「Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA」以全新可延展代理式AI解決方案 提升商業生產力及效率

- 全新Lenovo代理式AI和混合AI工廠平台支援NVIDIA Blackwell Ultra，並可更快部署可度身訂造的AI代理，開啟AI推理的新時代
- Lenovo已在測試、驗證及延展各種綜合應用範例—自動化創建內容創速度提升至高達8倍、客戶服務效率提升了50%，並藉知識助手提升工作流程生產力
- 混合式AI應用提升了病人護理質素，提升醫療診斷速度，並推動全球各的的科學研究
香港 - 2025年3月24日 – 在NVIDIA GTC大會上，Lenovo推出全新的「Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA」解決方案，旨在加速AI應用並提升商業生產力，快速推進具備推理、計劃及採取行動能力，以更快達成目標的代理式AI。這些經過驗證的全堆棧AI解決方案使企業能夠快速建構及部署AI代理，可應用於廣泛的高需求使用範例，從而提升生產力、加強靈活及可靠水平，同時加速新時代代理式AI的下一波AI推理應用。
根據Lenovo委託市場研究機構IDC進行的全新環球研究，儘管支出增加了三倍1，投資回報率（ROI）仍然是採用AI的最大障礙。AI代理正在革新企業工作流程，透過支持員工進行複雜的解難、編碼及多步驟計劃，以降低ROI的障礙，同時提升速度及生產力，並推動創新。隨著首席資訊總監（CIO）及商業領袖追求具體的AI投資回報，Lenovo提供的混合式AI解決方案可釋放並度身訂造各種規模的代理式AI。
該AI解決方案結合了Lenovo全堆棧AI產品組合，以及可應用戶需要而隨時度身訂造的使用範例，並提供全新的平台選項，以支援最新的NVIDIA Blackwell Ultra平台、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell伺服器版GPU及網絡創新，幫助全球各地組織加速應用，例如AI推理、代理式AI和實時影片生成。
聯想集團董事局主席兼首席執行官楊元慶表示：「Lenovo致力為全球推動更智能化的AI，把AI模型、數據及運算能力結合在一起—運行在設備、邊緣及雲端，並連接至網絡—提供能夠促進人類創新及提升生產力的AI解決方案。『Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA』整合了尖端服務及新一代Blackwell加速基建，協助企業輕鬆在私有及公共AI模型上延展代理式AI，顯著提升成本效益、效率、安全、可用性及可度身訂造能力的各種優勢。」
NVIDIA創辦人兼首席執行官黃仁勳表示：「具備推理及適應能力的AI代理正在重塑我們的工作方式。NVIDIA及Lenovo提供了為大規模AI推論及推理提供所需的關鍵基建—把生成及代理式AI從研究實驗室帶入現實世界的企業應用。」
混合式AI定義了新一代發展並推動代理式AI應用
數據無處不在—在製造、零售、銀行、醫療業務據點、企業數據中心，以至公共領域。混合基建讓收集、儲存、處理數據，然後匯入企業級AI模型並在混合雲中訓練，亦在邊緣或設備上提供推理與訓練模型。
這些新方案充分利用了Lenovo在混合基建中的領導地位，以及最近公布的Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA透過使用工廠方法（factory-type approach）有效延展代理式AI，把來自各地的數據智能轉化為變革性成果。
經全面驗證及測試的代理式AI應用範例
「Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA」框架包含了 涵蓋一系列可度身訂造、經多重測試和驗證使用範例的Lenovo AI庫，以協助團隊提升生產力並交付AI應用。代理式AI可在個人設備、工作站和企業地點的數據中心中獨立存取，並在各個關鍵領域實現出色的投資回報，例如：
- 內容生成—自動化內容創建速度提升至高達8倍，提升質素及個人化客戶互動1。
- 客戶服務—透過縮短回應時間、實現聊天機械人互動自動化及降低處理時間20%2，使客戶服務效率提升50%。
- 知識助手—打破數據孤島、增強企業知識分享，並把工作流程自動化，例如更快的合約審查。對法律團隊而言，這使生產力提高了80%，準確性提升了45%3。
在NVIDIA GTC大會上，Lenovo首次展示了Lenovo AI知識助手。這是一個數碼人類助手可和與會者實時對話，顯著改變他們的活動體驗和參與方式。該解決方案由Lenovo代理式AI平台驅動，使不同組織可快速定制Lenovo AI庫的使用範例，並在數星期內部署全新的AI代理及助手。這項示範運用數碼人類NVIDIA AI藍圖和NVIDIA NIM™微服務定制，運行於Lenovo PX ThinkStation上。
與會者使用自然語音和語言與AI助手互動，查詢相關的活動細節、地圖、日程時間表及會議地點，使他們能更有效運用他們的時間並優化活動參與體驗。這次示範亦生動展示了Lenovo經測試及驗證的解決方案如何協助企業更快啟動可度身訂造的代理式AI，並與客戶和員工在全新層次上連接和協作，以改善業務成果和客戶體驗。
Lenovo代理式AI平台是業界最完整的本地代理式AI解決方案，簡化了部署流程，使客戶能夠在個人、企業及公共環境中延展代理式AI，以把工作流程自動化、提升生產力並加速決策。該平台與NVIDIA AI企業軟件平台完全整合，包含必要的軟件套裝、先進數據工具、已預先訓練的模型及自動化部署功能。 Lenovo AI服務及專家提供指導，可簡化應用步驟，同時確保AI能創造實際價值。該平台還以負責任的AI框架和GenAIOps儀表板優先考慮安全和信任，實現集中AI管理、性能監控及偏差檢測。
