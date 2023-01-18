大掃除｜嚴選家居10大難抹地方　第一位比地毯、馬桶更難清潔

所以大部分人在居家裝潢、購買家具及用品時，最在意的除了價錢與實用度，是否容易清理也同樣重要。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查10大居家最難掃的地雷清單，順便告訴你如何輕鬆解決髒污問題！

NO10. 煮食爐 天天開伙的家庭，煮食爐若沒有在煮完菜後立刻清潔擦拭，不但會累積大量油污、卡垢，還可能滋生黴菌。網民多在抱怨「有些煮飯噴到的油污不好清，就算用水擦還是會油油的」、「煮食爐架油漬，根本不是用刷子就可以擦掉」。還曾有網民嘗試使用洗面乳刷洗，三兩下讓檯面清潔溜溜，也有達人建議可用小梳打和水調製的清潔劑來擦拭。

NO9. 浴缸 浴缸長期使用久未清洗就會累積黃垢，必須用力刷洗才能徹底清除，尤其獨立浴缸因為浴缸弧度導致清潔不易，底部及靠牆側面更不好清，再加上浴室水氣充足，很容易就發霉、滋生細菌。網民表示，「十多年的浴缸有些許坑洞，試過很多方法，越洗越粗，坑洞難洗」。 有人便建議「用海綿加點牙膏刷洗臉盆和浴缸，效果很好」、「拿網狀洗碗布來清理浴室，除了用來清洗餐具，也能用來刷洗浴缸」。

NO.8 廚房水槽 廚房最常使用到的地方就是水槽，排水口常卡着菜渣、廚餘，攀附在水槽深處的「黏稠物質」因環境比較陰濕，只要三天不清理就會長霉。「髒髒的水槽，媽媽特別強調那個很難清，清了好多遍都沒辦法」、「直角水槽的縫隙每次都會卡垢很煩！誠心建議選有弧度的水槽好多了」。 家事達人建議，可以用檸檬酸先將水槽都先噴過，再用廚房紙巾覆蓋幾十分鐘到幾個小時，接着用海綿、牙刷刷洗剔除污垢，就能恢復晶亮。

NO.7 水龍頭 家中浴室和廚房因為時常用水，水龍頭難免積累水垢，表面滿佈白色痕跡，看起來並不美觀，「光想着怎麼清潔就讓人頭皮發麻呀！因為水垢真的超級難清的」、「我想說檸檬酸沒有用，不然拿馬桶清潔劑來試試看，結果還是解不了，水垢真的不好清，水龍頭、鏡子都很難清很煩，我頭真的很痛！」 信義居家分享，在水垢方面，利用牙刷與小梳打粉刷洗水龍頭等五金類，就能找回亮晶晶的金屬光澤；也記得要打開水管排水孔，用竹籤或竹筷將纏繞的頭髮等髒污移除，再用小梳打粉刷洗除菌。

NO.6 梳化 市面上梳化有布質、合成皮革與天然皮革三大材質，布梳化不好清潔、合成皮梳化容易硬化或裂開、天然皮梳化乾擦不易清理髒污，濕布又容易影響材質，「梳化常常都是沾滿貓毛的狀態 ...拿甚麼都很難清」、「家裏的梳化目前還是禁地，畢竟我家的梳化發真的很難清」、「中意淺色的布梳化，但又怕容易髒，不好整理很猶豫」。而梳化清潔最好的幫手就是吸塵器，並參考保養清潔說明書，例如梳化套可拆或不可拆、是否適合水洗或只能乾洗、應以軟布擦拭還是可以用吸塵器等等。

NO.5 地毯、地墊 地毯、地墊因為放在地上經常踩踏，容易沾黏灰塵、泥土、毛髮等骯髒物，即便丟入洗衣機也不一定能清乾淨。「鞋櫃和地毯總會有不好聞的味道」、「一般地毯容易髒又不好清理、巧拼我家的貓會吃」。居家清潔公司建議，除了定期吸塵除濕，如果不小心沾到污漬，可先分辨髒污是甚麼，油性的髒污要用去油清潔劑；而水性的髒污則用水處理就好。 清潔方式從污漬的外緣向中心擦，這樣可以防止污漬面積擴大，不要用刷子刷，否則會免傷害地毯毛絨，在處理完髒污後，要用乾布吸除過多的水分，讓地毯盡量保持乾燥。

NO4. 抽油煙機 每當要清洗抽油煙機上的陳年油垢時，總讓許多人感到心累，不僅難清潔還會弄得滿手都是油。網民說：「一直想說我煮飯都是少油為主，清潔應該不難吧 沒想到抽油煙機上，還是堆了一大坨可怕的髒污」、「我覺得最難清的地方有幾個一是廚房二是浴室，廚房特別是抽油煙機，還有抽油煙機下面的牆壁」。 信義居家提到，很多人覺得抽油煙機濾網難清，其實只要在熱水加入天然酵素、將濾網浸泡至少30分鐘，就能輕鬆洗掉油污。

NO3. 馬桶 馬桶中一圈圈的黃垢是廁所最討人厭又難清除的地方，就算用刷子大力刷，也未必能徹底消滅。「有些地方還真的不好刷，像馬桶跟地板刷到我好痠阿」、「因為沒有乾濕分離，才搬進來幾個月， 馬桶浴櫃周圍又發現發霉的狀況，一整個大傻眼啊」、「浴室我喜歡乾乾淨淨潔白光亮，但我不喜歡蹲在地上洗地板刷馬桶」。 信義居家建議，平日就得維護馬桶清潔，避免髒污累積，大掃除時則可使用專用清潔劑進行污垢溶解與刷洗，特別是馬桶座與蓋子的隙縫中可以用牙籤、竹籤包着布做清潔。

NO2. 磁磚縫隙 無論是客廳、廚房、衛浴等各個居家空間，只要有磁磚縫隙、玻璃膠、膠條縫隙都容易堆積灰塵、藏污納垢，尤其是浴室，因為水氣特別多，還容易發霉變黑。網民抱怨「對於廚房浴室磁磚縫隙、洗手台旁玻璃膠發霉， 一直覺得超級無敵礙眼又難清，用過許多清潔用品， 完全無效」、「不論是用滾輪或是刷子都不好刷」。 100室內設計曾建議，針對一般污垢，可將小梳打加少許水調成糊狀，塗在細隙區域使其停留約15分鐘再刷洗，即可輕鬆去除。但如果是發霉，建議使用漂白水濕敷數小時或一個晚上，之後再用小刷子（例如舊牙刷）清洗。

NO1. 地板（大理石、木地板...） 地板材質有許多種，像是木地板、大理石、磁磚、塑膠地板等，清潔方式也不一而足，所以需要特別小心。難打掃的原因有：「地板易潮濕黏膩，會沾附髒污、毛髮、沙灰塵、皮屑，受潮地面不只難掃，更可能擴大髒污面積」、「原本20幾年的磁磚地板，上面已經有些難清的髒污，就算刷過、擦拭過也總是覺得不乾淨」。 可以注意的是，像是木材質最怕遇到水，可直接用吸塵器吸淨，或是運用除塵紙、靜電拖把乾擦將髒污去除，且要避免來回擦拭，才不會刮傷地板。大理石材質含有礦物質，強酸或強鹼的清潔劑會與石材產生化學反應，因此在清潔時挑選中性清潔劑是較好的選擇。而塑膠材質不怕水氣滲透，清潔方式可使用吸塵器與拖把即可，但仍要避免強酸強鹼類型的清潔劑。