕麥等（am730製圖） 提升腸道健康超級食物，包括泡菜、薑、黑蒜頭、可可等（am730製圖） 提升腸道健康超級食物，包括泡菜、薑、黑蒜頭、可可等（am730製圖） 提升腸道健康超級食物，包括泡菜、薑、黑蒜頭、可可等（am730製圖）

增肥｜「食極唔肥」原因

1. 遺傳

遺傳屬於影響身體質素最常見的原因之一，如果家人亦有「食極唔肥」的煩惱，那麼吃不胖的問題便是源於家族遺傳，需要花更多時間去調理。

2. 脾胃虛弱 

脾胃將攝入身體的食物運化成細微分子，以幫助身體吸收，因此若有脾胃虛弱、腸胃功能問題，身體的營養吸收率亦會變差，導致「食極唔肥」。

有些人整個家族都屬於纖瘦體質。 「食極唔肥」也會是煩惱之一。 改善脾胃對增肥特別重要。

3. 睡眠不足 

睡眠時間即身體器官休息的時間，而睡眠不足會導致腸胃等器官無法得到充分的休息，使腸胃的消化功能無法正常運作，加上睡不着所造成的亢奮狀態亦會令身體的熱量流失，因而加劇「食極唔肥」的問題。

4. 疾病 

患有糖尿病或甲狀腺相關疾病的人士，一般都會有身體代謝功能加快的情況出現，即使吃得再多都會因代謝而令身體變得逐漸消瘦。 

5. 飲食習慣

不少人都有飲食上的壞習慣，例如三餐不定時、不吃早餐、飲食不均衡等都會導致身體營養不均。

排毒食物｜烏龍茶（am730製圖） 排毒食物｜堅果（am730製圖） 排毒食物｜小青瓜（am730製圖） 排毒食物｜燕麥（am730製圖） 排毒食物｜淺焙咖啡（am730製圖）

增肥｜盤點5大增肥方法

增肥方法｜飲食調整 

若想成功增肥的話，飲食調整便是最基本的要求，比起盲目地進食，進行規律的飲食計劃更有效。每餐最基本要含有含豐富澱粉質的食品，例如米飯、面食等作主食食用，同時需多吃蛋白質高的食物，例如雞肉、豬肉、魚肉等，建議適當地多吃脂肪較高的部位。而烹飪方式則以蒸、煮等易於消化的爲主，以免對脾胃造成太大的負擔。

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增肥時亦要注意均衡飲食。 每餐都要含有澱粉質類的主食。 米線、米粉、烏冬等麵食都包含在內。

增肥方法｜調理脾胃 

當脾胃功能健康時，身體對於食物的消化吸收及營養的轉化便會運行得更好，讓食物可以有效地轉換成營養，達到增肥的目的。而調理脾胃可以食療的方式改善，例如四神湯等健脾開胃的湯水，可以有效改善食慾不振，適合脾胃虛弱及體型消瘦的人群飲用。

四神湯對調理脾胃特別有用。 建議加入瘦肉一起煲煮。 如果本身屬於脾胃虛弱的人士，便需要特別注重改善脾胃。

增肥方法｜規劃飲食時間

不少人「食極唔肥」的人士都視進食作為生存要素的一種，因此不到特別肚餓的時候也不會進食，所以最先要改善的便是心態，規劃每天的飲食時間，不要等到肚餓才進食。而除了依靠基本的飲食調整外，每天多吃一些健康的增肥零食對增肥都有一定的作用，例如堅果、杏仁、栗子、花生、腰果、核桃等，建議在餐與餐之間多進食，不但可以補充營養，而且可以增加熱量，令增肥的效果增加。

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在適當的時間便要進食，而非在肚餓時才進食。 適當的甜食對於增肥亦有一定幫助。 餐與餐之間可以吃果仁來幫助增肥。

增肥方法｜充足睡眠 

如果想要身體正常運作，便需要有充足的睡眠令身體器官得到充分休息，以幫助身體正常地進行營養轉化、肌肉生長，所以每天最少需睡足8小時才可幫助成功增肥。

充足的睡眠可以幫助改善身體體質。 舒適的寢具和睡衣可以改善睡眠質素。 建議不要睡午覺，以免影響晚上的睡眠。

增肥方法｜運動鍛鍊 

有些人會認為運動會增加身體消耗，令增肥計劃失去效果，但實際上運動可以增加人體代謝，促進腸胃蠕動及吸收，令身體機能得到改善。「食極唔肥」的人士可以選擇有氧的運動方式，例如一星期慢跑3次、每天進行俯臥撐、仰臥起坐等運動，均可以改善體質，從根源解決身體問題。

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運動鍛鍊可以改善體質和身型。 跑步屬於纖瘦人士亦適合的運動。 俯臥撐、仰臥起坐等運動在家中也可進行。
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