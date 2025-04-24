XLH罕病病童雙腳變形五次矯形手術 家長憂公院停新藥致病情復發 罕盟促政府參考臨床數據 勿貿然終止治療

O 形腳、X 形腳或弓字腳等下肢變形，也是罕見病「性聯遺傳型低磷酸鹽症 」(XLH)兒童患者的常見病徵。香港罕見疾病聯盟的調查發現，多達八成病童因XLH導致走路姿勢異常、身材矮小或雙腳變形。公立醫院近年引入新藥，助病童腳骨變直，免卻做手術之苦，但按現行安排，他們步入青春期後或被停藥。有家長擔心女兒若腳彎問題復發，將要接受第六次矯形大手術。 現年12歲的Kelly，自小常常跌倒，輾轉確診XLH，因體內的磷酸鹽大量流失，影響全身骨骼生長。但傳統藥物口服磷酸鹽的療效欠佳，她雙腳愈來愈彎，出現O形腳，至2018年首次接受⼿術，要將⼤腿骨及⼩腿骨折斷，加裝鋼條固定位置，再重新駁骨。然而缺磷問題未解決，歷年做過五次折骨、駁骨或拆鋼條等大⼿術。

Kelly過去O型腳狀況及X光片

生物製劑減磷酸鹽流失 用藥女童喜見腿變直 本港近年引進全球第⼀款XLH生物製劑「布羅索尤單抗(Burosumab)」，病童每兩週注射一針，可抑制過多的問題荷爾蒙，根治磷酸鹽大量流失問題。Kelly前年開始用藥，如今興奮地說：「我高了，腳也直了，我見到很開心呀！」現在，她更可以學跳舞及打籃球。

Kelly接受第一次O型腳矯正手術後的X光片

除了Kelly，兒童醫院亦有些年紀很⼩的重症病童，原初下肢很彎，⽤藥後彎腳變直，已不用手術治療。雖然新藥療效顯著，且副作用輕微，但病童在青春期，當骨骼「生長板 (growth plate)」閉合時，有機會被逼停藥。 生長板是位於長骨上下兩端的軟骨組織，在孩童時期不斷增生，但到了14至16歲左右，生長板會閉合，骨骼停止生長，不再長高。兒童內分泌科專科畢慧文醫生直言，目前公立醫院規定，當病童在生長板閉合後，腳骨未必再變形，當局或不再處方「布羅索尤單抗」。

兒童內分泌科專科畢慧文醫生