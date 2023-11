My Little Pony 華麗城堡閃亮登陸鑽石山 同場特設Y2K滾軸溜冰場 3大夢幻聖誕打卡位

眨下眼,就快到冬日浪漫的聖誕節了,有沒有想過留港都可以度過一個浪漫又甜蜜的聖誕節呢?超人氣經典角色My Little Pony為慶祝40周年,由即日起至2024年1月1日,一眾人氣角色將會現身鑽石山荷里活廣場,舉行「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」,以夢幻又唯美主題化身成大型城堡,一同歡度佳節!同場更有全港首個「My Little Pony冬日滾軸溜冰場」,於夢幻的燈光及環境下享受滾軸溜冰的樂趣!

雲集不同年代的小馬特色造型 3大粉紅夢幻打卡位逐個影

場內以Y2K彩虹顏色作為設計主調,簡直是少女心滿滿!同時,場內結集了最具代表性的三個不同年代的特色造型,包括經典復古Retro的Windy及Moonstone就在「七色彩虹拱廊」歡迎一眾粉絲;走過「七色彩虹拱廊」後,眼前便呈現6米高的閃爍夢幻聖誕城堡,整座城堡散發著奪目耀眼的閃爍光芒,Generation 4的Twilight Sparkle(紫悅)和Pinkie Pie(碧琪)恭迎市民來到閃閃生輝的聖誕派對盛會!Generation 5的Sunny Starscout (晴晴星探)就在5米高的「浪漫星空館」等待一眾大人小朋友,每一個打卡點都猶如置身My Little Pony的夢幻魔法世界中!

除此之外,場內10個不同地點設有My Little Pony角色貼紙,顧客只要與不同的小馬角色打卡及捐款,即有機會獲得限量版「My Little Pony A5文件夾」一個!想把一眾心愛的My Little Pony角色帶回家?商場更準備了3款期間限定的My Little Pony精品,包括「2024年座枱月曆」、「暖手午睡枕」及「便攜式充電器」,顧客憑指定消費及捐款或VIC會員憑指定積分及捐款即可換領,數量有限,先到先得!