中國人壽（海外）內地指定醫院覆蓋網絡擴展突破15000家

中國人壽保險（海外）股份有限公司始終以客戶需求為核心，致力於提供更全面、更便捷的跨境保險服務。近日，中國人壽（海外）宣佈，針對個人醫療保險客戶的內地指定住院理賠及直付醫院網絡已實現里程碑式的擴展，總數突破15,000家，以行業領先的覆蓋廣度，為客戶構築堅實的健康後盾。 全面覆蓋，通達全國：超15,000家醫院網絡 隨著兩地融合不斷深化，客戶對於跨境醫療保障的需求日益增長。為積極回應這一趨勢，中國人壽（海外）顯著擴充了個人客戶的內地指定醫院網絡。目前，該網絡已涵蓋中國境內所有省、自治區、直轄市的二級及以上公立醫院，以及精選的指定醫療機構，總數由去年同期的4000家，大幅增加到目前的逾15,000家。

此舉意味著，客戶在全國絕大多數城市都能輕鬆找到符合理賠條件的優質醫療機構，真正實現「就近就醫，安心治療」的自由與便利。 直付服務，舒緩壓力：「免找數」體驗更安心 龐大的醫院網絡同樣支持個人住院醫療保險的「直付理賠」服務（亦稱「免找數」服務）。客戶在符合相關產品條款並完成預先申請程序後，在指定醫院住院治療，合資格醫療費用可由中國人壽（海外）直接與醫院結算。客戶僅需承擔自付部分（如適用），極大緩解了住院期間的經濟墊付壓力和事後理賠的繁瑣，讓客戶能够更專注於康復本身。

團體客戶同步升級，保障隨行 中國人壽（海外）亦同步優化了團體醫療保險客戶的住院直付服務網絡，內地指定直付醫院已擴展至703家，廣泛分布於各主要城市。這爲公司雇員在內地公務出行或短期停留期間，提供了額外一層及時、可靠的醫療及理賠保障，讓企業福利關懷無處不在。 智能理賠，高效便捷 在拓展服務網絡的同時，中國人壽（海外）持續提升服務效率。通過中國人壽（海外）官方微信服務號、OneService手機應用程序或官網客戶專區，客戶可輕鬆提交理賠申請。公司的智能理賠系統高效運作，竭力爲客戶提供快捷的理賠體驗。在文件齊全的情况下，部分理賠案件可實現快速處理，讓保障賠付及時到位。個險住院醫療索償最快12分鐘，團險門診最快5分鐘。