「Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA」以全新可延展代理式AI解決方案 提升商業生產力及效率

關於 Lenovo

聯想是一家年度營業額達 570 億美元的全球化科技公司，位列《財富》世界 500 強第 248 名，服務遍佈全球 180 個市場數以百萬計的客戶。為實現「智慧，為每一個可能」 的公司願景，Lenovo 在不斷鞏固全球個人電腦市場冠軍地位的基礎上，積極構建全端式的運算能力，現已擁有包括人工智慧賦能、人工智慧導向和人工智慧優化的終端、基礎設施、軟體、解決方案和服務在內的完整產品路線圖，包括個人電腦、工作站、智慧手機、平板電腦等終端產品，伺服器、儲存、邊緣運算、高效能運算以及軟體定義等基礎設施產品。這項變革與聯想改變世界的創新一起，共同為世界各地的人們成就一個更包容、值得信賴的智慧未來。聯想集團有限公司於香港交易所上市 （港交所：992）（美國預託證券代號：LNVGY）。歡迎瀏覽Lenovo官方網站 https://www.lenovo.com，並透過我們的 StoryHub閱覽Lenovo的最新消息。



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