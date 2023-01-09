拆利是習俗｜利是初幾拆先最好意頭？初七定初十五好意頭？提早拆會「財散」？

農曆新年四出拜年，過了年初三赤口後，相信大家都「逗」了不少利是，更可能有人對著利是「虎視眈眈」想拆，不過通常都會被長輩阻止，到底年初幾先可以拆利是？那一日才是拆利是的吉日呢？
甚麼是人日？為甚麼初七是拆利是吉日？
對於初幾才可以拆利是，外間都是眾說紛紜，有指初七就可以拆，因初七是「人日」，在這個「人人生日」的日子，將利是當成生日禮物般拆開，絕對「應節」。
「壓歲錢」壓枕頭下
另外，過年拿到的利是錢又稱為「壓歲錢」，有避邪的意思，因為過去相傳除夕夜時會有「年獸」來搗亂，父母為了讓孩子安睡，會把銅錢放入紅包，放在孩子的枕頭底下，由於年獸害怕紅色和銅器撞擊的聲響，因此不敢靠近小孩，孩子也能安心睡好覺。時至今日，有不少人有把利是放在枕頭底下的習慣，如果由長輩手上拿到紅包，不妨將拿來壓在枕頭底下一段時間，有助於接收新年的財氣與福氣。
利是封留待喜慶時再用
有著重傳統的人士不喜歡循環再用利是封，例如在虎年用牛年的利是封，一來予人寒酸的感覺，二來利是被人打開過，好運氣也被「放走」，不過沒有寫字、也沒有生肖和年份記號的利是，可以留下來等到婚禮、滿月酒時再重複使用，又或者捐出予相關機構，符合時下的環保大趨勢。