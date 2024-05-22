熱門搜尋:
機票優惠 端午節2024 JW王灝兒 的士加價 伊朗總統 東張西望 九龍城寨之圍城 日圓匯率走勢 朗賢峯 劉俊謙 垃圾徵費 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
市場資訊
2024-05-22 16:15:00

YO Dancical 協青街舞劇10周年誌慶 重返舞臺展示青年才華 舞出不同《角‧渡》重新出發

分享：

今年協青街舞劇特設日場，供中小學生免費觀看，成功邀得來自超過 24 間中小學的青年人、校長、老師和家長支持活動；晚場則公開發售，共吸引逾2,000名觀眾出席觀看演出。

香港生活節奏急速，青年和成年人每天都承受著各種不同的壓力，或許正是時候，讓我們暫時放慢腳步，換個「角度」重新出發。協青社 (Youth Outreach/YO)2014年起，舉行「YO Dancical」週年大型街舞劇，近年疫情為社會帶來巨大的挑戰，但無阻YO青年以創意，把YO Dancical 以微電影及線上劇形式呈現予大眾，時至今天，事隔四年YO Dancical 再次登上沙田大會堂演奏廳舞臺，一方面提供機會予青年人展示才華，讓街舞跳進專業舞臺，更為YO的服務籌募經費。

YO Dancical 2024 《角‧渡》 5 19 日假沙田大會堂演奏廳演出，YO 非常榮幸邀請到民政及青年事務局局長麥美娟擔任主禮嘉賓。另外，是次街舞劇還邀請到香港Rhythm & Tempo 及來自韓國的 Honor Breakerz，與 YO 嘻哈學校一班導師及青年人同台演出。今年特設日場，供中小學生免費觀看，成功邀得來自超過 24 間中小學的青年人、校長、老師和家長支持活動；晚場則公開發售，共吸引逾 2,000 名觀眾出席觀看演出。

今年協青街舞劇特設日場，供中小學生免費觀看，成功邀得來自超過 24 間中小學的青年人、校長、老師和家長支持活動；晚場則公開發售，共吸引逾2,000名觀眾出席觀看演出。

YO Dancical 已踏入第十屆，今年共有25名青年人參與演出，為此接受了長達半年的舞蹈訓練。透過訓練過程，他們不僅培養團隊精神和自信，更積極地建立正面價值觀。除青年人們的精彩表演，今年更邀請了本地和韓國的嘉賓舞者與青年人們同臺獻技。同時，YO也希望藉此機會，向所有的舞者和觀眾傳遞一個重要訊息：「Dancing to Healthy Life」，讓青年舞出健康人生的訊息，在面對不同的挑戰和壓力下，嘗試以不同的角度一同過渡，重新出發。

民政及青年事務局局長 麥美娟YO Dancical 2024致辭時表示：「協青街舞劇以青年喜愛的街舞作為表演平台，培育青年人正向思維，發揮才華，實現夢想，找到自己的目標和方向，這與特區政府的青年發展目標和方向一致。今年街舞劇劇目為《角。渡》，支援青年人的精神健康，協青社多年來一直秉持『與青年同行』，用心陪伴青年走過每段路，而非僅僅指示他們應該如何前行，協青社的工作十分值得社會各界支持。」

民政及青年事務局局長 麥美娟，SBS, JP出席YO Dancical 協青街舞劇2024，並為活動致辭。

YO會長 黃紹基表示：「我非常榮幸能夠與大家共同見證YO Dancical 協青街舞劇踏入第十年的重要時刻。事隔四年，青年人再次登上沙田大會堂舞臺，我要感謝參與演出的青年努力，以及他們的家長和學校的支持，在過去半年的時間裡，青年人們不僅需要追回課程進度，還要抽出時間參加排練，目的就是為大家帶來精彩演出，讓我們一起為臺上青年獻上熱烈的掌聲。

YO Dancical 2024項目榮譽顧問暨嘻哈學校榮譽顧問 紀文鳳表示：「協青社臺前幕後團隊多年來堅持與青年同行，讓他們跳進專業舞臺。協青街舞劇十年來見證了許多青年成長，實現夢想，找到了自己的目標和方向。今年，YO Dancical繼續以精神健康為主題，講述青年和成年人每天都承受着各種不同的壓力，而這個街舞劇希望能夠提醒我們：『見攰就唞』，需要時可以暫時放慢腳步，換個角度重新出發。我們期望透過這場街舞劇，與公眾分享屬於青年人的故事，透過他們不同的角度共同過渡這個挑戰。」

【幕後花絮】YO Dancical 協青街舞劇2024 《角‧渡》：https://youtu.be/SkgvB2WgkrU

YO Dancical 2024項目榮譽顧問暨嘻哈學校榮譽顧問 紀文鳳女士，GBS, SBS, JP感謝各界一直支持YO以及見證YO Dancical 協青街舞劇踏入第十年。

YO會長 黃紹基感謝社會各界支持 YO Dancical 協青街舞劇。他續說：「YO大樓正進行翻新工程，除改善舊有的設施和空間外，並注入創新設計和青年文化元素，繼續為高危青年提供一站式服務。」

主禮嘉賓與一眾贊助機構代表及YO委員一同合照留念。

感謝周大福珠寶集團支持 YO Dancical 2024。

感謝利豐有限公司支持 YO Dancical 2024。

感謝利豐有限公司支持 YO Dancical 2024。

感謝香港股票分析師協會慈善基金有限公司支持 YO Dancical 2024。

感謝香港青年基金會有限公司支持 YO Dancical 2024。

感謝金利集團支持 YO Dancical 2024。

事隔4年，YO青年終於可以再次踏上舞臺向市民大眾展示才華。

事隔4年，YO青年終於可以再次踏上舞臺向市民大眾展示才華。

事隔4年，YO青年終於可以再次踏上舞臺向市民大眾展示才華。

事隔4年，YO青年終於可以再次踏上舞臺向市民大眾展示才華。

YO Dancical 2024 邀請到香港Rhythm & Tempo，於劇中以踢躂舞聯乘街舞配合強烈的節拍一同同臺演出。

YO Dancical 2024 還邀請到來自韓國的 Honor Breakerz，與 YO 嘻哈學校一班導師及青年人同台演出。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受