多啦A夢展覽7月13日登陸尖沙咀！內附門票價錢/開售日期/地點/紀念品

2024年多啦A夢(叮噹)終於再次來到香港，各位多啦A夢粉絲留意啦！全球最大型多啦A夢展覽《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展，將於7月13日起登陸尖沙咀！而萬眾期待的無人機匯演，已於5月25日在星光大道一帶海濱演出。喜歡多啦A夢的你千萬不要錯過，即睇內文圖片，重溫當晚經典時刻。多啦A夢展覽亦即將開賣，即睇內文開售日期、門票價錢、地點，及紀念品預售日期！

世界知名、來自未來的多啦A夢，自1970年漫畫誕生以來，激發了全世界粉絲的夢想。今次全球最大型多啦A夢展覽之一的——「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）由創意品牌AllRightsReserved (ARR) 主辦，並於7月13日起登陸香港！展覽亦紀念多啦A夢作者藤子 F 不二雄老師誕生90 週年，分為免費及收費展區，將百分百呈現漫畫、動畫及電影的多啦A夢世界。特展更帶來新登場的特別法寶「100%朋友召喚鈴」，搖晃這法寶就能召喚朋友到來，緊扣展覽主旨「好朋友，心中一想就即到」，召喚全球好友香港見。

全球首場多啦 A 夢無人機匯演 5月25日晚上7時30分，ARR將率先以全球首場多啦A夢無人機匯演為7月展覽預熱，市民屆時在星光大道一帶海濱，可觀賞多啦A夢與好友戴着竹蜻蜓翱翔，與維港百萬夜景互相輝映。 時間：5月25日晚上7時30分開始，歷時約15分鐘 最佳觀賞位置：尖沙咀星光大道（鄰近梳士巴利花園段）*圖中粉紅色路段 *因角度影響，文化中心沿岸未能清晰觀賞無人機匯演。香港島沿岸未能觀賞是次匯演。部份文化中心至藝術館路段亦會於當日作臨時封閉，敬請留意。 如何前往：港鐵尖東站 J2 出口或尖沙咀站 E 出口步行約 5 分鐘

即睇多啦A夢無人機匯演

全港5區突發免費派多啦A夢氣球 5月25日中午12點起，主辦單位會於星光大道、尖沙咀、旺角、銅鑼灣、中環，免費派發多啦A夢氣球。數量有限，先到先得，送完即止。 *派發位置及時間只供參考，會因應實際情況而定。如活動當日受惡劣天氣影響，主辦單位有權根據天氣情況而取消當日派發活動，如有任何爭議，AllRightsReserved（主辦單位）保留最終決定權。

全港5區突發免費派多啦A夢氣球

多啦A夢展覽快閃中山公園 多啦A夢雕塑展覽於5月25日在西營盤中山紀念公園「快閃」，有高12米的充氣多啦A夢，及60隻一比一大小的雕塑。

《 100% 多啦 A 夢 &FRIENDS 》 展覽 7 月 13 日登陸香港 7月13日起開放的展覽將分為免費及收費展區，參觀人士須於Klook購買收費展區門票，透過網上系統預約入場日子及時間，每節名額有限，先到先得。門票5月25日起在Klook公開發售，憑票進入收費展區時將可領取非賣紀念品。展覽亦特別推岀「特典套裝」（限量3,000套），連一張門票及「100%多啦A夢&FRIENDS」特別造型徽章立牌套裝（1套9枚，隨意門同漫畫家造型係特典套裝專屬！）及貼紙；一般門票亦會隨機贈送嘅特別造型徽章，讓粉絲一拼收藏整套限量徽章。 《 100% 多啦 A 夢 &FRIENDS 》 巡迴特展（香港） 日期：7月13日至8月4日 收費展區：K11 MUSEA 6樓 門票：$150 (12歲或以上)；$120 (4-11歲) 次輪發售日期：5月27日早上11時起 5月27日起可預購7月22日至8月4日之一般入場門票 立即預購多啦A夢展覽門票

《 100% 多啦 A 夢 &FRIENDS 》 展覽 紀念品 為慶祝「100%多啦A夢&FRIENDS巡迴特展」首站於香港展岀，@DDTStore 將會於7月8日網上優先發售獨家主題紀念品。展覽現場會於7月13日開賣，更特設會場限定品！紀念品包括限量紀念畫作、僅限500枚的原木雕塑、怪趣可愛毛絨公仔等。預先登記成為 @DDTStore 會員可獲取最新開賣資訊！ 網上優先發售日期：7月8日 展場公開發售日期：7月13日

100%多啦A夢空中樂園 從維多利亞港海滂的展區，至登上毗鄰的空中樂園，你將遇上36個從未展岀過的多啦A夢雕塑。當中，23個趣怪造型的多啦A夢及13個電影多啦A夢將加入伴航，為大家送上目不睱給的驚喜。 在這個以1：1原大尺寸打造的雕塑花園，你可成為故事及展覽中的一角，發掘多個過往從未展出的獨特多啦A夢100%原大雕塑造型，其中包括尤如蕃薯、野狼、大雄及和多啦A夢混合體等奇妙的變身造型。