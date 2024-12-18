創意旅遊項目「#ddHK 設計#香港地」 「遊合創意 X 探索無限」正式揭幕

創意旅遊項目「#ddHK設計#香港地」以設計勾畫香港的地道文化，以創意帶領旅客體驗不一樣的香港地。#ddHK自2018年起舉行，將不同社區打造成充滿特色的新興旅遊熱點，成為了深受歡迎的創意文旅項目。#ddHK以「遊合創意X 探索無限」為主題，於2024年12月12日至2025年2月14日舉辦全新活動，引領來自世界各地的遊人，於兩個多元、獨特而且引人入勝的社區——荃灣和沙頭角展開深度之旅。活動亦會為兩個社區注入創意元素，以突顯其獨有魅力。

關於荃灣

荃灣承載著多元社區特質，近年逐漸演變成香港深度旅遊的新興目的地。此區歷史與創新創意並重，非物質文化遺產與時尚生活兼容並蓄，繁華鬧市與自然風光相互交接。加上兩條對外連接的鐵路和區內四通八達的行人天橋系統，讓荃灣成為休閒一日遊理想之選。



關於沙頭角

沙頭角位於香港的東北角，毗鄰內地。這裡多年來為邊境禁區，嚴禁隨意進入，但近年逐步開放旅遊後，隨即以種種歷史、文化與自然元素，吸引大眾前來揭秘。沙頭角不但擁有獨特景致，更是新界東北藍綠生態旅遊的起點，設有街渡渡輪服務讓大眾探索附近景色絕佳的島嶼和村落，包括香港聯合國教科文組織世界地質公園內的荔枝窩、吉澳及鴨洲；亦可前往香港最新的郊野公園——紅花嶺郊野公園。



