巴黎奧運將在當地時間的7月26日舉行開幕禮，不過足球及七人欖球項目在7月24日已提前展開。至於香港運動員，或者最快在開幕後的翌日（7月27日）就要出戰，當中羽毛球混雙的鄧俊文及謝影雪會在分組賽登場。
上屆東京奧運，香港運動員取得1金2銀3銅的成績，是香港歷來最佳的成績。而在今屆巴黎奧運，雖然李慧詩及劉慕裳分別退役以及空手道未有納入而無法出戰，不過包括何詩蓓及張家朗在內的多位香港運動員，已取得入場券的資格。當中多數的本港運動員會集中在初段出戰。其中上屆金牌得主的張家朗會在男子花劍的個人賽上陣，比賽會在7月29日晚開始，金牌戰會在7月30日凌晨舉行。至於上屆兩面銀牌的何詩蓓，其主要的女子200米自由泳決賽，同樣是7月30日凌晨上演。
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
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巴黎奧運 香港運動員主要賽程
7月30日
羽毛球
02:20AM後 混合雙打分組賽：鄧俊文、謝影雪 對 渡邊勇大、東野有紗（日本）＃
04:10PM後 女子雙打分組賽：楊雅婷、楊霈霖 對 劉聖書、譚寧（中國）＃
09:40PM後 男子單打分組賽：李卓耀 對 Luis Ramon Garrido（墨西哥）＃
劍擊
01:50AM 男子花劍個人賽四強：張家朗＊
03:05AM 男子花劍個人賽銅牌賽＊
03:55AM 男子花劍個人賽金牌賽＊
賽艇
04:10PM 男子單人雙槳半準決賽：趙顯臻
滑浪風帆
女子iQFoil：馬君正＃
男子iQFoil：鄭清然＃
帆船
10:35PM 男子49er帆船第7、8、9場：祥傑、阿輝＃
游泳
03:41AM 女子200米自由泳決賽：何詩蓓
18:47PM 女子100米自由泳預賽：何詩蓓
巴黎奧運｜何詩蓓——香港女飛魚品學兼優 一個小習慣減壓（附賽程）
巴黎奧運｜何詩蓓100及200米自由泳衝牌 6大勁敵介紹（附賽程）
三項鐵人
02:00PM 男子個人賽：伍泰龍
乒乓球
07:30PM 混合雙打銅牌戰：黃鎮廷、杜凱琹 對 林鐘勳、申裕斌（南韓）
巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播爭收視（附直播連結）
＊（假如晉級）
＃（詳細待定）
巴黎奧運 香港運動員主要賽程
7月31日
羽毛球
02:20AM後 女子單打分組賽：盧善恩 對 Supanida Katethong（泰國）＃
09:40PM後 男子單打分組賽：李卓耀 對 周天成（中華台北）＃
賽艇
04:10PM 男子單人雙槳準決賽C/D：趙顯臻＊
滑浪風帆
女子iQFoil：馬君正＃
男子iQFoil：鄭清然＃
帆船
08:50PM 男子49er帆船第10、11、12場：祥傑、阿輝＃
游泳
03:25AM 女子100米自由泳準決賽：何詩蓓＊
乒乓球
04:00PM 女子單打16強：朱成竹 對 平野美宇（日本）
06:00PM 男子單打16強：黃鎮廷 對 樊振東（中國）
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8月1日
羽毛球
01:30AM 男子單打：李卓耀＃
01:30AM 女子單打：盧善恩＃
02:20AM 混合雙打八強：鄧俊文、謝影雪＊
02:30PM 女子雙打：楊雅婷、楊霈霖＊
賽艇
03:50PM 男子單人雙槳準決賽A/B：趙顯臻＊
滑浪風帆
女子iQFoil：馬君正＃
男子iQFoil：鄭清然＃
帆船
06:15PM 男子ILCA7單人帆船第1、2場：貝俊龍＃
08:43PM 男子49er帆船獎牌戰：祥傑、阿輝＊
游泳
02:30AM 女子100米自由泳決賽：何詩蓓＊
05:00PM 女子200米背泳預賽：張心悅
05:16PM 男子50米自由泳預賽：何甄陶
乒乓球
04:00PM 女子單打八強：朱成竹＊
05:00PM 男子單打八強：黃鎮廷＊
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8月2日
羽毛球
12:30AM 女子單打16強：盧善恩＊
2:30PM 女子雙打四強：楊雅婷、楊霈霖＊
10:10PM 混合雙打獎牌戰：鄧俊文、謝影雪＊
11:40PM 男子單打八強：李卓耀＊
滑浪風帆
女子iQFoil獎牌戰：馬君正＊
男子iQFoil獎牌戰：鄭清然＊
帆船
男子ILCA7單人帆船：貝俊龍
游泳
2:44AM 男子50米自由泳準決賽：何甄陶＊
3:11AM 女子200米背泳準決賽：張心悅＊
