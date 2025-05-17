「香港僱員醫療保險指數」 揭示醫保過去3年開支升達55%

香港理工大學專業及持續教育學院（PolyU CPCE）聯同企業員工福利及強積金顧問GUM，發布全港首創的「香港僱員醫療保險指數」，指數反映即使醫療費用走勢趨穩，但使用率急升，令僱主醫保開支3年間累計增加55%。

PolyU CPCE院長阮博文表示，香港僱員醫療保險指數由「使用指數」、「費用指數」及「保費指數」組成，涵蓋由2006年至2024年香港團體醫保市場數據。當中「保費指數」由2022年開始明顯攀升，至2024年綜合保費指數三年間累計增幅高達55%，當中住院保障保費的增幅較門診更高，主因是醫療服務使用率增加。

疫情復常後門診使用率持續攀升 進入一個新常態

他繼續指出，「使用指數」中顯示門診使用率在新冠疫情復常後大幅上揚，兩年間的累計升幅高達102%，單是去年，急性上呼吸道感染及普通感冒的個案率按年增加25%。住院率高於新冠疫情前水平。門診及住院使用趨勢將難以回復至疫情前狀況，而進入一個新常態