香水能表現個人特質，更能煥發心情，為平凡日子帶來療愈好心情。踏入初秋，各大品牌都推出新款香水，由清新花香、到明亮的花果調，以至辛辣的黑胡椒、中性的木質調，相信女生們總可以從中找到適合自己的香味。



narciso rodriguez cristal 淡香精

narciso rodriguez cristal 淡香精

$510/30ml、$790/50ml、$970/90ml 淡香精以閃亮的佛手柑氣息作為前調，中調帶著品牌的經典麝香，它亦是品牌香氛的標誌，香氣在優雅的木質香、感性的雪松木和開司米木所帶動下得到昇華，猶如水晶切面投射出亮光。

GIORGIO ARMANI 花漾香水

GIORGIO ARMANI 花漾香水

$720/30ml、$960/50ml、$1,395/90ml (補充裝 $1,340/150ml) MY WAY香水2020年首度面世，全新的花漾香水，明亮花香較原版和煦清爽，注入純白仙氣花束清新氣息，營造更細膩豐富芬芳。香水採用補充式瓶身，並遵從負責任原則開採天然材料，支持護林計劃。

Serge Lutens 黑色禮服系列 黑胡椒

Serge Lutens 黑色禮服系列 黑胡椒

$1,180/50ml、$1,680/100ml (9月1日發售) 以馬達加斯加黑胡椒為主調，帶來銳利又細緻的辛辣感，雪松木及肉豆蔻的木質香調優雅地融合，振奮且誘人，展現鮮明個性。香水瓶上的線條貫徹品牌的簡約式藝術設計，呈現現代時尚美感。

MARC JACOBS DAISY EVER SO FRESH

MARC JACOBS DAISY EVER SO FRESH

$610/30ml、$890/75ml、$1,145/125ml 甜美橘果香調，明亮的玫瑰花水加入喀什米爾木香，以輕盈而具活力的暖意簇擁，令香調明亮清新，活力四射。橙色香氛瓶身飾以活潑的橙色雛菊，展現明亮陽光氣息。

嬌蘭 花草水語馥郁香氛 (晨霧玫瑰)

嬌蘭 花草水語馥郁香氛(晨霧玫瑰)

$1,100/75ml、$1,440/125ml 明亮輕快的花果調香水，香氣撲鼻的輕快花果香調，玫瑰邂逅黑加侖子和荔枝的活潑組合，分外愉悅，在檀香的襯托下嬌美盛放。可補充式的香水瓶在法國打造，由15%回收再造玻璃製成，噴嘴可人手扭鬆，方便補充香液。

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