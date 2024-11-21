工展會2024懶人包 12.14 開鑼！900攤位11大主題區/大派$400萬禮品/免費福袋

今年第58屆工展會將於12月14日至明年1月6日於維園舉行，工展會將分為11個主題區，逾900個攤位雲集來自本地及全球的各式美食美酒，提供豐富購物優惠和多重獎賞，等著各位盡情購物！是次工展會更推出3大開幕日優惠，免費派福袋及$1一折勁抵買。現更有早鳥$8入場門票優惠，即睇詳請！

第 58 屆維園工展會 ｜ 開幕日優惠 展會開幕當日，有3大開幕優惠打頭陣！首180名入場的觀眾將獲贈免費福袋，更有限量90周年福袋低至$1一折，還有必搶的「$1一折勁筍貨」。是次工展會絕對是聖誕及跨年的購物好去處，機會難得，不容錯過！

第 58 屆維園工展會 ｜ 抵玩重點 是次工展會有11個主題區，逾900個攤位雲集，分別為香港名牌廣場區、食品飲料區、糧油麵食區、蔘茸海味湯料區、美容保健區、服飾精品區、生活家居區、「Chill飲Chill食」區、美食廣場、社企區及推廣區。 其中首次設立的「Chill飲Chill食」區域，讓參觀者可以一邊享受美食，一邊打卡，營造輕鬆愉快的氛圍。超過30個美食攤檔，必定可以大飽口福。晚上更有現場樂隊表演，氣氛滿滿！ 另外是次展會亮點當然不少得全場商品低至1折優惠，讓各位都能夠以超值價格搶購心儀商品。為慶祝廠商會90周年，大會更準備高達$400萬的禮品派發各位，保證各位滿載而歸

第 58 屆維園工展會 2024 ｜ 詳請 日期 2024年12月14日至2025年1月6日（展期為24天） 開放時間 2024年12月14日至22日上午11時至晚上9時 12月23日至31日上午11時至晚上10時 2025年1月1日至5日上午11時至晚上9時 1月6日 上午11時至晚上8時 地點：香港銅鑼灣維多利亞公園 免費入場方法 身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場； 另外由晚上7時起，所有人士免費進場，展覽會最後1天（1月6日）除外。 門票費用：入場門票$10 售票方法 即日起至12月13日前購買門票可享$8早鳥優惠價。

工展會2024懶人包 12.14 開鑼！900攤位11大主題區/大派$400萬禮品/免費福袋