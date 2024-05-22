YO Dancical 協青街舞劇10周年誌慶 重返舞臺展示青年才華 舞出不同《角‧渡》重新出發

今年協青街舞劇特設日場，供中小學生免費觀看，成功邀得來自超過 24 間中小學的青年人、校長、老師和家長支持活動；晚場則公開發售，共吸引逾2,000名觀眾出席觀看演出。

香港生活節奏急速，青年和成年人每天都承受著各種不同的壓力，或許正是時候，讓我們暫時放慢腳步，換個「角度」重新出發。協青社 (Youth Outreach/YO)自2014年起，舉行「YO Dancical」週年大型街舞劇，近年疫情為社會帶來巨大的挑戰，但無阻YO青年以創意，把YO Dancical 以微電影及線上劇形式呈現予大眾，時至今天，事隔四年YO Dancical 再次登上沙田大會堂演奏廳舞臺，一方面提供機會予青年人展示才華，讓街舞跳進專業舞臺，更為YO的服務籌募經費。 YO Dancical 2024 《角‧渡》 於 5 月 19 日假沙田大會堂演奏廳演出，YO 非常榮幸邀請到民政及青年事務局局長麥美娟擔任主禮嘉賓。另外，是次街舞劇還邀請到香港Rhythm & Tempo 及來自韓國的 Honor Breakerz，與 YO 嘻哈學校一班導師及青年人同台演出。今年特設日場，供中小學生免費觀看，成功邀得來自超過 24 間中小學的青年人、校長、老師和家長支持活動；晚場則公開發售，共吸引逾 2,000 名觀眾出席觀看演出。

今年協青街舞劇特設日場，供中小學生免費觀看，成功邀得來自超過 24 間中小學的青年人、校長、老師和家長支持活動；晚場則公開發售，共吸引逾2,000名觀眾出席觀看演出。

YO Dancical 已踏入第十屆，今年共有25名青年人參與演出，為此接受了長達半年的舞蹈訓練。透過訓練過程，他們不僅培養團隊精神和自信，更積極地建立正面價值觀。除青年人們的精彩表演，今年更邀請了本地和韓國的嘉賓舞者與青年人們同臺獻技。同時，YO也希望藉此機會，向所有的舞者和觀眾傳遞一個重要訊息：「Dancing to Healthy Life」，讓青年舞出健康人生的訊息，在面對不同的挑戰和壓力下，嘗試以不同的角度一同過渡，重新出發。 民政及青年事務局局長 麥美娟在YO Dancical 2024致辭時表示：「協青街舞劇以青年喜愛的街舞作為表演平台，培育青年人正向思維，發揮才華，實現夢想，找到自己的目標和方向，這與特區政府的青年發展目標和方向一致。今年街舞劇劇目為《角。渡》，支援青年人的精神健康，協青社多年來一直秉持『與青年同行』，用心陪伴青年走過每段路，而非僅僅指示他們應該如何前行，協青社的工作十分值得社會各界支持。」

民政及青年事務局局長 麥美娟，SBS, JP出席YO Dancical 協青街舞劇2024，並為活動致辭。

YO會長 黃紹基表示：「我非常榮幸能夠與大家共同見證YO Dancical 協青街舞劇踏入第十年的重要時刻。事隔四年，青年人再次登上沙田大會堂舞臺，我要感謝參與演出的青年努力，以及他們的家長和學校的支持，在過去半年的時間裡，青年人們不僅需要追回課程進度，還要抽出時間參加排練，目的就是為大家帶來精彩演出，讓我們一起為臺上青年獻上熱烈的掌聲。 」 YO Dancical 2024項目榮譽顧問暨嘻哈學校榮譽顧問 紀文鳳表示：「協青社臺前幕後團隊多年來堅持與青年同行，讓他們跳進專業舞臺。協青街舞劇十年來見證了許多青年成長，實現夢想，找到了自己的目標和方向。今年，YO Dancical繼續以精神健康為主題，講述青年和成年人每天都承受着各種不同的壓力，而這個街舞劇希望能夠提醒我們：『見攰就唞』，需要時可以暫時放慢腳步，換個角度重新出發。我們期望透過這場街舞劇，與公眾分享屬於青年人的故事，透過他們不同的角度共同過渡這個挑戰。」 【幕後花絮】YO Dancical 協青街舞劇2024 《角‧渡》：https://youtu.be/SkgvB2WgkrU

YO Dancical 2024項目榮譽顧問暨嘻哈學校榮譽顧問 紀文鳳女士，GBS, SBS, JP感謝各界一直支持YO以及見證YO Dancical 協青街舞劇踏入第十年。 YO會長 黃紹基感謝社會各界支持 YO Dancical 協青街舞劇。他續說：「YO大樓正進行翻新工程，除改善舊有的設施和空間外，並注入創新設計和青年文化元素，繼續為高危青年提供一站式服務。」