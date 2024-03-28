賽馬會「智．幼．趣」計劃（第二階段）開幕禮圓滿舉行

賽馬會「智．幼．趣」計劃自2020年起獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，由耀中幼教學院與職業訓練局合辦。計劃於首階段三年內，達成三大成果，包括出版屢獲國際殊榮的三合一「探索式學習」教學資源JumpStarter、訓練首批「幼兒探索式學習」種子老師、以及推出廣受家長歡迎的「探索式學習親子之旅」以此建構「家校社」網絡，推動本地幼兒教育發展。承蒙各界支持，香港賽馬會慈善信託基金將繼續捐助為期四年（2023–2027）的計劃第二階段，並由耀中幼教學院與香港基督教服務處合辦。計劃第二階段續以「兒童為本」理念，進一步擴展計劃網絡至七個基層社區，為區內幼稚園老師及家長提供持續有序、全方位的教學支援與資源，共同建立鼓勵幼兒探索的社區，激發其好奇心和學習興趣，從而培養創意、溝通及合作等21世紀關鍵技能。

計劃聯合總監、耀中幼教學院助理教授陳裕榮博士於開幕禮上回顧計劃首階段的成果：「短短三年間，計劃成功支援超過2,300名幼兒及其家庭、20所學校、132名在職教師及509名準教師，並出版25套屢獲國際獎項的『探索式學習』教學資源供學界和家長採用，成果豐碩。」

「幼兒教育是培育新一代的開端，教育界一直十分重視如何幫助兒童及早建立良好根基，讓他們順利適應小一生活。我們希望能夠透過計劃鼓勵幼兒探索、發揮想像力，培養他們的興趣和態度，而非死記硬背。香港業界近年相當著重STEAM發展，繼中學後，教育局在小學亦大力推動STEAM教育。透過啟發幼兒的探索興趣和培養堅毅的學習態度，能為他們在中小學的STEAM學習中奠定堅實基礎。團隊將繼續遵循教育局指引，以培育幼兒的學習興趣、求知欲和探索精神為大前提，推動幼兒探索。」陳裕榮博士續說。

「探索式學習」進一步昇華 計劃惠及超過50,000多名基層幼兒及其家庭

計劃第二階段目標將「探索式學習」成為未來幼教主流，並全面提升學習規模與支援力度，特別關注基層家庭和教師的需求。團隊深明本地基層幼兒受各種因素影響，例如其家長往往欠缺相關知識、信心和方向，區內學校亦因資源問題未能提供足夠幫助，或導致幼兒於學習的黃金期錯失接受優質教育的機會。因此，計劃第二階段決定把服務網絡聚焦本地七個基層社區，包括觀塘、葵青、黃大仙、北區、深水埗、屯門和元朗，目標惠及超過50,000多名幼兒及其家庭、區內近400多所幼稚園及校長，近2,400名教師以及440名準教師。透過提供簡單易明的教學指南和資源，支援老師和家長引導孩子勇於探索，從而培養獨特的創造力。

2025/26學年開始，小學常識科將分拆為科學科及人文科，以強化新一代的STEAM教育，因此教師的角色對培養幼兒探索興趣尤為重要。為協助本地基層幼兒順利銜接到小學階段，計劃透過提供優質且個性化的「探索式學習」教學資源，目標提升七個基層社區內所有幼稚園教師和家長引導幼兒探索的教學能力和自信，從而更有效地培養幼兒的探索興趣和態度，為未來的STEAM學習奠定堅實的基礎。