姜濤誕2023｜姜濤生日慈善步行2023 姜糖應援指南/會場打卡位/限定加購品

今年4月30日是姜濤24歲生日，姜糖除了在銅鑼灣皇室堡及尖沙咀The ONE特設的姜濤生日主題打卡佈置外，更會於4月30日正日當天於沙田科學園舉行「Keung To Charity Walk 2023」，讓一眾姜糖參與生日應援。早前於2月初已完成報名的合資格人士，將可於4月30日共襄善舉，身體力行步行1.5公里作善心籌款，並於會場向姜濤送上生日祝福。
3米高充氣小濤濤及打卡位
「Keung To Charity Walk 2023」步行籌款活動的起點及終點設於科學園科技大道東，繞過大廣場、科研路至吐露港畔的白石角海濱長廊然後折返回起點，全程1.5公里，沿途有小姜姜、小濤濤可愛造型不倒翁、生日主題打卡佈景板以及頒獎台等，讓參加者邊步行邊打卡，跑手需在30分鐘內完成行程，完成後可領取完成紀念品，並於天幕廣場繼續打卡留念。
另外，大會當日於科學園高錕會議中心（金蛋）一帶設有參加者限定的會場區域，讓參加者存放個人物品，同時特設換上跑步裝束的小濤濤造型3米高充氣娃娃，以及6大步行造型打佈景板，會場區域只限持有參賽者號碼布人士進入。是次活動所籌得之款項扣除成本，將捐至香港青年獎勵計劃、榕光社、兒童癌病基金、兒童心臟基金會、毛守救援及膳心小館，幫助社會有需要的大眾。
參加者限定會場打卡位
跑道打卡位：
領取選手包及限定加購品
為方便參加者輕裝上陣前往場地，成功報名人士可於4月21至23日提早領取選手包，以及領取早前經網上預購之限定加購紀念品，有關領取的詳情已陸續經電郵發放予參加者。選手包內包括運動衫、毛巾等，當中的號碼布是參加者於活動當日入場的憑證。
選手包及限定加購品領取詳情
日期：2023年4月21-23日 (星期五、六及日)
時間：10:30am - 8:30pm
地點：尖沙咀彌敦道100號 The ONE L9全層
選手包內容：
限定加購品一覽：
往返會場特別交通安排
為方便參加慈善步行人士前往會場，大會將提供接駁巴士安排，去程由大埔墟港鐵站出發，由7am-11:30am每隔半小時開出；回程則由科學園前往銅鑼灣，巴士只供已預購車票人士乘坐。已經網上購買乘車票的人士，可於領取選手包同時領取實體乘車券，當日必需憑票乘車。如未能購買車票，建議乘搭公共交通工具前往會場。
「Keung To Charity Walk 2023」1.5公里慈善行（非計時賽）活動詳情
日期：2023年4月30日（星期日）
時間：7:30 am - 2:00 pm
地點：沙田科學園
報名費：港幣580元（每位）
參加年齡：
年滿18歲人士（出生於2004年或之前）
未滿18歲人士（3歲起）必須由一名年滿18歲的已報名人士*陪同
（*活動只准許報名人士進場）
全程距離：1.5公里（時限30分鐘）
起跑時間：8:00 am / 8:30 am / 9:00 am / 9:30 am / 10:00 am / 10:30 am/ 11:00 am / 11:30 am / 12:00 nn / 12:30 pm / 1:00 pm / 1:30 pm
活動網站：www.keungtocharitywalk2023.com
活動社交平台：
Facebook：www.facebook.com/KeungToCharityWalk2023
Instagram：www.instagram.com/keungtocharitywalk2023