生活冷知識｜6大家品易藏塵蟎 附應對方法告別過敏源

香港的春夏季特別潮濕，令塵蟎的滋生加劇，使不少人的過敏症狀越來越嚴重。以下就盤點床褥、枕頭、地氈等6大易藏塵蟎的家品及對應解決方法，讓大家可以在家中找到「幕後黑手」，告別過敏源！