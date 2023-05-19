成都必去！打卡全國最大熊貓郵局把熊貓「和花」帶回家

成都熊貓郵局自2013年創立，是全球首個熊貓主題的郵政品牌。（網上圖片）

熊貓郵局登陸成都百年老街 打卡熊貓「和花」塗鴉牆

來四川成都看熊貓，除了可以去大熊貓基地之外，還有一個不能錯過的地方，那就是熊貓郵局了！熊貓郵局自2013年創立以來，已先後在成都多個人氣景點開設分局，像是寬窄巷子、四川大學、成都雙流國際機場等地。

2022年8月，熊貓郵局再迎來全新旗艦店，成為目前規模最大的熊貓郵局，共有兩層，面積相比其他分局增加了5倍以上。這座成都最大的熊貓郵局，坐落於擁有逾120年歷史的暑襪街上，郵局對面是巴洛克風格的百年郵政大廈，街道兩旁樹影婆娑，放眼望去，古今元素交織，極具文藝氣息。

不過，最令人矚目的，一定非熊貓郵局旗艦店外的巨型熊貓「和花」塗鴉牆莫屬。只見綠色的外牆中，畫有一隻逼真可愛的「和花」，上面更寫有它的專屬標語「果賴」，成為了郵局的一大亮點。

熊貓界頂流｜「和花」軟萌可愛人氣爆棚 家族「顯赫」大有來頭？