7月生日優惠合集 盤點各大酒店+餐飲+玩樂優惠 生日自助餐/免費生日蛋糕/主題樂園優惠

7 月生日優惠｜香港百樂酒店 每四位或以上惠顧自助晚餐，一位當月的生日之星可免費享用一次，同行賓客可享85折優惠；提前一天預訂自助晚餐，更可免費獲贈氣泡酒一瓶及法式梳乎厘一客。 地址：九龍尖沙咀漆咸道南61-65號 日期：7月3日至10月2日 查詢詳情

百樂酒店生日優惠

7 月生日優惠｜半島酒店 半島酒店推出「快樂生辰獎賞」，每位慶祝生辰之賓客於生辰正日惠顧大堂茶座晚餐兩位即可獲贈生日蛋糕一個；而惠顧大堂茶座晚餐四位或以上，即可享一位免費及獲贈生日蛋糕一個。 收費：每位 588 港元（另加10%服務費） 優惠日期：即日起至至2024年9月30日 地址：半島酒店地下 查詢詳情

半島酒店生日優惠

7 月生日優惠｜帝逸酒店 帝逸酒店推出生日住宿優惠，壽星可以最優惠房價入住自選房型，並可免費享用Alva House自助晚餐及自助早餐；送生日蛋糕、氣泡酒；免費借用酒店提供之單車探索鄰近景點及單車徑。 地點：香港沙田源康街1號 查詢詳情

香港帝逸酒店生日優惠

7 月生日優惠｜杉玉居酒居 生日壽星於生日當天到杉玉居酒居，堂食消費滿$70，即送「生日驚喜杯壽司」，店員更會幫忙影即影即有一張！ 地址：香港杉玉居酒屋分店 日期：即日起至7月31日 查詢詳情

杉玉生日優惠

7 月生日優惠｜西樹泡芙 由即日起，壽星於生日當日只需向店員出示有效的生日證明，掃描QR code入WhatsApp group，即時可領取特濃吉士泡芙一個。僅限領取一次，數量有限，送完即止！ 查詢詳情

7 月生日優惠｜熊本牛鍋 熊本牛鍋推出生日多重賞，凡當月月份生日之壽星4人或以上同行，壽星即可免費$268皇牌套餐/$298澳洲和牛套餐（壽星需支付正價加一服務費）。此外按每位人數追蹤Facebook或Instagram專頁，以及按讚及分享以及留言「熊本生日優惠」到指定Facebook或Instagram貼文，即可以免費送5️款新鮮蒸海鮮。打卡人數越多，按人數送的數量越多。 查詢詳情

7 月生日優惠｜海洋公園 香港居民只需要在香港海洋公園網站成功預約，並於生日當日出示成功預約確認信，及有效香港身份證或出生證明，即可以免費入場。 查詢詳情

香港海洋公園生日優惠

7 月生日優惠｜香港迪士尼樂園 香港居民可尊享「迪士尼酒店生日禮遇」，壽星預訂迪士尼酒店生日禮遇，並於生日正日入住，標準客房連指定晚餐或自助晚餐（兩位）只需港幣$3,116起+。生日賓客免費獲贈1日門票一張；更會免費獲贈別出心裁的蛋糕造形毛巾及生日卡 查詢詳情

7 月生日優惠｜高先電影院 只需要成為高先電影院會員，於生日月份即可免費獲贈戲票贈劵一張。 優惠日期：即日起至另行通知 地址：堅尼地城吉席街2號

7 月生日優惠｜香港杜莎夫人蠟像館 由即日起至2024年12月31日止，香港居民在生日當天、生日前七天或生日後七天可以與最少一名親友一同進場，以優惠價HK$329享受「買一享四優惠」，與「生日之星」同遊香港杜莎夫人蠟像館。優惠包括：入場門票兩張、VIP數碼照通行證乙張以及名人紀念冊一本。 查詢詳情