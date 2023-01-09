拆利是習俗｜利是初幾拆先最好意頭？初七定初十五好意頭？提早拆會「財散」？

大家每年都會逗利是，但係你又知唔知初幾拆利是先最好意頭？

農曆新年四出拜年，過了年初三赤口後，相信大家都「逗」了不少利是，更可能有人對著利是「虎視眈眈」想拆，不過通常都會被長輩阻止，到底年初幾先可以拆利是？那一日才是拆利是的吉日呢？

甚麼是人日？為甚麼 初七是拆利是吉日？

對於初幾才可以拆利是，外間都是眾說紛紜，有指初七就可以拆，因初七是「人日」，在這個「人人生日」的日子，將利是當成生日禮物般拆開，絕對「應節」。