專家訪問│草莓網CEO伍珮瑩：做單親媽媽比女強人更難！

伍珮瑩(Jenny)擔任草莓網CEO一職，不但在職場上拼命，也為女兒付出所有。作為單親媽媽的她，既兼父職賺錢養家，獨力撫養三名女兒，亦要做好媽媽的角色，盡量抽空與女兒相處，了解她們的內心世界，加以開導與教養。Jenny是如何兼顧CEO及單親媽媽的工作且都做得如此出色？ 攝：李睿哲 文：袁雅婷

擴展草莓網版圖 Jenny畢業於香港大學法律學院，於電信、媒體、科技、電子商務、數字化服務各業界別擁逾20年諮詢或運營經驗。她表示：「我認識東森集團總裁王令麟已經20年，集團5年前收購草莓網時，我已幫忙做評估及提供意見給王總裁。無奈後來疫情爆發，兩地往來受阻，令部署及改革一度停頓。到去年2月，集團希望我幫助發展新的營運策略，其後更邀請我出任CEO，就是這樣我便加入了草莓網。」Jenny甫加入就構思出許多發展大計。例如草莓網過往只售賣歐美大品牌的美妝產品，如今也會讓中小規模商家的產品上架，同時協助它們開發新的平台，讓其產品通過其他平台銷售到全世界。 單親媽媽苦與樂 工作上的成功令人艷羨，而Jenny離婚後要獨力撫養三個女兒，亦為她帶來挑戰。作為媽媽她總想給女兒最好的，能力範圍內可做到的都會盡量完成，但因為每日時間有限，所有事情都只能一個人扛。Jenny指，最大犧牲可能是沒有個人時間，「作為單親母親有時候會感到很累，好像沒有人理解我，更曾經想放棄。身邊的朋友又未必理解我的情況，很難跟她們傾訴，朋友的安慰說話根本解決不了問題，只會加深『有苦自己知』的感受。」 不過，她的付出，女兒們都看在眼內，她們都以Jenny這位媽咪而自豪，坦言知道她要照顧三個女兒相當困難，亦感謝媽媽在生活上各方面都滿足了她們；尤其覺得媽咪一直很努力，是個好榜樣，也是她們的驕傲。

無奈缺席親子活動 為了讓親子關係更緊密，Jenny會盡量與女兒晚餐，周末則抽空帶她們到主題樂園及酒店遊玩休息，「剛離婚時不能出國，只可與三個女兒去樂園遊玩。樂園對當時的她們來說是個很『安全』的地方，聞到裡面的氣味，女兒已經覺得很開心、很放鬆。她們漸漸長大後，我便在學校假期時帶女兒去旅行。」 雖然Jenny已盡量分配工作與親子時間，有時仍會因事忙而缺席一些活動，如家長日、開放日、女兒同學的生日會等。她表示，幸好女兒也了解她工作有多繁忙，並沒責怪。

育兒經驗有助事業 她與三個女兒關係親密，無所不談。12歲的細女喜歡與她傾談皮膚問題、去哪裡玩、有甚麼好電影等；而15歲的二兒就愛與她分享朋友的「是非」；27歲的大女就聊到一些現今最潮的化妝及護膚品牌，提議購入媽咪這些產品再轉售出去。 Jenny又指成為媽媽之後，她變得更有耐性，因為不能逼迫和催促孩子：「好像我大女，無論怎樣哄，都要用兩小時吃飯，這更令我明白人有不同特質。」Jenny再將從育兒所學習的經驗套在教育員工身上──明白每個人各有性格特質，再因應其特點，耐心地教導他們。 尋求社工支援 事業有成的Jenny，覺得單親母親比女強人更難做。產下孩子後，便要對她負責，需要廿四小時全天候照顧；每做少一件事，便可能遺漏了她成長中的重要部分，有時難免使她感到很累或很想放棄。不少人不了解實況，卻給出不太有用的建議，其實單親媽媽面對的問題不盡相同，找社工尋求專業支援更佳。