女生護膚｜韓國超紅「三文治美白法」 3步有效改善暗沉 推薦6款韓國熱門防曬

開始踏入夏天，中午的太陽亦越來越「毒」，防曬成為保護皮膚必備的單品。說到皮膚白就不得不提韓妹，她們有著不同的美白偏方，當中包括近期超紅「三文治美白法」，只需要3步就可以改善膚色暗沉。同場加映6款韓國熱門防曬推薦，想美白的女生一定不能錯過！

夏日美白｜韓國女星都在用！ 超簡單「三文治美白法」 美白向來都是女生們的終生事業，最近韓國非常流行「三文治美白法」，只需要準備美白精華、蜂蜜面膜，3個步驟就可以美白！ 1. 先塗上美白精華 有別於一般護膚步驟，「三文治美白法」會在潔面後直接塗上美白精華，而非爽膚水。如臉上有暗瘡等瑕疵，可以再加強塗抹在相應位置上。搭配按摩加強吸收，令肌膚吸飽水。

2. 敷上蜂蜜保濕面膜 確保精華全部吸收後，然後再敷保濕面膜。大家可以自製蜂蜜保濕面膜，材料分別是檸檬及蜂蜜。首先在碗中放2-3匙蜂蜜，然後再用手擠出檸檬汁，攪拌後再用面膜紙及化妝棉濕敷15至20分鐘。蜂蜜加檸檬不但可以加強補充肌膚水分，更可以達到美白效果。如果沒有材料的話，大家亦可以用普通保濕面膜作替代。

3. 再補上美白精華 洗走面膜後，大家需要再次塗抹美白精華，二次注入美白成分於肌膚內，可以更有效鎖住養分。不少網民指這個方法非常見效，只需要幾天就有效果！大家不妨趁夏天正式來臨之前，實測一下有沒有用吧！