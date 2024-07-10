夏日減脂菜單｜燕麥糠≠麥皮！4款燕麥糠食譜教你整香蕉窩夫、朱古力曲奇

夏日減脂｜燕麥糠≠麥皮！一文分清燕麥糠 + 4款燕麥糠食譜教學

市面上的減肥食品有多種，燕麥便是經常被提到的一項，而燕麥糠更是近年經常被提到的「超級食品」。除了將燕麥糠直接沖泡外，亦可利用燕麥糠作為原材料製作多種料理，因此以下就教大家分清燕麥糠和麥皮的分別，同時準備了4款燕麥糠的減脂菜單食譜，讓大家減肥的時候也可以吃得開心！ 減脂菜單：燕麥糠VS麥皮

雖然燕麥糠和麥皮屬燕麥的一種，但麥皮（Rolled Oats）卻是來自燕麥的內部，而燕麥糠（Oat Bran）則是來自燕麥的外部，無論是燕麥糠或麥皮，兩款食物都含有豐富的營養，同樣適合減肥時食用。不過，由於市面上一般販賣的麥皮都屬快熟麥皮，營養價值相對較低。而燕麥糠中就含有燕麥中95％的水溶性膳食纖維，除了可以有效地降低膽固醇外，還有吸油、清腸胃的作用。而且燕麥糠比麥皮有更好的蛋白質、維他命B、鐵質等，不但使飽腹感持續更久，同時可緩減脂肪和糖的吸收，對減肥就更有幫助。 減脂食品：燕麥糠煮法

只需按照比例以熱水或熱牛奶沖泡30秒便可食用，做法與快熟麥皮般簡單，建議可加入水果一起食用或直接當作飲品飲用。