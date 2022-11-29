意大利傳奇酒區Alto Adige 專屬平台方便葡萄酒迷網購靚酒

屬於舊世界的意大利葡萄酒產區，名莊名區如Piedmont、Tuscany、Chianti等等大部份酒迷都耳熟能詳，其實還有很多特別的產區，例如意大利Alto Adige（奧拓阿迪傑），葡萄酒產區面積雖迷你，但其精彩作品不絕，幾乎全為法定產區葡萄酒（DOC）。今次酒區宣佈推出專為香港而設的資訊平台（www.altoadigewines-hongkong.com），聯繫香港美酒愛好者與本地二十多家零售商，方便酒迷瀏覽與酒區相關的資訊及進行網上購物，臨近聖誕新年派對都可輕鬆準備美酒。
多款推介的Alto Adige（奧拓阿迪傑）萄葡酒
「Kellerei Terlan，Pinot Bianco Riserva，Vorberg，Alto Adige Terlano DOC，2019」$289
傳統人手採摘並在橡木桶陳存12個月。酒體飽滿帶有濃郁雲尼拿香氣，微微蘋果及梨子的成熟果香。餘韻有洋甘菊丶香料及酵母的風味。配搭三文魚丶貝類和芝士等派對美食，相得益彰。（Xtra Wine 有售）
「Peter Zemmer，Pinot Grigio Riserva，Giatl，Alto Adige DOC，2019」$289
灰比諾（Pinot Grigio）為奧拓阿迪傑產量最高的葡萄品種，在小型法國橡木桶中發酵，並與酵母陳存12個月，然後在其設計獨特的酒瓶中陳釀數月，層次複雜。酒色淡金高雅，酒體飽滿香氣細膩，有豐富的百香果丶番石榴丶梨子及接骨木花的風韻，帶點生薑與蜂蜜香。極適合素食者品味，以蔬菜為主的主菜搭配天衣無縫。（Deco Wines 有售）
「Kellerei Kaltern，Schiava，Quintessenz Classico Superiore，Alto Adige DOC Lago di Caldaro Superiore，2020」$143
在橡木桶中陳存6個月，結構優雅，（Schiava）葡萄酒呈深紅寶石酒色，果香滿載櫻桃丶紅桑子和士多啤梨，並帶有一絲苦杏仁的香氣，餘韻成熟悠長。配聖誕火腿及冷盤最佳。（Xtra Wine 有售）