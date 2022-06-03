女生護膚｜錯誤使用=冇搽防曬？ 化解防曬3大誤區+使用防曬後注意事項

踏入夏季，不少人都會認真進行防曬，但是正確使用防曬才可以做到有效防曬，不然便會影響防曬效果或皮膚。以下就為大家化解3大防曬誤區及整合使用防曬後的注意事項，讓大家可以有效防曬，真正地對抗紫外線！

防曬誤區｜使用份量過少 不少人先防曬的時候都沒有特別注重使用的份量，隨便塗在臉上就當完成防曬，但其實如果想要有效防曬，塗抹的份量亦十分講究。使用防曬的時候，需要均勻地覆蓋皮膚，而且分量約為2mg/cm²，即約10元硬幣的大小，儘量不要低於這個使用量，塗抹時亦要以注意輕拍的形式上臉，令防曬可以更好地發揮作用。

防曬誤區｜認為塗抹越多效果越足 使用防曬的時候，份量過少效果當然不足，但使用份量過多亦不代表可以做到有效防曬。若使用的份量過多，皮膚便會無法透氣侷促，有機會造成冒痘的情況。而且過厚的防曬有機會影響體內溫度調節，容易造成中暑症狀，所以使用防曬的時候一定要適量，若覺得效果不足，可以在出門後再補給。

防曬誤區｜只在夏季或室外進行防曬 有些人認為只需要在夏季或室外進行防曬即可，但其實無論在任何季節，紫外線的照射都會出現，因此防曬應該不論時間、地點、季節，一年四季都應正常進行。當然在夏天的時候特別需要做好防曬措施，購買防曬的時候亦不可以只看SPF指數，建議結合當日活動，選擇最適合的防曬產品。

注意事項｜卸妝 使用防曬後，最首要注意的便是必須使用卸妝專用的產品進行卸妝。雖然不少防曬產品都是無色無味，看起來不會影響皮膚，但是防曬會殘留在皮膚上，造成多餘的油脂，容易阻塞毛孔，引起粉刺、暗瘡等問題，所以需要徹底卸妝清潔皮膚。若果防曬產品屬於防水或質地較油膩的產品，便更加需要卸妝清潔，讓皮膚可以透氣。

注意事項｜清潔 有些人會在被太陽曬過後立刻用冷水敷臉，但其實這樣有機會刺激皮膚，特別是使用防曬產品後，皮膚的透氣度會較低，因此建議等表皮溫度下降至正常後再清潔。而使用防曬後雖然要卸妝，但是並不建議過分清潔，建議清潔至皮膚不緊繃的狀態即可。如遇上皮膚緊繃、乾燥的問題，有機會屬於過度清潔導致，需要特別留神。