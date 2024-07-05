多啦A夢無人機表演7.20第二彈！內附最佳觀賞位置/日期/地點

早前多啦A夢(叮噹)於5月舉辦的全球首場多啦A夢無人機匯演反應熱烈，主辦單位AllRightsReserved (ARR) 宣佈即將再次舉辦第二場無人機匯演！今次多啦A夢無人機表演會加入全新精彩內容，一千架無人機將化身為各式各樣的經典多啦A夢場景與造型。喜歡多啦A夢的你千萬不要錯過，即睇內文最佳觀賞位置及日期！

5月舉辦的全球首場多啦A夢無人機匯演反應熱烈，主辦單位AllRightsReserved (ARR) 宣佈，計劃於7月20日（星期六）再度在維港上空舉辦第二場匯演，當中加入全新精彩內容，一千架無人機將化身為各式各樣的經典多啦A夢場景與造型，為觀眾帶來視覺盛宴。由於首場匯演觀賞人數眾多，而屆時部份星光大道（K11 MUSEA至梳士巴利花園路段）將化身成不同免費戶外展區並實施單向人流管制，主辦單位與有關部門溝通後，是次匯演位置將移師至星光大道近尖東的海域上空，讓更多市民旅客觀看，建議觀賞地點等詳情容後公布。