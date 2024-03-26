「香港賽馬會社區資助計劃：藝育菁英計劃」 全港青少年繪畫比賽2024 頒獎典禮暨得獎作品展

「香港賽馬會社區資助計劃：藝育菁英計劃」全港青少年繪畫比賽2024初賽早前已於網上順利舉行，100位優勝者從超過4千多份作品中脫穎而出。為鼓勵優勝者及讓他們與親友分享喜悅，頒獎典禮暨得獎作品展在3月23日於中環街市舉行。香港賽馬會慈善事務高級經理何寶容女士及藝育菁英基金會主席方黃吉雯女士為大會擔任主禮嘉賓，並向100名優秀青少年畫家予以嘉獎。
「香港賽馬會社區資助計劃：藝育菁英計劃」由香港賽馬會慈善信託基金捐助推行，全港青少年繪畫比賽2024是該計劃的重點項目之一。是次比賽成功號召全港超過4千多名6-18歲的兒童及青少年報名參加，以「香港是我家」為題，透過藝術展現香港社區百態及「獅子山下」精神，為社會傳遞正能量。100位優勝者晉身總決賽，早前於3月2日在香港十區同步寫生作畫，讓藝術融入社區，為香港注入藝術文化活力。
大會專業評審團由七位資深畫家組成，包括當代水墨畫家高杏娟女士、香港都會大學人文社會科學院高級講師田禮文先生、香港昊天藝術協會創會主席曾斯琪女士等等。評審團從超過4千多份作品中挑選出「全港青少年畫家」最後100強，當中10名學生獲「全港十大青少年畫家」殊榮，90名學生則獲「全港青少年畫家」優異奬。今屆10名大奬得獎者包括余信穎、翁信霖、黃子喬、霍瑾然、崔紫琳、鄭凱茜、蔡旭、劉禹之、司徒雲熙及趙曼枝。
今屆的參賽作品水平十分優秀，題材多元，畫藝精湛，各具特色；以香港生活、美食、粵劇大戲、交通工具、香港傳統特產、風景、街景及特色店舖等表達出獨特的港式文化，更有同學加入擴增實境 (AI)元素，緊貼時代。同學的畫作呈現香港的不同風貌及美麗之處，帶出香港濃厚人情味，觸動人心。由此可見，香港學生賦有藝術天分，創意無限。