已為企業應用作好準備的混合AI工廠以推動可延展增長
隨著世界轉向加速運算以應對AI工作量，Lenovo正協助企業快速建構、延展和營運自己的AI工廠—以提供高性能、可延展和受保護的環境，以提供可靠的AI解決方案。這些新平台可協助組織提升建構、延展及整合代理式AI的效率，使用經驗證的設計以實現多種工作量，並提供標準化、模組化、混合部署選項。這些工廠簡化了無論在本地、雲端還是邊緣的AI訓練、推理和部署。
基於NVIDIA企業參考架構和NVIDIA認證的Lenovo ThinkSystem伺服器而建造，這些混合AI工廠平台可提供包含工作站、伺服器、網絡、儲存、合作夥伴解決方案及服務的全堆棧數據中心基建。工廠選項包括Lenovo ThinkSystem SR675、680、685伺服器及使用NVIDIA Hopper GPU、NVIDIA Blackwell GPU、NVIDIA Grace™ 處理器、NVIDIA Spectrum-X網絡及NVIDIA BlueField DPU的儲存解決方案。
對於數據中心，Lenovo ThinkSystem SR675 V3伺服器配備NVIDIA H200 NVL、NVIDIA網絡及NVIDIA AI企業軟件平台，為AI和高性能運算工作量提供卓越表現。該平台從一台配備4個GPU的單一伺服器初始環境，到機架式可延展單元（SU），提供即插即用的基建解決方案，使各類型企業能夠快速部署混合AI工廠或延展現有的資訊科技基建。
Lenovo AI工廠生態系統還包括：
- 已為AI作好準備的Lenovo ThinkStation PX工作站，配備NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell工作站版本及NVIDIA AI工作台供開發者使用。
- Lenovo Neptune液冷AI基建可提升大規模推動AI的效率，並建基於新一代NVIDIA加速運算針對雲服務供應商處理大型語言模型（LLM）工作量。
- Lenovo AI快速啟動服務協助企業在90天內快速部署、整合及延展應用範例並證明商業價值。
推動下一波AI突破
在各行各業，Lenovo混合式AI解決方案已經改變了醫療、金融、製造和零售等領域—從撰寫醫學研究總結和自動化合規報告，到透過智能推薦增強客戶體驗。Lenovo與NVIDIA正與領先機構和企業合作，釋放AI的潛力。在德國，Lenovo與達姆施塔特工業大學（Technical University of Darmstadt）成功獲得首個NVIDIA GB200項目，以推進科學研究。該項目將採用全新高能源效益的Lenovo ThinkSystem SC777 V4 Neptune系統，建基於Lenovo第六代Neptune直接水冷平台和服務的高性能伺服器。這合作進一步鞏固了Lenovo與達姆施塔特工業大學之間的強大夥伴關係，藉著引入了領先的新一代Grace-Blackwell分區，增強了「Lichtenberg NHR-Stage 1」超級電腦的可持續發展及高性能。
為了優化病人體驗和預防性健康檢查中的醫療評估，醫療軟件開發公司Artificial Intelligence System for Human Analysis（AISHA）使用了Lenovo和NVIDIA的混合式AI解決方案訓練了一個AI模型，以分析磁力共振掃描（MRI）。該AI模型能在短短30分鐘內分析全身掃描，比人手分析快超過99%，讓醫生能提快速了解病人情況，並提升病人檢查體驗。
AISHA負責人Dr. Juan Pablo Reyes Gonzalez表示：「如果沒有Lenovo和NVIDIA解決方案的支援，這個模型根本無法存在。Lenovo和NVIDIA在AI領域無人可匹敵。」
混合式AI正是未來的發展方向
透過簡化AI應用及可延展能力，「Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA」正在協助各行各業的組織釋放數據，並以AI創造真正的商業價值。如欲了解更多資訊，可瀏覽：https://www.lenovo.com/us/en/servers-storage/solutions/ai/。
1 基於Lenovo方案及服務集團市務部的內部數據
2 基於Lenovo服務交付團隊的內部數據
3 基於Lenovo法律部門的內部數據
關於 Lenovo
聯想是一家年度營業額達 570 億美元的全球化科技公司，位列《財富》世界 500 強第 248 名，服務遍佈全球 180 個市場數以百萬計的客戶。為實現「智慧，為每一個可能」 的公司願景，Lenovo 在不斷鞏固全球個人電腦市場冠軍地位的基礎上，積極構建全端式的運算能力，現已擁有包括人工智慧賦能、人工智慧導向和人工智慧優化的終端、基礎設施、軟體、解決方案和服務在內的完整產品路線圖，包括個人電腦、工作站、智慧手機、平板電腦等終端產品，伺服器、儲存、邊緣運算、高效能運算以及軟體定義等基礎設施產品。這項變革與聯想改變世界的創新一起，共同為世界各地的人們成就一個更包容、值得信賴的智慧未來。聯想集團有限公司於香港交易所上市 （港交所：992）（美國預託證券代號：LNVGY）。歡迎瀏覽Lenovo官方網站https://www.lenovo.com，並透過我們的StoryHub閱覽Lenovo的最新消息。
LENOVO、THINKSYSTEM、THINKSTATION及NEPTUNE是聯想的商標。NVIDIA及RTX是NVIDIA Corporation, Inc.的商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。©2025，聯想集團有限公司。