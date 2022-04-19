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2022-04-19 16:00:00

女生護膚｜韓國超紅「三文治美白法」 3步有效改善暗沉 推薦6款韓國熱門防曬

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女生護膚｜韓國超紅「三文治美白法」 3步有效改善暗沉 推薦6款韓國熱門防曬

女生護膚｜韓國超紅「三文治美白法」 3步有效改善暗沉 推薦6款韓國熱門防曬

開始踏入夏天，中午的太陽亦越來越「毒」，防曬成為保護皮膚必備的單品。說到皮膚白就不得不提韓妹，她們有著不同的美白偏方，當中包括近期超紅「三文治美白法」，只需要3步就可以改善膚色暗沉。同場加映6款韓國熱門防曬推薦，想美白的女生一定不能錯過！

夏日美白｜韓國女星都在用！ 超簡單「三文治美白法」

美白向來都是女生們的終生事業，最近韓國非常流行「三文治美白法」，只需要準備美白精華、蜂蜜面膜，3個步驟就可以美白！

1. 先塗上美白精華

有別於一般護膚步驟，「三文治美白法」會在潔面後直接塗上美白精華，而非爽膚水。如臉上有暗瘡等瑕疵，可以再加強塗抹在相應位置上。搭配按摩加強吸收，令肌膚吸飽水。

先塗上美白精華 皮膚敏感人士可以選擇成份較天然的美白精華。

2. 敷上蜂蜜保濕面膜

確保精華全部吸收後，然後再敷保濕面膜。大家可以自製蜂蜜保濕面膜，材料分別是檸檬及蜂蜜。首先在碗中放2-3匙蜂蜜，然後再用手擠出檸檬汁，攪拌後再用面膜紙及化妝棉濕敷1520分鐘。蜂蜜加檸檬不但可以加強補充肌膚水分，更可以達到美白效果。如果沒有材料的話，大家亦可以用普通保濕面膜作替代。

蜂蜜及檸檬屬於天然食材。 又或者可以直接購入保濕面膜。

3. 再補上美白精華

洗走面膜後，大家需要再次塗抹美白精華，二次注入美白成分於肌膚內，可以更有效鎖住養分。不少網民指這個方法非常見效，只需要幾天就有效果！大家不妨趁夏天正式來臨之前，實測一下有沒有用吧！

不少網民指這個方法非常見效 大家可以實測一下！

即睇6款必買韓國熱門防曬！

ROUND LAB 365 Derma Relief Suncream：ROUND LAB屬韓國大熱的平價護膚品牌，旗下有多個系列，而這款365安心防曬屬「365」系列下的產品，「365」系列以安全、低敏著稱，因此這款防曬也是韓國人愛用的防曬產品之一！由於是物理防曬，因此敏感肌也可使用，質地水潤易推，共有無色和潤色款，兩款都不易泛白，膚感舒服不焗促，推薦油性或混合性肌膚使用。 ROUND LAB Birch Juice Suncream：除了「365」系列外，ROUND LAB另一個王牌系列便是「白樺樹」系列，白樺樹防曬屬一款集防曬、保濕和美白於一身的防曬產品，雖然是補水型防曬，但一點也不會有黏笠感，而且成份溫和，新版本不但有更好的保濕和鎮靜效果，還具有更好的抗氧化和消炎作用，可以防止肌膚老化，特別適合平日護膚程序不細緻的人們使用。 I’m UNNY My Fair Moist Sun Lotion：如果對韓國化妝品有認識的話，應該都會聽過I’m UNNY這個品牌。l’m UNNY主打平價化妝品，而它的防曬質地水潤，流動性高，就像塗抹乳液一樣般貼服，清爽不油膩，對皮膚也不會造成負擔。而後續上妝亦不會有搓泥和泛白問題，懶得化妝的話更可直接當素顏霜使用，十分方便。 Goodal Calming Suncream：被太陽曬過後，總會有刺痛紅腫的感覺，因此不妨選用具鎮靜消炎功效的防曬，既能夠保護肌膚，又可以降低敏感症狀。而goodal出品的這款魚腥草防曬就帶有鎮定和消炎成份，質地較為清爽，適合夏天使用，特別是油肌和暗瘡肌，而乾性皮膚則可能會有點推不開的感覺。最近都需要帶口罩出門，選用輕薄質地的防曬更適合，而且這款防曬除了有消炎作用外，更有提亮效果，可以當素顏霜使用。 Beplain Clean Ocean Moisture Suncream：beplain主打天然安全的護膚品，從洗面乳至精華再到防曬，每一款都深受韓國人歡迎，而且採用環保包裝，所有包裝都可以進行回收。而其海洋防曬乳液為化學防曬，因此防曬功能較出眾，而且質地保濕不油膩，無色無味，推開後較為清爽，因此特別推薦在夏天時使用。 WLAB Lightcare Aqua Sungel：說起WLAB的話，就會想起其早幾年特別受歡迎的氣墊cushion！除此之外，它們的水光防曬乳液同樣出色，適合化妝前使用。質地水潤容易推開，自然不泛白，帶有微微的提亮效果，比較適合乾性肌膚使用。如果平日有化妝習慣的話，用這款防曬作為打底就最適合不過。
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