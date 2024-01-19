突破性幹細胞科研權威驗證｜日本樂敦逆齡煥顏NMN 18000 No.1提升抗老因子#

隨著年紀增長，加上上班一族長期處於高壓工作狀態，身體機能和肌膚彈性每況愈下，更逐漸出現衰老跡象，例如睡眠質素欠佳、記憶力減退、皮膚鬆弛、出現皺紋等，即使每天勤用各種保養產品及定期運動，都難抵歲月痕跡。近年新興的補健產品NMN是不少關注逆齡人士的新寵兒，與坊間多款單一NMN配方產品不同，日本百年製藥品牌樂敦推出的全新「逆齡煥顏NMN 18000」採用亞洲專利逆齡配方，糅合日本櫻花萃取物與白藜蘆醇等珍貴美顏抗老成份，利用領先幹細胞科研技術驗證，No.1提升抗老因子Sirtuins 高5倍^，為亞洲人士從根源逆轉身體內外年齡。
亞洲專利逆齡配方 有助細胞機能逆齡25年
亞洲女生一向對「抗衰老」、「逆齡」等議題極有研究，擁有百年科研製藥經驗的日本樂敦藥廠，結合多方科研權威，包括樂敦旗下再生醫學研究所及大學生物科技研究團隊，推出專為亞洲人士研發的新產品逆齡煥顏NMN18000。產品選用了美國研究所採用的99.5%高純度NMN，獲得日本、美國160個專利。
市場唯一幹細胞科研技術實證 比起單一NMN成分更有效
人為甚麼會衰老？可以先了解幹細胞，它被視為細胞的源頭，是一種能夠生成新細胞的重要人體細胞，具有自我更新功效，為身體持續製造細胞及修復。但隨著年齡增長，身體中的幹細胞數量會減少，再生功能及修復機制亦逐漸衰退，加上外在環境因素（如紫外線、自由基等）影響，累積DNA損傷，各個器官逐漸衰退，加劇身體衰老情況。
日本樂敦經過多年對幹細胞的研究，透過旗下的再生醫學研究所，利用幹細胞測試，分析不同成分的抗老功效，發現以高純度NMN ，結合白藜蘆醇及日本櫻花萃取物，能高效提升抗老因子Sirtuins 5倍^及體內細胞能量因子NAD+水平4.5倍^，提升細胞抗氧化能力53%^，讓DNA得到保護，更有助細胞機能逆齡25年^。日本樂敦逆齡煥顏NMN 18000的亞洲專利逆齡配方，引領NMN突破極限，比起單一NMN更有效提升抗老因子Sirtuins 3倍及體內NAD+水平2倍。
星級用家宣萱親自實測 逆齡美肌活力Level Up
現年53歲的宣萱除了以好演技見稱外，外貌及身形更多年不變。原本宣萱凍齡秘訣在於服用日本樂敦逆齡煥顏NMN 18000，不但每日睡眠質素良好，「可以晚晚瞓天光」，記憶力及專注力都有所提升，再多的劇本都輕鬆處理！不論是精神狀態，還是皮膚狀態都顯著改善。
8星期重塑年輕肌齡 實現全方位逆齡效果
日本樂敦逆齡煥顏NMN 18000配方獨有的日本櫻花萃取物，更能重塑看得見的年輕肌齡，經日本臨床測試，針對30至50歲女性，連續攝取櫻花萃取物8星期後，有效減少皮膚細胞的紫外線損傷、包括黑斑和紅腫，同時減少皺紋、下垂等，促進膠原蛋白生成，提升緊緻度，亦有助改善毛孔及保濕效果。
此外，產品結合其他珍貴美顏抗老成份，包括紐西蘭花膠、珍珠末、白藜蘆醇及膠原蛋白，以實現全方位的逆齡效果。其中，白藜蘆醇更有超强抗氧化功效，研究證實與NMN有協同作用，增強抗衰逆齡功效達1.7倍！建議每天服用一至兩粒，全面改善內在機能及外在肌齡。
想與宣萱一樣體驗從根源逆轉身體內外年齡，就要把握機會！日本樂敦逆齡煥顏NMN 18000現於各大萬寧門市有售。由即日起至2月1日，更可享買第二件半價優惠 (低至$1485/盒) *，快D去搶購啦！
^幹細胞測試結果
#主要零售商中，已知為最高效提升抗老因子Sirtuins達5倍
*產品零售價為各參與零售商之個別店舖所釐定，樂敦保留最終決定權；數量有限，售完即止。