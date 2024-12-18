創意旅遊項目「#ddHK 設計#香港地」 「遊合創意 X 探索無限」正式揭幕

發掘荃灣及沙頭角獨有特色 呈現香港多元旅遊體驗香港 - 2024 年 12 月 18 日 - 由香港旅遊事務署主辦的創意旅遊品牌項目「#ddHK設計#香港地」的新一屆活動今天起正式揭幕，引領來自世界各地的遊人探索荃灣和沙頭角兩個引人入勝的社區。由策展團隊Number 2籌劃的全新活動以「遊合創意 X 探索無限」為主題，於 2024 年 12 月 12 日至2025 年 2 月 14 日期間，將創意元素融合在地文化、古蹟及自然美景，並藉跨界別合作推動歷史文化、跳島和綠色生態等不同主題特色旅遊，吸引遊人深度體驗不一樣的香港。
匯聚海外、內地及本地創作單位 創意裝置點亮古蹟和大自然
「#ddHK 設計#香港地」將繼續以設計及創意，為遊人打造嶄新的旅遊體驗，今年特別邀請了七組來自海外、內地及本地的創作單位，藉地方營造注入創意元素，勾勒出荃灣及沙頭角獨特的人文風貌和社區魅力。其中，項目特別在法定古蹟、郊野公園及海上設置創意裝置，讓旅遊、設計、傳統文化和自然風光結合。除此之外，活動亦會聯乘區內的特色景點，包括文創熱點、文物古蹟、自然美景與地道美食等，為遊人提供一系列精彩的深度旅遊路線及耳目一新的多元體驗。參與是次活動的創作單位包括：動畫藝術家 Coolman Coffeedan（美國）、互動裝置藝術及科技工作室 ENESS（澳洲）、多元藝術家En Iwamura（岩村遠）（日本）、花藝裝置藝術家Kiki Ji（紀馥君）（內地）、當代藝術家Louis To Wun（杜煥）（香港）、藝術家及插畫師Vivian Ho（何博欣）（香港），以及繩結設計師Zoe Siu（蕭俞）（香港）。（請參考附頁一的創作單位介紹。）
七組「期間限定」聯乘兩區特色的創意裝置簡介如下（更詳盡的介紹請參考附頁二的創意裝置介紹。）：
動畫藝術家 Coolman Coffeedan (美國)
《荃朋有你》
Coolman Coffeedan 將在荃灣其中一個人來人往的交匯點 —— 西樓角花園，以全新作品《荃朋有你》演繹關於荃灣的故事。備受歡迎的動畫主角Spesh將帶領一眾好友首次遊走荃灣，探索兼體驗這個社區的活力。
互動裝置藝術及科技工作室 ENESS (澳洲)
《幸福丘比特遊園》
ENESS 將全球首個充氣噴泉《幸福丘比特遊園》帶來荃灣公園。明亮的圖案在互動式水流與豐富的聲效中流轉，每當有人駐足欣賞時，小愛神和錦鯉會出其不意地噴水向途人「打招呼」。
花藝裝置藝術家 紀馥君 (內地)
《風的流動》
受到風與水的優雅流動，以及蝴蝶翩翩姿態所觸動，藝術家透過傳統竹藝結合現代風格，為城門郊野公園添上一抹《風的流動》。流暢的線條和動態，和諧地融入自然景致之中，體現傳統工藝如何與大自然共存。
繩結設計師 蕭俞 (香港)
《祈願新織夢》
啟發自荃灣法定古蹟三棟屋博物館彩門上的圖案，設計師結合傳統祈願的文化習俗與當代吉祥主題，運用客家花帶的縱橫交錯編織方法，為這座擁有二百多年歷史的客家圍村外牆披上《祈願新織夢》這件新衣裳，重新詮釋客家文化及非物質文化遺產的魅力。
多元藝術家 岩村遠 (日本)
《交織地平線》
《交織地平線》探究海洋、山巒、地質、島嶼以至日月之間的連結。這個創意漂浮裝置位於沙頭角碼頭對開的海灣，以山水作背景，與自然風光融合一體。藝術家運用沙頭角不同天然元素，勾劃其附近的山水及地質特色，帶出自然色彩。
當代藝術家 杜煥 (香港)
《魚躍共舞》
藝術家糅合精煉的紮作方法與現代設計的結構，將沙頭角廣場轉化為魚兒的舞台，牠們在波浪中起舞，優美互動栩栩如生，展現大自然與人和諧共存的期許，亦體現沙頭角漁民與海千絲萬縷的相依關係。
藝術家及插畫師 何博欣 (香港)
《沙角號列車》
座落於沙頭角海濱休憩處的《沙角號列車》，承載著沙頭角居民的日常生活，展示該區獨特的歷史文化和社區面貌。藝術家透過充滿活力和色彩的插畫，把居民的故事呈現在火車上，加上車廂內的多媒體沉浸式體驗，展現區內獨特魅力。
精彩多元節目體驗 展現社區旅遊魅力
