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2022-11-29 17:10:20

意大利傳奇酒區Alto Adige 專屬平台方便葡萄酒迷網購靚酒

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意大利傳奇酒區Alto Adige（奧拓阿迪傑） 專屬平台方便葡萄酒迷網購靚酒

意大利傳奇酒區Alto Adige（奧拓阿迪傑） 專屬平台方便葡萄酒迷網購靚酒

屬於舊世界的意大利葡萄酒產區，名莊名區如PiedmontTuscanyChianti等等大部份酒迷都耳熟能詳，其實還有很多特別的產區，例如意大利Alto Adige（奧拓阿迪傑），葡萄酒產區面積雖迷你，但其精彩作品不絕，幾乎全為法定產區葡萄酒（DOC）。今次酒區宣佈推出專為香港而設的資訊平台（www.altoadigewines-hongkong.com），聯繫香港美酒愛好者與本地二十多家零售商，方便酒迷瀏覽與酒區相關的資訊及進行網上購物，臨近聖誕新年派對都可輕鬆準備美酒。

多款推介的Alto Adige（奧拓阿迪傑）萄葡酒

Kellerei TerlanPinot Bianco RiservaVorbergAlto Adige Terlano DOC2019$289

傳統人手採摘並在橡木桶陳存12個月。酒體飽滿帶有濃郁雲尼拿香氣微微蘋果及梨子的成熟果香。餘韻有洋甘菊丶香料及酵母的風味。配搭三文魚丶貝類和芝士等派對美食，相得益彰。Xtra Wine 有售

Peter ZemmerPinot Grigio RiservaGiatlAlto Adige DOC2019$289

灰比諾（Pinot Grigio）為奧拓阿迪傑產量最高的葡萄品種，在小型法國橡木桶中發酵，並與酵母陳存12個月，然後在其設計獨特的酒瓶中陳釀數月，層次複雜。酒色淡金高雅，酒體飽滿香氣細膩，有豐富的百香果丶番石榴丶梨子及接骨木花的風韻，帶點生薑與蜂蜜香。極適合素食者品味，以蔬菜為主的主菜搭配天衣無縫。Deco Wines 有售）

Kellerei KalternSchiavaQuintessenz Classico SuperioreAlto Adige DOC Lago di Caldaro Superiore2020$143

在橡木桶中陳存6個月，結構優雅，Schiava葡萄酒呈深紅寶石酒色果香滿載櫻桃丶紅桑子和士多啤梨並帶有一絲苦杏仁的香氣餘韻成熟悠長。配聖誕火腿及冷盤最佳。Xtra Wine 有售）

Terlano Pinot Bianco Vorberg Riserva 2019 Pinot Grigio, Giatl Riserva, 2019 Caldaro Quintessenz Kalterersee Classico Superiore 2020
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