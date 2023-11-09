My Little Pony 華麗城堡閃亮登陸鑽石山 同場特設Y2K滾軸溜冰場 3大夢幻聖誕打卡位

眨下眼，就快到冬日浪漫的聖誕節了，有沒有想過留港都可以度過一個浪漫又甜蜜的聖誕節呢？超人氣經典角色My Little Pony為慶祝40周年，由即日起至2024年1月1日，一眾人氣角色將會現身鑽石山荷里活廣場，舉行「My Little Pony 40周年華麗聖誕派對」，以夢幻又唯美主題化身成大型城堡，一同歡度佳節！同場更有全港首個「My Little Pony冬日滾軸溜冰場」，於夢幻的燈光及環境下享受滾軸溜冰的樂趣！

雲集不同年代的小馬特色造型 3大粉紅夢幻打卡位逐個影

場內以Y2K彩虹顏色作為設計主調，簡直是少女心滿滿！同時，場內結集了最具代表性的三個不同年代的特色造型，包括經典復古Retro的Windy及Moonstone就在「七色彩虹拱廊」歡迎一眾粉絲；走過「七色彩虹拱廊」後，眼前便呈現６米高的閃爍夢幻聖誕城堡，整座城堡散發著奪目耀眼的閃爍光芒，Generation 4的Twilight Sparkle（紫悅）和Pinkie Pie（碧琪）恭迎市民來到閃閃生輝的聖誕派對盛會！Generation 5的Sunny Starscout （晴晴星探）就在5米高的「浪漫星空館」等待一眾大人小朋友，每一個打卡點都猶如置身My Little Pony的夢幻魔法世界中！

除此之外，場內10個不同地點設有My Little Pony角色貼紙，顧客只要與不同的小馬角色打卡及捐款，即有機會獲得限量版「My Little Pony A5文件夾」一個！想把一眾心愛的My Little Pony角色帶回家？商場更準備了３款期間限定的My Little Pony精品，包括「2024年座枱月曆」、「暖手午睡枕」及「便攜式充電器」，顧客憑指定消費及捐款或VIC會員憑指定積分及捐款即可換領，數量有限，先到先得！