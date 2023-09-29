初秋山系遊蹤 上山下海+露營車中泊 「森」入探索屯門、元朗及東涌隱世秘境

香港雖然是彈丸之地，卻有著不少「世界級」自然生態及文化景點，而隨著秋天的到來，正適合約三五知己去戶外郊遊。領展的屯門區、東涌區及元朗區商場與香港多個大自然生態及文化景點近在咫尺，不但是休閒度假好去處，亦是大家尋訪區內自然美景後的休息補給站。即日起至11月30日，領展「山海節」載譽歸來，以「遊蹤森活」為題，帶大家「走」得更遠，除了屯門區外，新增元朗及東涌等出遊地點，更全新推薦兩條簡易的山海路線和兩條單車路線，並加入自駕元素，讓大家「森」入探索隱世秘境，融入大自然懷抱。

富東廣場及良景廣場將於10月及11月指定周末，分別舉辦「山系工作坊」，運用回收木材製作出精美的儲物架。

山系YouTuber設計2條山海路線 由屯門玩到東涌

今年「山海節」加推2條山海路線及2條單車推介路線，當中山海系路線由山系YouTuber CC漫遊及阿鼻貓ABCat山系玩樂誌設計，把景點由屯門一帶延伸至元朗及東涌區域，中途可於領展旗下商場稍作休息，毋須煩惱補給的需要，讓大家更愜意地「遊蹤森活」。

除了山海系路線外，領展亦聯乘10個品牌推出一系列主題活動，包括與本地單車生活文化平台Bike The Moment，於10月指定周末，在良景廣場及蝴蝶廣場舉辦「單車流動市集」，搜羅一系列行山、單車及戶外用品；富東廣場及良景廣場將於10月及11月指定周末，分別舉辦「山系工作坊」，運用回收木材製作出精美的儲物架，將可持續發展理念帶進山海生活中等。