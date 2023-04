姜濤誕2023｜姜濤生日慈善步行2023 姜糖應援指南/會場打卡位/限定加購品

參加者限定會場打卡位

選手包內容:

限定加購品一覽:

「 Keung To Charity Walk 2023 」 1.5 公里慈善行(非計時賽)活動詳情

日期:2023年4月30日(星期日)

時間:7:30 am - 2:00 pm

地點:沙田科學園

報名費:港幣580元(每位)

參加年齡:

年滿18歲人士(出生於2004年或之前)

未滿18歲人士(3歲起)必須由一名年滿18歲的已報名人士*陪同

(*活動只准許報名人士進場)

全程距離:1.5公里(時限30分鐘)

起跑時間:8:00 am / 8:30 am / 9:00 am / 9:30 am / 10:00 am / 10:30 am/ 11:00 am / 11:30 am / 12:00 nn / 12:30 pm / 1:00 pm / 1:30 pm

活動網站:www.keungtocharitywalk2023.com

活動社交平台:

Facebook:www.facebook.com/KeungToCharityWalk2023

Instagram:www.instagram.com/keungtocharitywalk2023