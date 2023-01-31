情人節2023｜尖沙咀中心/帝國中心 設4,000平方米巨型LED示愛牆 維港高調「放閃」

在大廈外牆浪漫示愛，不再只是劇集裡的情節！情人節就快到，信和集團旗下8大商場特別推出「Love in the City」活動，將尖沙咀中心及帝國中心外牆，化身成4,000平方米的巨型LED心意卡，S⁺ REWARDS會員只需憑指定點數登記，或Sino Club特選會員經指定活動連結登記，即有機會於情人節晚上，於巨型LED幕牆下高調示愛，大家記得把握浪漫氣氛告白！

信和集團旗下的屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場及信和廣場，今年推出「Love in the City」活動。由即日起至2023年2月7日，S⁺ REWARDS會員只需以50點數換領活動，就可從「I Love You」、「Marry Me」、「Happy Valentine's Day」、「有了你多麼美好」及「只想約會到八千歲」中挑選心意字句，填寫上、下款及申請原因登記活動，即有機會被挑選於情人節當晚，於幕牆展現1分鐘愛的宣言。Sino Club特選會員會收到電郵邀請，經指定活動連結登記，並填妥相關資料，亦有機會被挑選參與活動。

大會送專屬幕牆照片

同時大會亦會為這個重要時刻拍照留念，並且於14個工作天內，以電郵送上專屬的幕牆照片，讓情侶可以隨時重溫這份浪漫心意。另外，由即日起尖沙咀中心及帝國中心之LED幕牆每晚會不定時播放「Love in the City」推廣影片，市民可於浪漫訊息佈景下與愛侶打卡自拍，享受浪漫時光。市民只需於2023年2月9日前完成以下步驟，即有機會被挑選於情人節當晚展現。

參加方法：

1. 於尖沙咀中心及帝國中心LED幕牆選擇喜愛的浪漫訊息下拍照並分享至社交平台。(需設為公開帳戶，並於2月9日前上傳)

2. 帖文內容需列明參加原因，並標註接收對象之帳戶(作上款之用，而上傳者帳戶名稱將為下款)，然後 #sinomalls和 #loveinthecityhk

3. 成功被挑選的市民之相關內容將於情人節當晚展現，請密切留意尖沙咀中心及帝國中心社交平台。

S⁺ REWARDS 會員活動登記詳情：

換領日期：即日起至2023年2月7日

螢幕信息展示日期：2023年2月14日（情人節當晚）

螢幕信息展示地點：尖沙咀中心及帝國中心向海LED幕牆

登記方法：成為S⁺ REWARDS會員，憑50點數參與活動。