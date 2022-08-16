香水能表現個人特質，更能煥發心情，為平凡日子帶來療愈好心情。踏入初秋，各大品牌都推出新款香水，由清新花香、到明亮的花果調，以至辛辣的黑胡椒、中性的木質調，相信女生們總可以從中找到適合自己的香味。
narciso rodriguez cristal 淡香精
$510/30ml、$790/50ml、$970/90ml
淡香精以閃亮的佛手柑氣息作為前調，中調帶著品牌的經典麝香，它亦是品牌香氛的標誌，香氣在優雅的木質香、感性的雪松木和開司米木所帶動下得到昇華，猶如水晶切面投射出亮光。
GIORGIO ARMANI 花漾香水
$720/30ml、$960/50ml、$1,395/90ml (補充裝 $1,340/150ml)
MY WAY香水2020年首度面世，全新的花漾香水，明亮花香較原版和煦清爽，注入純白仙氣花束清新氣息，營造更細膩豐富芬芳。香水採用補充式瓶身，並遵從負責任原則開採天然材料，支持護林計劃。
Serge Lutens 黑色禮服系列 黑胡椒
$1,180/50ml、$1,680/100ml (9月1日發售)
以馬達加斯加黑胡椒為主調，帶來銳利又細緻的辛辣感，雪松木及肉豆蔻的木質香調優雅地融合，振奮且誘人，展現鮮明個性。香水瓶上的線條貫徹品牌的簡約式藝術設計，呈現現代時尚美感。
MARC JACOBS DAISY EVER SO FRESH
$610/30ml、$890/75ml、$1,145/125ml
甜美橘果香調，明亮的玫瑰花水加入喀什米爾木香，以輕盈而具活力的暖意簇擁，令香調明亮清新，活力四射。橙色香氛瓶身飾以活潑的橙色雛菊，展現明亮陽光氣息。
嬌蘭 花草水語馥郁香氛(晨霧玫瑰)
$1,100/75ml、$1,440/125ml
明亮輕快的花果調香水，香氣撲鼻的輕快花果香調，玫瑰邂逅黑加侖子和荔枝的活潑組合，分外愉悅，在檀香的襯托下嬌美盛放。可補充式的香水瓶在法國打造，由15%回收再造玻璃製成，噴嘴可人手扭鬆，方便補充香液。
Penhaligon’s Sports Car Club
$1,700
木質調的中性香水，男女都合用。混合皮革氣味的廣藿香及略帶木質氣息的樟樹；緊隨其後是略帶蜂蜜木質的瑞士五葉松，呈現振奮人心的清新氣息。賽車綠的香水加上經典的黑白格絲帶，是愛車人士的必收香水。