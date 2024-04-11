帶飯蔬菜隔夜易有亞硝酸鹽或致癌？5個注意事項 慳錢又健康！

近年不少人都選擇帶飯上班或上學，不但可以節省開支，還可以自由選擇餸菜種類及份量，比起外出食飯更加健康。不過隔夜菜有機會產生代謝物(例如亞硝酸鹽)，有機會致癌。以下就整合了5個帶飯的注意事項，讓大家可以食得慳錢又健康！

帶飯注意事項｜徹底加熱後食用 由於大部份帶飯的飯盒都經過長時間放在雪櫃冷藏，因此食用前需要徹底加熱後才可以食用，以保障食物安全。建議使用微波爐加熱的時候，盡量在加熱時間中段翻拌一下食物，以避免出現加熱不均勻的情況。