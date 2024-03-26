「香港賽馬會社區資助計劃：藝育菁英計劃」 全港青少年繪畫比賽2024 頒獎典禮暨得獎作品展

「香港賽馬會社區資助計劃：藝育菁英計劃」全港青少年繪畫比賽2024頒獎典禮暨得獎作品展在3月23日於中環街市舉行。香港賽馬會慈善事務高級經理何寶容女士（右五）及藝育菁英基金會主席方黃吉雯女士（左五）聯同一眾評審嘉賓，與十位「全港十大青少年畫家」得獎同學合照。

「香港賽馬會社區資助計劃：藝育菁英計劃」全港青少年繪畫比賽2024初賽早前已於網上順利舉行，100位優勝者從超過4千多份作品中脫穎而出。為鼓勵優勝者及讓他們與親友分享喜悅，頒獎典禮暨得獎作品展在3月23日於中環街市舉行。香港賽馬會慈善事務高級經理何寶容女士及藝育菁英基金會主席方黃吉雯女士為大會擔任主禮嘉賓，並向100名優秀青少年畫家予以嘉獎。

「香港賽馬會社區資助計劃：藝育菁英計劃」由香港賽馬會慈善信託基金捐助推行，全港青少年繪畫比賽2024是該計劃的重點項目之一。是次比賽成功號召全港超過4千多名6-18歲的兒童及青少年報名參加，以「香港是我家」為題，透過藝術展現香港社區百態及「獅子山下」精神，為社會傳遞正能量。100位優勝者晉身總決賽，早前於3月2日在香港十區同步寫生作畫，讓藝術融入社區，為香港注入藝術文化活力。