乒乓球
4:00PM 女子單打四強：朱成竹＊
5:00PM 男子單打四強：黃鎮廷＊
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8月3日
羽毛球
12:50AM 男子單打八強：李卓耀＊
2:30PM 女子單打八強：盧善恩＊
10:10PM 女子雙打獎牌戰：楊雅婷、楊霈霖＊
公路單車
5:00PM 男子個人賽：劉允祐
帆船
男子ILCA7單人帆船：貝俊龍
賽艇
4:30PM 男子單人雙槳獎牌決賽：趙顯臻＊
游泳
2:30AM 男子50米自由泳決賽：何甄陶＊
2:39AM 女子200米背泳決賽：張心悅＊
5:00PM 女子4x100米混合泳接力預賽：何詩蓓、簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳、張心悅
乒乓球
8:30PM 女子單打獎牌賽：杜凱琹、朱成竹＊
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8月4日
體操
10:25PM 男子跳馬決賽：石偉雄＊
羽毛球
2:30PM 男子單打四強：李卓耀＊
4:50PM 女子單打四強：盧善恩＊
公路單車
8:00PM 女子個人賽：李思穎
帆船
男子ILCA7單人帆船：貝俊龍
游泳
2:39AM 女子50米自由泳準決賽：何詩蓓＊
乒乓球
8:30PM 男子單打獎牌賽：黃鎮廷＊
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8月5日
羽毛球
4:55PM 女子單打獎牌賽：盧善恩＊
9:40PM 男子單打獎牌賽：李卓耀＊
帆船
男子ILCA7單人帆船：貝俊龍
游泳
1:35AM 女子4x100米混合泳接力決賽：何詩蓓、簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳、張心悅＊
乒乓球
4:00PM 女子團體賽：杜凱琹、朱成竹、李皓晴、吳詠琳
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8月6日
帆船
男子ILCA7單人帆船獎牌賽：貝俊龍＊
乒乓球
2:00AM 女子團體賽：杜凱琹、朱成竹、李皓晴、吳詠琳＊
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8月7日
乒乓球
2:00AM／4:00PM／9:00PM 女子團體賽八強：杜凱琹、朱成竹、李皓晴、吳詠琳＊
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8月8日
乒乓球
9:00PM 女子團體賽四強：杜凱琹、朱成竹、李皓晴、吳詠琳＊
跆拳道
3:00PM 男子68公斤以下級16強：盧蔚豐
8:30PM 男子68公斤以下級八強
10:11PM 男子68公斤以下級四強
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8月9日
乒乓球
2:00AM 女子團體賽四強：杜凱琹、朱成竹、李皓晴、吳詠琳＊
跆拳道
2:51AM 男子68公斤以下級獎牌賽：盧蔚豐＊
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8月10日
乒乓球
09:00PM 女子團體賽獎牌賽：杜凱琹、朱成竹、李皓晴、吳詠琳＊
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8月11日
場地單車
05:00PM 女子個人全能Race 1：李思穎
05:57PM 女子個人全能Race 2
06:53PM 女子個人全能Race 3
07:56PM 女子個人全能Race 4
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＊（假如晉級）
＃（詳細待定）
巴黎奧運│張家朗爭取衛冕 稱不會給自己太大壓力
巴黎奧運｜開幕禮時間、香港運動員名單及直播、閉幕禮懶人包
除了本地運動員外，還有其他項目都是香港所關注。當中，田徑項目100米男飛人會在8月5日的凌晨誕生。而籃球方面，美國男子的「夢幻隊」會在7月28日晚率先迎戰塞爾維亞。而中國女排會在7月29日晚與美國女排火拼。
巴黎奧運｜新增項目霹靂舞初登奧運舞台 空手道棒球被剔除
巴黎奧運 其他焦點賽程：
7月30日
籃球：
5:00PM 男子分組賽：西班牙 對 希臘
足球：
9:00PM 男子分組賽：西班牙 對 埃及
