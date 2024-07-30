巴黎奧運︱Pizza Hut堂食必勝批免費追加菠蘿 網民大讚︰升小編職啦

網民︰I love pineapple thanks Pizza Hut社交網站建議選擇意式風情或者夏威夷風情加菠蘿。不少網民受落，讚「靚抽,知道網民想要d咩」、「呢個抵讚，要個多菠蘿既！」。更有人指「升小編職啦」、「I love pineapple thanks」，看來好評多於負評。宣傳帖文在1小時內，已於Facebook獲得3500likes及超過700個留言。 巴黎奧運｜意大利觀眾輸劍賴黑哨？ 湧入張家朗IG大罵：「偷回來的金牌！」

