熱門搜尋:
C觀點 劉鑾雄 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
生活
2023-01-09 15:00:00

拆利是習俗｜利是初幾拆先最好意頭？初七定初十五好意頭？提早拆會「財散」？

分享：
拆利是習俗｜利是初幾拆先最好意頭？初七定初十五好意頭？提早拆會「財散」？

大家每年都會逗利是，但係你又知唔知初幾拆利是先最好意頭？

農曆新年四出拜年，過了年初三赤口後，相信大家都「逗」了不少利是，更可能有人對著利是「虎視眈眈」想拆，不過通常都會被長輩阻止，到底年初幾先可以拆利是？那一日才是拆利是的吉日呢？

甚麼是人日？為甚麼初七是拆利是吉日？

對於初幾才可以拆利是，外間都是眾說紛紜，有指初七就可以拆，因初七是「人日」，在這個「人人生日」的日子，將利是當成生日禮物般拆開，絕對「應節」。

留到元宵拆利是保福氣

不過亦有指利是要等到正月十五後才可拆，因為一般認為大年初一至正月十五均屬新年，一般人派利是都會派到正月十五，亦是每年的元宵節。元宵節是農曆新年第一個月圓之夜，象徵着春天的到來，不少長輩認為太早拆利是會「財散」，所以要在正月十五把利是收妥，到正月十六才拆開戰利品，這樣做才會「財聚」！甚至有人會將利是保存1年，求取一整年的好福氣。

如果你屋企好有錢，都可以留一年先拆利是嘅。

如果你屋企好有錢，都可以留一年先拆利是嘅。

幾時先拆利是，其實都大有學問。

幾時先拆利是，其實都大有學問。

「壓歲錢」壓枕頭下

另外，過年拿到的利是錢又稱為「壓歲錢」，有避邪的意思，因為過去相傳除夕夜時會有「年獸」來搗亂，父母為了讓孩子安睡，會把銅錢放入紅包，放在孩子的枕頭底下，由於年獸害怕紅色和銅器撞擊的聲響，因此不敢靠近小孩，孩子也能安心睡好覺。時至今日，有不少人有把利是放在枕頭底下的習慣，如果由長輩手上拿到紅包，不妨將拿來壓在枕頭底下一段時間，有助於接收新年的財氣與福氣。

利是封可以在喜慶場合再用。

利是封可以在喜慶場合再用。

利是封留待喜慶時再用

有著重傳統的人士不喜歡循環再用利是封，例如在虎年用牛年的利是封，一來予人寒酸的感覺，二來利是被人打開過，好運氣也被「放走」，不過沒有寫字、也沒有生肖和年份記號的利是，可以留下來等到婚禮、滿月酒時再重複使用，又或者捐出予相關機構，符合時下的環保大趨勢。

常見問題：

問：拆利是的最佳日子是哪日？

答：坊間普遍會在「人日」初七拆利是，認為較為應節。詳細即按

問：為甚麼利是錢又稱為「壓歲錢」？

答：利是錢又稱為「壓歲錢」，是因為古時相信有避邪的意思詳細即按

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受