2025香港國際毛皮時裝展覽會 毛皮純天然及可持續發展 再成時裝潮流

由香港毛皮業協會主辦的「2025香港國際毛皮時裝展覽會」於會展舉行，香港毛皮業協會表示，時裝潮流開始回歸至毛皮，對皮草市場未來增長感到正面。並重申，皮草是純天然及耐用性高的可持續發展物料，可以多次重複升級改造，有效減輕環境負擔、保護地球。 展覽會提供一站式採購具獨特優勢 香港毛皮業協會副會長孫景謙表示，「2025香港國際毛皮時裝展覽會」是全球最大型的毛皮專業展覽，人流比去年多，俄羅斯客戶明顯增加，採購態度相比之前積極，雖然未必即時落單，但較之前正面。孫景謙表示，俄羅斯對毛皮需求龐大，「2025香港國際毛皮時裝展覽會」可以提供一站式採購，涵蓋各種價位的物料，加上香港廠商的信譽度高，成為獨特優勢。

香港毛皮業協會的年度盛事「香港皮草之夜」，今年以「The Sustainable Glamourous」為主題，匯聚各國設計師及品牌展示環保皮草時尚。香港毛皮業協會副會長孫景謙(左三)，香港毛皮業協會理事林凱輝(左二)。

毛皮成時裝潮流 個別大型時裝品牌表明重用 香港毛皮業協會的年度盛事「香港皮草之夜」，今年以「The Sustainable Glamourous」為主題，匯聚各國設計師及品牌展示環保皮草時尚。孫景謙表示，時裝潮流開始回歸至毛皮，年青人對皮草並不抗拒，接受度高，個別歐洲大型時裝品牌已表明會重用毛皮這種純天然的可持續發展物料。歐美市場較成熟，而且具有購買力，協會計劃未來與歐美各個時裝品牌進行更多聯繫，開拓市場。香港毛皮業協會理事林凱輝對於皮草市場未來增長感到正面，他解釋，現時產量可說是歷史以來的最低點，因此當需求輕微增長，已經可以帶動整體市場上升。 香港毛皮業協會每年舉辦皮草設計比賽，由學生親自展示作品，展現皮草設計的傳承。孫景謙表示，今屆由10個廠家提供40件毛皮衣服，供學生改造，整個過程比以往更順暢。今屆學生參與度增加，水平提升，效果比之前幾屆更好，亦配合了可持續發展的主題。

香港毛皮業協會重申，皮草是純天然物料，本港市場上出售的毛皮產品所使用的原材料，均經合法合規的方法採集而來。香港毛皮業界奉行遵守行業約章，以及國際毛皮協會於2019年起推行的「全球優質毛皮標籤」（FURMARK）認證制度，透過區塊鏈（Blockchain）技術記錄，消費者可全面追蹤產品供應鏈及生產過程的每一個環節，資訊公開且透明。皮草可多次重複升級改造，生產過程的碳排放量，比由化學纖維所製成的衣物低近60倍；而化纖衣物所需的降解時間，卻遠遠比皮草多近500年。