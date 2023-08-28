日系和風旅行神隊友！ 經典數字印花同遊世界 限量領展x SOU・SOU旅遊產品矚目登場

領展聯乘來自日本京都的人氣品牌SOU・SOU ，推出限定和風行李箱及旅行袋套裝

近日不少航空公司相繼推出免費機票優惠活動，令大家重拾對旅行的期待感！去旅行盡情購物固然興奮，但如果沒有一個品質優良的行李箱，又豈能買得盡興呢？由即日起至10月31日，領展推出分分鐘「賞」旅行換領活動，只要消費滿指定金額，即可將領展x日本京都人氣品牌 SOU・SOU限定和風行李箱及旅行收納袋套裝帶回家中，成為大家日後出遊的「神隊友」！

日本文青設計品牌SOU・SOU以獨特而時尚的方式，將和風元素注入現代設計當中，成功收穫一眾粉絲。領展首度聯乘SOU・SOU推出限量版「SOU・SOU x Link」28 吋樹脂行李箱，尺寸小巧靈活，注入日本美學兼重實用性。行李箱以和風設計為主打，融合了 SOU・SOU 品牌一貫經典的印花圖案與色彩。天藍色配以經典「SO-SU-U」十數印花圖案，盡顯夏日活潑一面！

色彩繽紛旅行收納袋 隨意自行配搭

出外旅遊少不免為要帶備護膚品、化妝品、充電線等等各式各樣的零碎小物，想有條理又省位地妥善收納物品，旅行收納袋絕對是必備之物！領展同時推出透明「SOU・SOU x Link」旅行收納袋套裝(一套三款)。收納袋上印有色彩繽紛的十數印花圖案，打造出清新活力的感覺。而且，透明的設計更能清楚看到收納袋中的物品。

套裝包括三個尺寸的旅行收納袋，隨時隨地配合不同需要，在追求美感同時，亦重視實用性。將所有小物擺放在透明「SOU・SOU x Link」旅行收納袋中，再放入行李箱中，就不怕散亂難找，保持行李箱整齊了。

消費滿額即可換取「SOU・SOU x Link」指定旅行禮品

想帶著日系和風限量SOU・SOU行李箱及旅行收納袋套裝，一同走遍世界每一個角落？顧客只需下載「Link Up」手機應用程式及註冊成為會員，並於領展旗下指定商場或街市消費滿港幣$50，即可兌換電子印花1個。會員儲滿指定數量電子印花，即可於禮品換領日期內換取指定「SOU・SOU x Link」禮品一份。禮品數量有限，先到先得，換完即止！各位SOU・SOU粉絲千萬不要錯過！