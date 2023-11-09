熱門搜尋:
圍方 立冬 雙11 床蝨 社內相親 無制限探險隊 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 姜濤 MIRROR 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
好去處
2023-11-09 04:29:48
日報

My Little Pony 華麗城堡閃亮登陸鑽石山 同場特設Y2K滾軸溜冰場 3大夢幻聖誕打卡位

分享：
MyLittlePony 陸鑽石山荷里活廣場

由即日起至2024年1月1日，超人氣經典角色My Little Pony將會登陸鑽石山荷里活廣場與市民見面。

眨下眼，就快到冬日浪漫的聖誕節了，有沒有想過留港都可以度過一個浪漫又甜蜜的聖誕節呢？超人氣經典角色My Little Pony為慶祝40周年，由即日起至2024年1月1日，一眾人氣角色將會現身鑽石山荷里活廣場，舉行「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」，以夢幻又唯美主題化身成大型城堡，一同歡度佳節！同場更有全港首個「My Little Pony冬日滾軸溜冰場」，於夢幻的燈光及環境下享受滾軸溜冰的樂趣！

Ad Block
MyLittlePony 鑽石山荷里活廣場

場內設有多個打卡位供市民盡情合照！

雲集不同年代的小馬特色造型 3大粉紅夢幻打卡位逐個影

場內以Y2K彩虹顏色作為設計主調，簡直是少女心滿滿！同時，場內結集了最具代表性的三個不同年代的特色造型，包括經典復古Retro的Windy及Moonstone就在「七色彩虹拱廊」歡迎一眾粉絲；走過「七色彩虹拱廊」後，眼前便呈現６米高的閃爍夢幻聖誕城堡，整座城堡散發著奪目耀眼的閃爍光芒，Generation 4的Twilight Sparkle（紫悅）和Pinkie Pie（碧琪）恭迎市民來到閃閃生輝的聖誕派對盛會！Generation 5的Sunny Starscout （晴晴星探）就在5米高的「浪漫星空館」等待一眾大人小朋友，每一個打卡點都猶如置身My Little Pony的夢幻魔法世界中！

除此之外，場內10個不同地點設有My Little Pony角色貼紙，顧客只要與不同的小馬角色打卡及捐款，即有機會獲得限量版「My Little Pony A5文件夾」一個！想把一眾心愛的My Little Pony角色帶回家？商場更準備了３款期間限定的My Little Pony精品，包括「2024年座枱月曆」、「暖手午睡枕」及「便攜式充電器」，顧客憑指定消費及捐款或VIC會員憑指定積分及捐款即可換領，數量有限，先到先得！

MyLittlePony 鑽石山荷里活廣場

顧客有機會跟小馬們一同於夢幻燈光及閃亮環境下，享受滾軸溜冰的樂趣！

全港首創「My Little Pony冬日滾軸溜冰場」 獨家週末滾軸溜冰體驗班

單單打卡又豈能滿足活潑好動的大小朋友！現場特設全港首個「My Little Pony冬日滾軸溜冰場」，場地以彩虹顏色為設計主調，投射出Y2K的主流風格，場內3米高的聖誕粉紅小馬燈牌高高矗立。

「My Little Pony冬日滾軸溜冰場」可讓大人與小朋友入場試玩，週末及特定日子更設有由Rollalar舉辦的滾軸溜冰體驗班，屆時有專人教授滾軸溜冰的技巧，訓練平衡力及協調性，感受滾軸溜冰的刺激快感！

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受