11:00PM 男子分組賽：烏克蘭 對 阿根廷
網球：
1:00AM
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7月31日
體操：
12:15AM 女子團體
11:30PM 男子個人全能
跳水：
5:00PM 女子雙人10米高台
七人欖球：
1:45AM 女子組決賽
滑水：
9:34AM 男子獎牌賽
10:15AM 女子獎牌賽
網球：
1:00AM
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8月1日
足球：
1:00AM 女子分組賽：澳洲 對 美國
游泳：
4:15AM 男子100米自由泳決賽
網球：
1:00AM
排球：
7:00PM 女子分組賽：巴西 對 日本
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8月2日
體操：
12:15AM 女子個人全能
跳水：
5:00PM 男子雙人3米彈板
網球：
6:00PM 女子單打銅牌戰
排球：
3:00AM 女子分組賽：法國 對 中國
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8月3日
體操：
9:30PM 男子自由體操
10:20PM 男子鞍馬
11:10PM 女子跳馬
籃球：
11:15PM 男子分組賽：波多黎各 對 美國
網球：
男子單打銅牌戰
女子單打決賽
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8月4日
體操：
9:00PM 男子吊環
9:40PM 女子雙槓
田徑：
3:20AM 女子100米決賽
網球：
男子單打決賽
排球：
11:00PM 女子分組賽：中國 對 塞爾維亞
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8月5日
體操：
5:45PM 男子雙槓
6:36PM 女子平衡木
7:31PM 男子單槓
8:20PM 女子自由體操
田徑：
1:50AM 女子跳高
3:55AM 男子100米決賽
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8月6日
籃球：
4:05AM 女子3人決賽
4:35AM 男子3人決賽
跳水：
9:00PM 女子10米高台
足球：
12:00AM 男子四強
滑板：
11:30PM 女子公園賽
排球：
3:00PM 女子八強
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8月7日
田徑：
1:30PM 馬拉松競步接力
籃球：
12:00AM＆3:00AM 男子八強
足球：
12:00AM＆3:00AM 女子四強
滑板：
11:30PM 男子公園賽
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8月8日
田徑：
1:00AM 女子撐桿跳決賽
籃球：
11:30PM 男子四強
跳水：
9:00PM 男子3米彈板
足球：
11:00PM 男子銅牌賽
運動攀登：
6:55PM 男子速度賽決賽
排球：
10:00PM 女子四強
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8月9日
田徑：
2:30AM 男子200米決賽
3:45AM 男子110米欄決賽
籃球：
3:30AM 男子四強
跳水：
09:00PM 女子3米彈板
足球：
09:00PM 女子銅牌賽
運動攀登：
06:28PM 男子抱石及難度賽決賽
乒乓球：
09:00PM 男子團體決賽
排球：
02:00AM 女子四強
—————————————————————
8月10日
田徑：
01:45AM 男子4x100米接力決賽
籃球：
05:00PM 男子銅牌賽
沙灘排球：
04:30AM 女子決賽
霹靂舞：
03:23AM 女子決賽
跳水：
09:00PM 男子10米高台
足球：
12:00AM 男子決賽
11:00PM 女子決賽
運動攀登：
06:28PM 女子抱石及難度賽決賽
排球：
11:15PM 女子銅牌戰
—————————————————————
8月11日
籃球：
03:30AM 男子決賽
09:30PM 女子決賽
霹靂舞：
03:23AM 男子決賽
排球：
07:00PM 女子決賽
—————————————————————
8月12日
02:00AM 閉幕禮