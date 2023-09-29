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好去處
2023-09-29 04:29:30
日報

初秋山系遊蹤 上山下海+露營車中泊 「森」入探索屯門、元朗及東涌隱世秘境

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領展 山海節

即日起至11月30日，領展「山海節」以「遊蹤森活」為題回歸，除屯門區外，新增元朗及東涌等出遊地點。

領展 山海節

即日起至11月30日，領展「山海節」以「遊蹤森活」為題回歸，除屯門區外，新增元朗及東涌等出遊地點。

香港雖然是彈丸之地，卻有著不少「世界級」自然生態及文化景點，而隨著秋天的到來，正適合約三五知己去戶外郊遊。領展的屯門區、東涌區及元朗區商場與香港多個大自然生態及文化景點近在咫尺，不但是休閒度假好去處，亦是大家尋訪區內自然美景後的休息補給站。即日起至11月30日，領展「山海節」載譽歸來，以「遊蹤森活」為題，帶大家「走」得更遠，除了屯門區外，新增元朗及東涌等出遊地點，更全新推薦兩條簡易的山海路線和兩條單車路線，並加入自駕元素，讓大家「森」入探索隱世秘境，融入大自然懷抱。

富東廣場 良景廣場 山系工作坊

富東廣場及良景廣場將於10月及11月指定周末，分別舉辦「山系工作坊」，運用回收木材製作出精美的儲物架。

山系YouTuber設計2條山海路線 由屯門玩到東涌

今年「山海節」加推2條山海路線及2條單車推介路線，當中山海系路線由山系YouTuber CC漫遊及阿鼻貓ABCat山系玩樂誌設計，把景點由屯門一帶延伸至元朗及東涌區域，中途可於領展旗下商場稍作休息，毋須煩惱補給的需要，讓大家更愜意地「遊蹤森活」。

除了山海系路線外，領展亦聯乘10個品牌推出一系列主題活動，包括與本地單車生活文化平台Bike The Moment，於10月指定周末，在良景廣場及蝴蝶廣場舉辦「單車流動市集」，搜羅一系列行山、單車及戶外用品；富東廣場及良景廣場將於10月及11月指定周末，分別舉辦「山系工作坊」，運用回收木材製作出精美的儲物架，將可持續發展理念帶進山海生活中等。

領展 Autocamper 2日1夜山海露營祭

領展與香港汽車露營專站Autocamper合作，首次舉辦「2日1夜山海露營祭」，領展會員只須於推廣期間任何連續14日內，憑同一商場不同商戶發出之正本機印發票，消費滿指定金額，即可以優惠價換領參加門券。

2日1夜山海露營祭 自駕遊體驗車中泊

近年掀起車中泊熱潮，領展緊貼潮流，與香港汽車露營專站Autocamper合作，首次舉辦「2日1夜山海露營祭」，預備了一系列精彩活動，如樂隊表演、野炊體驗、手藝工作坊、早晨瑜伽等。領展會員只須於推廣期間任何連續14日內，憑同一商場不同商戶發出之正本機印發票，總電子消費滿港幣3,000元加港幣1,099元，即可換領「2日1夜山海露營祭」2人券一張；或連續14日內總電子消費滿港幣5,000元加港幣1,999元，即可換領「2日1夜山海露營祭」4人券一張。

為讓參加者可以更舒心地進行「小出走」，領展亦與AutoBright耀程汽車合作提供租用營地旅行車服務。參加者可自由選擇自駕汽車或租用營地旅行車，租用汽車更可專享「山海節」限定88折優惠。營地將提供露營一站式配備，包括帳篷、桌椅、煮食用具、露營墊、露營燈或其他露營套裝。

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