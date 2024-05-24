多啦A夢無人機表演周六舉行！多啦A夢展覽7月13日登陸香港 (內附最佳觀賞位置/日期/地點/門票)

2024年多啦A夢終於再次來到，各位多啦A夢粉絲留意啦！全球最大型多啦A夢展覽《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展，將於7月13日起登陸香港！而萬眾期待的無人機匯演，將會於5月25日星期六晚上演出，市民屆時可在星光大道一帶海濱，觀賞多啦A夢與好友戴着竹蜻蜓翱翔，與維港百萬夜景互相輝映。喜歡多啦A夢的你千萬不要錯過，即睇內文詳情！

世界知名、來自未來的多啦A夢，自1970年漫畫誕生以來，激發了全世界粉絲的夢想。今次全球最大型多啦A夢展覽之一的——「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）由創意品牌AllRightsReserved (ARR) 主辦，並於7月13日起登陸香港！展覽亦紀念多啦A夢作者藤子 F 不二雄老師誕生90 週年，分為免費及收費展區，將百分百呈現漫畫、動畫及電影的多啦A夢世界。特展更帶來新登場的特別法寶「100%朋友召喚鈴」，搖晃這法寶就能召喚朋友到來，緊扣展覽主旨「好朋友，心中一想就即到」，召喚全球好友香港見。

全球首場多啦A夢無人機匯演

全球首場多啦 A 夢無人機匯演 5月25日晚上7時30分，ARR將率先以全球首場多啦A夢無人機匯演為7月展覽預熱，市民屆時在星光大道一帶海濱，可觀賞多啦A夢與好友戴着竹蜻蜓翱翔，與維港百萬夜景互相輝映。 時間：5月25日晚上7時30分開始，歷時約15分鐘 最佳觀賞位置：尖沙咀星光大道（鄰近梳士巴利花園段）*圖中粉紅色路段 *因角度影響，文化中心沿岸未能清晰觀賞無人機匯演。香港島沿岸未能觀賞是次匯演。部份文化中心至藝術館路段亦會於當日作臨時封閉，敬請留意。 如何前往：港鐵尖東站 J2 出口或尖沙咀站 E 出口步行約 5 分鐘

最佳觀賞位置

全港5區突發免費派多啦A夢氣球 5月25日中午12點起，主辦單位會於星光大道、尖沙咀、旺角、銅鑼灣、中環，免費派發多啦A夢氣球。數量有限，先到先得，送完即止。 *派發位置及時間只供參考，會因應實際情況而定。如活動當日受惡劣天氣影響，主辦單位有權根據天氣情況而取消當日派發活動，如有任何爭議，AllRightsReserved（主辦單位）保留最終決定權。

全港5區突發免費派多啦A夢氣球