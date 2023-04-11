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2023-04-11 14:19:17

姜濤誕2023｜姜濤生日慈善步行2023 姜糖應援指南/會場打卡位/限定加購品

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姜濤誕2023｜姜濤生日慈善步行2023 姜糖應援指南/會場打卡位/限定加購品

姜濤誕2023｜姜濤生日慈善步行2023 姜糖應援指南/會場打卡位/限定加購品

今年430日是姜濤24歲生日，姜糖除了在銅鑼灣皇室堡及尖沙咀The ONE特設的姜濤生日主題打卡佈置外，更會於430日正日當天於沙田科學園舉行「Keung To Charity Walk 2023」，讓一眾姜糖參與生日應援。早前於2月初已完成報名的合資格人士，將可於430日共襄善舉，身體力行步行1.5公里作善心籌款，並於會場向姜濤送上生日祝福。

「Keung To Charity Walk 2023」 姜濤生日慈善步行2023

「Keung To Charity Walk 2023」 姜濤生日慈善步行2023

3米高充氣小濤濤及打卡位

Keung To Charity Walk 2023」步行籌款活動的起點及終點設於科學園科技大道東，繞過大廣場、科研路至吐露港畔的白石角海濱長廊然後折返回起點，全程1.5公里，沿途有小姜姜、小濤濤可愛造型不倒翁、生日主題打卡佈景板以及頒獎台等，讓參加者邊步行邊打卡，跑手需在30分鐘內完成行程，完成後可領取完成紀念品，並於天幕廣場繼續打卡留念。

另外，大會當日於科學園高錕會議中心（金蛋）一帶設有參加者限定的會場區域，讓參加者存放個人物品，同時特設換上跑步裝束的小濤濤造型3米高充氣娃娃，以及6大步行造型打佈景板，會場區域只限持有參賽者號碼布人士進入。是次活動所籌得之款項扣除成本，將捐至香港青年獎勵計劃、榕光社、兒童癌病基金、兒童心臟基金會、毛守救援及膳心小館，幫助社會有需要的大眾。

Keung To Charity Walk 2023 會場地圖

Keung To Charity Walk 2023 會場地圖

參加者限定會場打卡位

會場預想圖 小姜姜小濤濤與糖佈景板 小濤濤造型3米高充氣娃娃

跑道打卡位：

氣球拱門 小姜姜、小濤濤不倒翁

領取選手包及限定加購品

為方便參加者輕裝上陣前往場地，成功報名人士可於42123日提早領取選手包，以及領取早前經網上預購之限定加購紀念品，有關領取的詳情已陸續經電郵發放予參加者。選手包內包括運動衫、毛巾等，當中的號碼布是參加者於活動當日入場的憑證。

選手包及限定加購品領取詳情

日期：2023421-23 (星期五、六及日)

時間：10:30am - 8:30pm

地點：尖沙咀彌敦道100 The ONE  L9全層

選手包內容：

KT Charity Walk 2023 完成獎牌 KT Charity Walk 2023 選手包 毛巾 KT Charity Walk 2023 選手包 紋身貼紙 KT Charity Walk 2023 選手包 索繩袋 KT Charity Walk 2023 選手包 跑手Tee KT Charity Walk 2023 選手包 號碼布 KT Charity Walk 2023 選手包 運動膠手帶 KT Charity Walk 2023 選手包 組圖

限定加購品一覽：

10cm KT Charity Walk 公仔運動套裝 (Set A + B) $256 (不連公仔) 20cm KT Charity Walk 公仔運動套裝 (Set A + B) $256 (不連公仔) KT Charity Walk 造型 Pin Set B (大頭款) $128 Keung Show Hong Kong Fan Club x MaskOn._ 聯乘限量版套裝 $250 KT Charity Walk 造型 Pin Set A (全身款) $128 KT Charity Walk 造型 Pin Set B (大頭款) $128

往返會場特別交通安排

為方便參加慈善步行人士前往會場，大會將提供接駁巴士安排，去程由大埔墟港鐵站出發，由7am-11:30am每隔半小時開出；回程則由科學園前往銅鑼灣，巴士只供已預購車票人士乘坐。已經網上購買乘車票的人士，可於領取選手包同時領取實體乘車券，當日必需憑票乘車。如未能購買車票，建議乘搭公共交通工具前往會場。

來往科學園大會巴士安排

來往科學園大會巴士安排

Keung To Charity Walk 20231.5公里慈善行（非計時賽）活動詳情

日期：2023430日（星期日）

時間：7:30 am - 2:00 pm

地點：沙田科學園

報名費：港幣580元（每位）

參加年齡：

年滿18歲人士（出生於2004年或之前）

未滿18歲人士（3歲起）必須由一名年滿18歲的已報名人士*陪同

*活動只准許報名人士進場）

全程距離：1.5公里（時限30分鐘）

起跑時間：8:00 am / 8:30 am / 9:00 am /  9:30 am  / 10:00 am / 10:30 am/ 11:00 am / 11:30 am / 12:00 nn / 12:30 pm / 1:00 pm / 1:30 pm

活動網站：www.keungtocharitywalk2023.com

活動社交平台：

Facebookwww.facebook.com/KeungToCharityWalk2023

Instagramwww.instagram.com/keungtocharitywalk2023

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