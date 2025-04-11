VT Markets發佈分析報告 黃金Q2或穩坐避險王座

香港 - 2025年4月11日 - 2025年首季全球資本市場見證歷史性時刻——國際金價突破每盎司3000美元關口後持續上攻，3月末觸及3150美元再次創下新高，季度漲幅近20%領跑大宗商品市場。VT Markets分析指出，在特朗普關稅政策的影響下，全球貿易不確定性激增，主流產品跌幅明顯，黃金的避險屬性則綻放出前所未有的光芒。



原物料Q1漲跌幅

俄烏僵局成黃金牛市催化劑



除了貿易戰，特朗普開啟第二任期也使持續3年的俄烏戰爭進入新階段。相較於拜登政府的全面援烏策略，商人出身的特朗普祭出"資源換和平"方案，要求烏克蘭簽署關鍵礦產開發協定作為停戰前提。VT Markets研究團隊表示，儘管美俄烏三方已達成協議，停止對局部能源基礎設施的攻擊，但由於特朗普在談判是態度偏向俄方引發了烏克蘭不滿，全面停火協議仍存在諸多分歧，因此，短期內想要結束戰爭並非易事。這意味著地緣風險將持續存在，從而給黃金價格提供了支撐。



央行購金潮構築價格基石



除了地緣政治風險外，新興市場央行增持（詳見VT Markets第一季度黃金趨勢分析）以及黃金ETF淨流入增加，也成為金價提供了強力支撐。其中，中國央行連續四月增持，黃金儲備總量達2290噸，占其外匯儲備總量約6%，顯示出央行對黃金的需求依舊旺盛。此外，Q1黃金ETF淨流入也大幅增加，2月金額達94億美元，創下近3年來月度新高。



‌多重動能推動 黃金牛市根基穩固‌



VT Markets報告中預測：受美國經濟前景不確定性及金融市場波動影響，國際黃金市場在第二季度或將延續當前走勢。最新分析顯示，雖然市場存在階段性回檔可能，但出於美國經濟增速放緩擔憂、美債殖利率下降和美元走軟等因素，疊加政策環境的不確定性，都有可能成為黃金價格上漲的助推劑。



VT Markets研究團隊聲明：本分析基於撰寫時的市場數據與資訊,成文時間為2025年3月31日。鑒於金融市場的即時波動性,文中觀點可能隨市場變化而調整,讀者在參考時請結合最新動態綜合判斷。





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