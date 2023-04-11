姜濤誕2023｜姜濤生日慈善步行2023 姜糖應援指南/會場打卡位/限定加購品

今年4月30日是姜濤24歲生日，姜糖除了在 銅鑼灣皇室堡及尖沙咀The ONE 特設的姜濤生日主題打卡佈置外，更會於4月30日正日當天於沙田科學園舉行「Keung To Charity Walk 2023」，讓一眾姜糖參與生日應援。早前於2月初已完成報名的合資格人士，將可於4月30日共襄善舉，身體力行步行1.5公里作善心籌款，並於會場向姜濤送上生日祝福。

3 米高充氣小濤濤及打卡位

「Keung To Charity Walk 2023」步行籌款活動的起點及終點設於科學園科技大道東，繞過大廣場、科研路至吐露港畔的白石角海濱長廊然後折返回起點，全程1.5公里，沿途有小姜姜、小濤濤可愛造型不倒翁、生日主題打卡佈景板以及頒獎台等，讓參加者邊步行邊打卡，跑手需在30分鐘內完成行程，完成後可領取完成紀念品，並於天幕廣場繼續打卡留念。

另外，大會當日於科學園高錕會議中心（金蛋）一帶設有參加者限定的會場區域，讓參加者存放個人物品，同時特設換上跑步裝束的小濤濤造型3米高充氣娃娃，以及6大步行造型打佈景板，會場區域只限持有參賽者號碼布人士進入。是次活動所籌得之款項扣除成本，將捐至香港青年獎勵計劃、榕光社、兒童癌病基金、兒童心臟基金會、毛守救援及膳心小館，幫助社會有需要的大眾。