慈善企劃｜UNIQLO慈善T恤7月開賣 $99入手綾瀨遙/Marni創意總監設計

UNIQLO的PEACE FOR ALL慈善T恤系列將推出一周年，品牌特意公布4個全新款式，分別由UNIQLO LifeWear大使綾瀨遙、Marni創意總監Francesco Risso、攝影師Daido Moriyama、藝術家 Julian Opie，以及UNIQLO LifeWear大使綾瀨遙，以祈願和平為靈感，將於7月21日起在全球同步發售。 PEACE FOR ALL慈善T恤於2022年6月17日首次推出，表達品牌對於世界和平的願景，系列自推出以來已集結29位名人設計的印花圖案，包括建築師安藤忠雄、小說家村上春樹、網球傳奇費達拿及藝術家KAWS。今次綾瀨遙設計的粉紅T恤，加上兔子擺出和平peace手勢，無論是男女粉絲都可carry得到。至於Marni創意總監 Francesco Risso則以外星人坐在地球儀為設計圖案，表達人類團結及奇蹟。

PEACE FOR ALL慈善T恤於2022年6月17日首次推出。

UNIQLO母公司迅銷集團把慈善T恤的所有利潤（不少於零售價的百分之二十），平均撥捐予致力於解決貧困、歧視、暴力、衝突和自然災害問題等的國際組織，包括聯合國難民署（UNHCR）、救助兒童會及Plan International。截至2023年2月已售出逾100萬件慈善T恤，籌得超過3億日元並撥捐予國際組織，用於支援在烏克蘭、蘇丹、越南和孟加拉等因衝突和自然災害問題而受苦的人民。 女演員綾瀨遙 我小時候離開家裡上學時，我媽媽都會說：「成為某人今天微笑的原因。」她教導我一步一腳印的道理。

Marni 創意總監 Francesco Risso 我們需要像外星人一樣去觀察創造的奇蹟，而不是毀滅的文化？在這個簡單的和平願景中，一個戴著墨鏡的外星人坐在一個地球儀上，就好像它是一個普拉提球一樣：我喜歡地球上的東西為甚麼在地球上找不到……世界上最好的望遠鏡展示了是甚麼讓我們團結在一起。

攝影師 Daido Moriyama 我將攝影視為記憶——自己的記憶，對象的記憶，看到它的人的記憶……都是記憶。我的照片提供了一種看待事物的渠道，也許也是一種方式保存事物。

藝術家 Julian Opie 每個國家、每個地方街道上路過的人們都忙碌而專注的活著。這些人雖然在韓國釜山的街頭出沒，但他們實際上可能在任何地方，成為世界各地不斷流動的人流之一。我閱讀了很多歷史書，其中很多都是關於戰爭和衝突的，但我必須提醒自己，在街上的人們大部份只是在街上走走、在上班或探訪朋友的途中。