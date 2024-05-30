多啦A夢展覽門票售罄！7月13日登陸尖沙咀 內附免費展區日期/地點/紀念品 (多圖)

2024年多啦A夢(叮噹)終於再次來到香港，各位多啦A夢粉絲留意啦！全球最大型多啦A夢展覽《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展，將於7月13日起登陸尖沙咀！而萬眾期待的無人機匯演，已於5月25日在星光大道一帶海濱演出。喜歡多啦A夢的你千萬不要錯過，即睇內文圖片，重溫當晚經典時刻。多啦A夢展覽門票現已售罄，屆時展覽設有部分免費展區，包括全球最高充氣多啦A夢、不同造型的多啦A夢1：1原大雕塑、100%星光大道等，喜歡多啦A夢一定要密切留意最新消息。即睇內文展覽日期、地點及紀念品預售日期！

世界知名、來自未來的多啦A夢，自1970年漫畫誕生以來，激發了全世界粉絲的夢想。今次全球最大型多啦A夢展覽之一的——「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）由創意品牌AllRightsReserved (ARR) 主辦，並於7月13日起登陸香港！展覽亦紀念多啦A夢作者藤子 F 不二雄老師誕生90 週年，分為免費及收費展區，將百分百呈現漫畫、動畫及電影的多啦A夢世界。特展更帶來新登場的特別法寶「100%朋友召喚鈴」，搖晃這法寶就能召喚朋友到來，緊扣展覽主旨「好朋友，心中一想就即到」，召喚全球好友香港見。

5月25日晚上7時30分，ARR已率先以全球首場多啦A夢無人機匯演為7月展覽預熱，市民在星光大道一帶海濱，觀賞多啦A夢與好友戴着竹蜻蜓翱翔，與維港百萬夜景互相輝映。

多啦A夢雕塑展覽於5月25日在西營盤中山紀念公園「快閃」，有高12米的充氣多啦A夢，及60隻一比一大小的雕塑。

偌大免費展區位於星光大道及尖沙咀海旁，其中「100%多啦A夢户外展區」，以全球最高達12米多啦A夢充氣雕塑最矚目，伴隨34個動漫多啦A夢、及10位多啦A夢親友的1：1原大雕塑，以巨型漫畫列陣，與維港天際線互相輝映。

免費展區｜100%星光大道 設已故資深配音員林保全/古天樂/周杰倫/陳法拉/林峯/劉俊謙等立牌

免費展區之一的「100%星光大道」則向香港電影致敬，多啦 A 夢與好友大雄等穿上禮服，沿星光大道陪伴 13 位香港電影工作者的漫畫化人形立牌，走過以多啦 A 夢主題顏色為創作概念的「藍」地毯。特展更特設 DORAEMON ID 體驗，讓觀眾可自由設計個人化專屬漫畫形象，化身成為多啦 A 夢的好友，緊扣展覽主旨「好朋友，心中一想就即到」，相約全球好友於星光大道見。

多啦 A 夢多年來一直是漫畫迷的集體回憶，「大長篇」電影故事亦在日本及香港電影行業中佔着相當重要的地位。香港電影亦風靡全球多年，銀幕下見證了不少香港的獨特風景，多年來創下無數偉大經典作品；特展特別藉此機會，讓多啦 A 夢首度透過文化藝術的交流碰撞，巧妙糅合香港文化中的集體回憶——香港電影文化。

多啦 A 夢聯同七位好友，包括大雄、靜香、胖虎、胖妹、小夫、多啦美及出木杉，以及藤子 F 不二雄老師其他名作：《超能力魔美》的魔美、《神奇小子》的一號至三號及《奇天烈百科全書》的可羅等五個經典 漫畫角色將驚喜現身，蒞臨著名地標「星光大道」的一段觀景長廊。13 位香港電影工作者由主辦單位邀請參與，包括曾為「多啦 A 夢」及不少電影角色配音的已故資深配音員林保全、資深女演員羅蘭、電影公司創辦人兼殿堂級電影導演和監製杜琪峯、現屆香港電影工作者總會會長兼電影公司創辦人及及演員古天樂、演員及唱作人周杰倫、國際影星陳法拉、國際影星及製作人吳彥祖、男演員及歌手鄭伊健、男演員及歌手林峯、資深男演員林雪、女演員周秀娜、新生代演員劉俊謙及袁澧林（排名不分先後），將會以漫畫化 的禮服造型亮相，陪伴這 13 位漫畫人物共同踏上長約 100 米、以多啦 A 夢主題顏色為創作概念的「藍」地毯。

由即日起，你可於官方網站 建立 DORAEMON ID 數碼虛擬身分，設計你的個人化專屬漫畫形象，挑選身型、臉型、膚色、髮型、服飾等，化身多啦 A 夢的好友。持票觀眾更可憑 DORAEMON ID 解鎖「100％電子印章」互動體驗，紀錄與多啦 A 夢的每一個時刻。觀眾可利用場內提供的電子蓋章，於手機上 DORAEMON ID 頁面掃描，即可集齊 6 個「100％電子印章」。