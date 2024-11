2024 香港美酒佳餚巡禮「Taste France」主題館，盡享法國地道美食體驗

香港 - 2024 年 11 月 14 日 - 由香港旅遊發展局主辦的「美酒佳餚巡禮」於上月圓滿結束,活動吸引了 155,000 名香港市民及遊客到場參與。其中,Taste France 主題館成為全場焦點,以其精彩豐富的法國特色展位、熱鬧的互動活動及專屬的特色品嚐區,吸引眾多美食愛好者駐足品嚐交流。





今年 Taste France 在近期的社交媒體上取得空前成功,該主題館與四位香港網紅合作,配合品牌的廣告宣傳活動,觸及超過 670,000 名用戶。該活動由法國農業及食品部於 2020 年創立,旨在讓全球更多人體驗法國的美食佳釀。透過一系列的活動和平台,Taste France 展現了法國飲食文化的獨特魅力,涵蓋精湛的農業技術、食品製造及美食的專業知識,搭配高標準的健康、安全和環保要求,充分體現出法國企業的創新實力。



一連五天的「美酒佳餚巡禮」期間,Taste France 主題館為訪客帶來一系列精彩的餐飲體驗。La Creperie 為來賓準備了法式鹹甜口味的布列塔尼可麗餅,Bon Eat O 則帶來了人氣單品如法國田螺,還有Azaïs-Polito的精緻魚湯和其他來自法國南部的特色產品。賓客們還品嚐了 Evian 全新推出的氣泡天然礦泉水,Monsieur Chatté 的濃香 Raclette 芝士,Wine To Love 的法國葡萄酒、清酒和烈酒,以及 Ile de France 的芝士拼盤。





在 Taste France 的主展攤位,賓客們體驗了暢快的法國葡萄酒品嚐活動,並有機會比較 Kronenbourg 1664 的 Blanc 和 Brut 兩款啤酒。每場約 30 人的品嚐活動好評如潮,尤其是法國香檳、頂級魚子醬和高品質果汁等尊貴美饌,深獲美食愛好者的青睞。





Taste France 主題館還安排了多元化的娛樂節目,包括「艾菲爾鐵塔人」與 Electrogène 樂隊的現場演出,並有面部彩繪化妝師精湛的技藝展示,令活動氣氛更加熾熱非凡,流光溢彩。





隨著「美酒佳餚巡禮」圓滿落幕,Taste France 主題館熱切期待來年與眾賓再聚,共同譜寫另一場難忘的美食與文化盛宴。敬請關注最新資訊,共同迎接 2025 年更豐富的精彩盛事!



參展商及贊助商:



Azais-Polito:自 1963 年以來,Azais-Polito 專注於提供高品質的海鮮產品,提供多種精緻罐頭和美食。從美味魚湯到手工海鮮醬料,產品皆保證品質與真實風味。在該攤位,您可親身感受來自法國的海洋滋味!

https://www.azais-polito.fr/



Bon-Eat-O:Bon-Eat-O 是一款手機應用程式,讓您一站式輕鬆購買優質食材,以最優惠的價格直接從優質批發商入貨。

www.boneato.hk



Evian: 以氣泡細緻、低鈉含量聞名的天然礦泉水,無論搭配餐點或單獨飲用,都能帶來清新優雅的口感,提升您的用餐享受。

https://www.evian.com/en_int#/zh_HK/4-Home/



Ile de France Cheese:享受一系列柔滑、濃郁的芝士,完美呈現法國地道風味。歡迎了解更多有關 Ile de France Cheese 的產品。

https://www.iledefrancecheese.com/zh-hk



La Crêperie:將布列塔尼的風味帶到香港,La Crêperie 為您呈獻一系列傳統可麗餅和蕎麥餅,用心製作,風味純正。讓您在市中心品嚐到布列塔尼的滋味!

https://www.lacreperierestaurants.com/



Monsieur CHATTÉ:體驗法國美食傳統,Monsieur CHATTÉ 提供各式來自法國的美食和高端餐飲服務。特別是招牌的瑞士拉克萊芝士,為家人和朋友帶來真正的法式味道。

https://monsieurchatte.com/



Wine To Love:Wine To Love 源於對法國葡萄酒的熱愛,特別是勃艮第地區的精品。該品牌提供來自小型家族酒莊的優質葡萄酒,限量生產,專為出口。我們的理念是:「無需額外花費,也能享受卓越美酒。」

https://www.winetolove.com/



Kronenbourg 1664:品味 Kronenbourg 1664 的優雅,這款高端啤酒以清爽、乾醇和氣泡感而聞名,融合了花香與葡萄香氣,口感清新怡人。其獨特的香檳風格包裝更為您的餐桌增添一份優雅氣息。

https://www.1664blanc.com/



La France Radio:了解香港和澳門法語社群的最新動態,包括推薦的好去處、領事館資訊和社群協會,盡在 La France Radio。

https://www.laFrance.radio/



Trait d'Union:專為香港、澳門、北京、廣州、上海、深圳及武漢的法語社群推出的雜誌,由 Version Française 出版,創辦人為 Catya Martin 和 Philippe Dova。

https://www.traitdunionmag.com/



