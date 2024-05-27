最近多啦A夢(叮噹)成為全城熱話，除了早前的多啦A夢無人機匯演及快閃中山公園外，7月亦會舉辦多啦A夢展覽。而港鐵公司亦與主辦單位合作，率先推出輕鐵兆康站「多啦Ａ夢主題月台」及「100%朋友召喚鈴」為主題的三列期間限定列車，分別遊走輕鐵、東鐵綫及機場快綫。喜歡多啦A夢的你千萬不要錯過，即睇內文詳情！

多啦A夢主題列車 (董立華攝)

今個夏天，多啦A夢將會帶同新登場法寶「100%朋友召喚鈴」來到香港，召喚全城好友向夢想啟航！港鐵公司和展覽主辦單位─創意品牌AllRightsReserved合作，由即日起，於輕鐵兆康站引入首個「多啦A夢主題月台」，並率先推出三列主題列車，分別遊走輕鐵、東鐵綫及機場快綫。

輕鐵兆康站三號月台變身為「多啦A夢主題月台」 首次推出的「多啦A夢主題月台」，以其深藍色作為主調，襯托是次活動推出的新登場特別法寶「100%朋友召喚鈴」。整個月台亦換上是次活動主題海報及裝飾，召喚各方朋友向四方啟航。喜歡多啦A夢的你，立即去打卡啦！

多啦A夢主題列車 輕鐵列車率先睇 輕鐵主題列車車身特別以深藍色作為主調，列車車門也塗上粉紅色，化身市民熟悉的法寶「隨意門」，車頭與車尾分別加上模擬多啦A夢的招牌叮噹及紅色尾巴，車身配上巨型「100%朋友召喚鈴」及不同造型與表情的多啦A夢，為乘客增添興奮與期待。這輛穿上「新裝」的輕鐵將在鬧市間穿梭，為大家帶來一種煥然一新的感覺。主題列車車廂內8款卡通造型的裝飾，遍佈列車天花、吊環及座位；配上車門玻璃上的活動標誌，與乘客結伴出行。主題列車將會率先行走610綫(屯門碼頭來往元朗)，大家記得把握機會，與多啦A夢主題列車打卡留念。