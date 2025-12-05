熱門搜尋:
市場資訊
2025-12-05 10:45:00
RTG魚油 健康加「油」站

都市人生活忙碌，容易變成三高高危一族。想為健康加把勁，日常要留意選擇優質的魚油丸，為自己加加油！香港天然健康品牌萊特維健 Wright LiferTG金至魚油嚴選秘魯野生鳳尾魚，每粒蘊含776mg超高純度Omega-3。選用EPA+DHA+DPA 三大黃金配方，有效撃退三高問題，成為健康達人！ rTG金至魚油以超臨界萃取提煉濃縮做魚油丸，高效萃取鳳尾魚精華，細粒易吞之餘，吸收率更比其他TG型魚油高三倍！有金至rTG魚油，就可以輕鬆擁有健康！rTG金至魚油為你健康加加油！萬寧獨家有售!