除了為社區注入創意元素，「#ddHK設計#香港地」亦與不同界別的團隊聯手，策劃一連串充滿地道文化特色的精選節目。其中各式各樣的主題導賞團，為不同興趣的遊人提供多元化的深度遊路線，包括探索大自然的「城門淨心之旅」、發掘新界東北海島的沙頭角「探索隠世秘境團」、融合運動與文化的「荃灣海道藝術單車遊」，以及深入歷史文化地標的「荃灣藝文隱世景點行」等等。精彩節目更包括多個涵蓋藝術、環保、地道文化手作體驗、傳統舞蹈，以及創意科技的工作坊。此外，在荃灣及沙頭角亦分別會舉辦「山水間環保藝術節」及「沙頭角海邊周末市集」的主題市集活動，現場提供各種美食、生活百貨、本地手作產品，以及音樂、地道文化體驗。（詳情請參考附頁三主題市集活動。）首個精選節目——主題導賞團「探索隠世秘境團 — 鴨洲及吉澳」將於12月14日登場，其餘不同的節目及體驗將於每周陸續送上。
「#ddHK設計#香港地」亦透過跨界別合作，與荃灣和沙頭角多個單位推出不同的聯乘活動，突顯兩個社區既有的文創、藝術和旅遊氛圍，務求令大眾和旅客有更豐富的旅遊體驗。其中為深化沙頭角旅遊和鄰近印洲塘跳島遊元素，活動會與康樂及文化事務署下的沙頭角公共圖書館合作，於沙頭角海濱休憩處設立「悅讀*發現 @ 沙頭角」戶外閱讀空間，提供涵蓋當地歷史、旅遊和藝術等主題的書籍，讓大眾享受悠閒的閱讀時光；另與漁農自然護理署下的香港地質公園合作推出從沙頭角出發的「印洲塘深度遊（荔枝窩、吉澳、鴨洲）」。環境及生態局下的鄉郊保育辦公室策劃的「鄉郊豐年節：谷埔『聲—色—味』之旅」亦會於同期舉行，務求令大眾和旅客獲得多元豐富的藍綠旅遊體驗。
策展團隊已於「#ddHK設計#香港地」的網站https://designdistrict.hk/tc 展示節目詳情及報名資訊，並會不時更新。歡迎大眾藉著是次創意旅遊活動，享受不一樣的荃灣及沙頭角，體驗香港地道文化的魅力之處。（詳情請參考附頁四節目及體驗概覽。）
加強沙頭角交通服務 提升遊客體驗
為了配合「#ddHK設計#香港地」於沙頭角舉辦的活動，運輸署特別加強交通服務班次，包括提升上水港鐵站開出的巴士78S路線服務，以及增設途經香園圍口岸專線小巴55S的路線的週末假日班次，方便市民和入境旅客。#ddHK網站設有「計劃行程」專頁綜合相關交通以及申請旅遊禁區許可證的資訊。
另外，為開拓沙頭角「自駕遊」，沙頭角禁區入口旁將新增設短期租約停車場，其中100個私家車位開放予公眾停泊。公眾必須事先預約，詳情會由營運商另作公布。
精美「探索地圖」推介荃灣及沙頭角精彩景點
最後，「#ddHK 設計#香港地」為是次活動特別製作了「探索地圖」，向大眾介紹荃灣及沙頭角的七組創意裝置，以及兩個社區的各項特色景點，包括歷史古蹟、自然風光、文創景點等。地圖分別設有印刷版和網上電子版，方便旅客暢遊荃灣和沙頭角，一天內感受區內的不同風貌。為鼓勵深入探索兩區，今年活動特設限量紀念品換領行動，遊人只需要到訪#ddHK創意裝置，並於荃灣或沙頭角地區消費，便可參與。
| 「#ddHK 設計#香港地 ── 遊合創意 X 探索無限」
活動日期：
2024 年 12 月 12日至 2025年 2 月 14 日
有關詳情，請密切留意：
網站：https://designdistrict.hk/tc
Facebook: www.facebook.com/designdistricthk
Instagram: www.instagram.com/designdistricthk_ddhk
關於「#ddHK 設計#香港地」
創意旅遊項目「#ddHK設計#香港地」以設計勾畫香港的地道文化，以創意帶領旅客體驗不一樣的香港地。#ddHK自2018年起舉行，將不同社區打造成充滿特色的新興旅遊熱點，成為了深受歡迎的創意文旅項目。#ddHK以「遊合創意X 探索無限」為主題，於2024年12月12日至2025年2月14日舉辦全新活動，引領來自世界各地的遊人，於兩個多元、獨特而且引人入勝的社區——荃灣和沙頭角展開深度之旅。活動亦會為兩個社區注入創意元素，以突顯其獨有魅力。
關於荃灣
荃灣承載著多元社區特質，近年逐漸演變成香港深度旅遊的新興目的地。此區歷史與創新創意並重，非物質文化遺產與時尚生活兼容並蓄，繁華鬧市與自然風光相互交接。加上兩條對外連接的鐵路和區內四通八達的行人天橋系統，讓荃灣成為休閒一日遊理想之選。
關於沙頭角
沙頭角位於香港的東北角，毗鄰內地。這裡多年來為邊境禁區，嚴禁隨意進入，但近年逐步開放旅遊後，隨即以種種歷史、文化與自然元素，吸引大眾前來揭秘。沙頭角不但擁有獨特景致，更是新界東北藍綠生態旅遊的起點，設有街渡渡輪服務讓大眾探索附近景色絕佳的島嶼和村落，包括香港聯合國教科文組織世界地質公園內的荔枝窩、吉澳及鴨洲；亦可前往香港最新的郊野公園——紅花嶺郊野公園。