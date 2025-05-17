「香港僱員醫療保險指數」 揭示醫保過去3年開支升達55%

香港理工大學專業及持續教育學院（PolyU CPCE）聯同企業員工福利及強積金顧問GUM，發布全港首創的「香港僱員醫療保險指數」，指數反映即使醫療費用走勢趨穩，但使用率急升，令僱主醫保開支3年間累計增加55%。
PolyU CPCE院長阮博文表示，香港僱員醫療保險指數由「使用指數」、「費用指數」及「保費指數」組成，涵蓋由2006年至2024年香港團體醫保市場數據。當中「保費指數」由2022年開始明顯攀升，至2024年綜合保費指數三年間累計增幅高達55%，當中住院保障保費的增幅較門診更高，主因是醫療服務使用率增加。
疫情復常後門診使用率持續攀升 進入一個新常態
他繼續指出，「使用指數」中顯示門診使用率在新冠疫情復常後大幅上揚，兩年間的累計升幅高達102%，單是去年，急性上呼吸道感染及普通感冒的個案率按年增加25%。住院率高於新冠疫情前水平。門診及住院使用趨勢將難以回復至疫情前狀況，而進入一個新常態
門診及住院使用率上升 未來保費將持續攀升
GUM行政總裁蕭美鳳補充，數據反映住院率上升主要是病毒疣及內窺鏡理賠個案增加，此情況與政府推出的大腸癌篩查，及打疣普及化有關，而中醫及物理治療理賠個案趨升。阮博文估計，隨著使用率增加，未來保費將會持續攀升，每年升幅有機會達雙位數。
去年平均住院保障費用指數回落6% 平均住院保障開支降至$21,851元
阮博文表示，雖然反映門診及住院保障費用的「費用指數」仍在高位，但走勢逐漸穩定。去年住院保障費用指數按年下跌6%，是四年來首次下跌，每宗手術平均住院保障開支回落至$21,851。門診費用指數則連跌兩年，按年跌8%，每宗門診平均費用降至$533。
僱員醫療保險費大幅上升 部份中小企業削減員工醫療福利
蕭美鳳表示，由於僱員醫療保險費過去3年大幅上升，令到部份中小企業難以承擔而削減員工的醫療福利。她指出，雖然保費飊升，但實際在醫療的覆蓋範圍沒有明顯增加，這情況是需要正視及關注。
阮博文認為，若公司因為保費大增而削減福利，最終醫療需求會由私營市場流入公營醫院，從而進一步加重公院的負荷。
香港僱員醫療保險指數未來將會每季更新 有利制定長遠計劃
蕭美鳳透露，香港僱員醫療保險指數未來將會每季更新，為政府、企業及僱員醫療福利政策制定者及公眾提供重要參考，促進僱主、僱員、保險公司及政府四方的長遠協作與共贏。