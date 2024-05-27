2024年多啦A夢(叮噹)終於再次來到香港，各位多啦A夢粉絲留意啦！全球最大型多啦A夢展覽《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展，將於7月13日起登陸尖沙咀！而萬眾期待的無人機匯演，已於5月25日在星光大道一帶海濱演出。喜歡多啦A夢的你千萬不要錯過，即睇內文圖片，重溫當晚經典時刻。多啦A夢展覽亦即將開賣，即睇內文開售日期、門票價錢、地點，及紀念品預售日期！

世界知名、來自未來的多啦A夢，自1970年漫畫誕生以來，激發了全世界粉絲的夢想。今次全球最大型多啦A夢展覽之一的——「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）由創意品牌AllRightsReserved (ARR) 主辦，並於7月13日起登陸香港！展覽亦紀念多啦A夢作者藤子 F 不二雄老師誕生90 週年，分為免費及收費展區，將百分百呈現漫畫、動畫及電影的多啦A夢世界。特展更帶來新登場的特別法寶「100%朋友召喚鈴」，搖晃這法寶就能召喚朋友到來，緊扣展覽主旨「好朋友，心中一想就即到」，召喚全球好友香港見。

全球首場多啦 A 夢無人機匯演 5月25日晚上7時30分，ARR已率先以全球首場多啦A夢無人機匯演為7月展覽預熱，市民在星光大道一帶海濱，觀賞多啦A夢與好友戴着竹蜻蜓翱翔，與維港百萬夜景互相輝映。

全港5區突發免費派多啦A夢氣球 5月25日中午12點，主辦單位於星光大道、尖沙咀、旺角、銅鑼灣、中環，免費派發多啦A夢氣球。

多啦A夢展覽快閃中山公園 多啦A夢雕塑展覽於5月25日在西營盤中山紀念公園「快閃」，有高12米的充氣多啦A夢，及60隻一比一大小的雕塑。

免費展區｜100%多啦A夢户外展區＋100%星光大道 偌大免費展區位於星光大道及尖沙咀海旁，其中「100%多啦A夢户外展區」，以全球最高達12米多啦A夢充氣雕塑最矚目，伴隨34個動漫多啦A夢、及10位多啦A夢親友的1：1原大雕塑，以巨型漫畫列陣，與維港天際線互相輝映。 「100%星光大道」則向香港電影致敬，多啦A夢與好友大雄等穿上禮服，沿星光大道陪伴13位香港電影工作者的漫畫化人形立牌，走過以多啦A夢主題顏色為創作概念的「藍」地毯。星光熠熠的台前幕後名單將5月30日公佈。

《 100% 多啦 A 夢 &FRIENDS 》 展覽＋ 100%多啦A夢 空中樂園 共逾萬尺的收費展區，位於K11 MUSEA 6樓，帶忠實粉絲走入百分百多啦A夢世界，其中室內的「100%多啦A夢動漫藝術展覽廳」，將獨家放映ARR斥資的原創短篇動畫——日本著名動畫公司「Shin-Ei Animation」為香港度身訂造原創動畫。展館另特設沉浸式體驗空間及互動裝置，同時展出多幅官方授權原畫復刻作品、大長篇及精選電影場景，及17組首次展示的雕塑。 「100%多啦A夢空中樂園」，將展示36個多啦A夢立體雕塑，當中包括13個電影多啦A夢造型及23個趣怪造型，包括蕃薯、野狼、大雄以及多啦A夢混合體等。憑一張門票已可進入兩個展館，更可獲贈粉絲必藏紀念徽章。免費及收費展區均位於K11文化藝術區Victoria Dockside。 7月13日起開放的展覽將分為免費及收費展區，參觀人士須於Klook購買收費展區門票，透過網上系統預約入場日子及時間，每節名額有限，先到先得。門票5月25日起在Klook公開發售，憑票進入收費展區時將可領取非賣紀念品。展覽亦特別推岀「特典套裝」（限量3,000套），連一張門票及「100%多啦A夢&FRIENDS」特別造型徽章立牌套裝（1套9枚，隨意門同漫畫家造型係特典套裝專屬！）及貼紙；一般門票亦會隨機贈送嘅特別造型徽章，讓粉絲一拼收藏整套限量徽章。 加場喇！感激大家支持，「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）門票首日開售特典套票(限量3000套) 及7月13日至21日一般門票已售罄，為讓更多粉絲可以感受多啦A夢嘅魅力，主辦單位AllRightsReserved決定加場，展期將會加場一星期，去到8月11日！ 《 100% 多啦 A 夢 &FRIENDS 》 巡迴特展（香港） 日期：7月13日至8月11日 收費展區：K11 MUSEA 6樓 門票：$150 (12歲或以上)；$120 (4-11歲) 次輪發售日期：5月27日早上11時起 5月27日起可預購7月22日至8月11日之一般入場門票 立即預購多啦A夢展覽門票

多啦 A 夢 展覽｜ 胖虎世界巡迴演唱會 多啦A夢動畫陪伴幾代人成長，主辦單位ARR獲Fujiko Pro協助，邀得製作多啦A夢動畫的日本著名動畫公司「Shin-Ei Animation」，為香港度身訂造原創動畫，故事以「胖虎要來香港開演唱會」為主旨，並透過新登場特別法寶「100%朋友召喚鈴」，號召好友，還可看到大家熟悉的港景，粉絲絕對要購票入展廳觀看。