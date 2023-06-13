好去處│海事博物館6月25日免費開放│舉辦主題節目/導賞團/博物館尋寶/手繪工作坊

博物館於2005年在赤柱美利樓對外開放，並自2013年遷至中環海濱核心區的八號碼頭。

開放日由太平洋航運(香港)有限公司贊助，並與海事處、香港海員工會及公益組織「明⾳」合作舉辦，為節目增添更多趣味。當日設有攤位，讓市民可與年輕學員及資深海員交流，更有機會獲得精美紀念品。專業航海員會親身教授正統的繩結、六分儀、指南針的使用方法，讓市民更深入了解海員日常工作及航運知識。

為慶祝國際海員日，香港海事博物館將於今個月25日免費開放予公眾參觀，並舉辦一系列親子活動，讓大眾可以在炎炎夏日享受家庭樂的同時向海員致敬。

市民當日將可透過多元化的親子活動，包括由資深導賞員帶領的博物館導賞團、博物館尋寶遊、手繪工作坊等，愉快地學習海事知識及歷史。與此同時，更設有海洋生態講座，分享海洋科學知識和經驗，香港的航海歷史、文化及遺產。 還有適合一家大小的攤位遊戲，市民可與香港海員工會的年輕義工見面及交流，了解海員的工作生涯。而海事處將安排海上清理承辦商的垃圾清理船隊，示範如何清理海上漂浮垃圾，從而了解海上清理的日常運作及最新技術應用，並宣傳保持海上潔淨的重要性。

當日明⾳將在香港海事博物館舉行首個現場頒獎典禮：2023年地球之聲挑戰賽。本年度挑戰賽主題為「珊瑚古語」。明⾳旨在通過藝術和創造⼒激發年輕⼈對野⽣動植物和⼤⾃然的熱愛和保護之情。通過富多元化及⾃主學習的地球之聲挑戰賽繪畫、寫作、攝影、視頻、⾳樂、幫助學⽣和學校關注保護⽣物多樣性的重要性和迫切性，⿎勵⼤家重新審視⼈與⾃然的關係。

以下活動需預先排隊取籌：

兩場籌號由下午1時30分開始在專題展覽及文化活動廳派發，先到先得。

每人只限為一場活動取籌，需親身取籌，一人一籌，不設代領。

1. 海上清理垃圾船示範

地點：海事博物館B層專題展覽及文化活動廳集合。共2場，每場30分鐘。每場限26位參加者。

第一場︰14:00-14:30

第二場︰14:30-15:00

以下活動可即場參與

2. 博物館尋寶遊

地點：海事博物館

時間：10:00–18:00

3. 2023地球之聲挑戰賽線下頒獎典禮

地點：海事博物館B層專題展覽及文化活動廳

時間：11:00–12:30

4. 手繪工作坊

地點：海事博物館A層碧海演講廳

時間：11:00–17:00

5. 太平洋航運攤位

地點：海事博物館B層觀港廳

時間：11:30–16:30

6. 香港海員工會遊戲與資訊攤位

地點：海事博物館B層長廊展覽廳

時間：13:00–18:00

7. 海洋生態講座

地點：海事博物館B層專題展覽及文化活動廳；共2場，每場30分鐘。

第一場︰15:00–15:30

第二場︰16:30–17:00

8. 導賞團

地點：海事博物館B層大堂集合；共2場，每場1小時。

第一場︰13:00–14:00

第二場︰16:00–17:00

