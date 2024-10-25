探索冰雪奇緣 玩轉8天東北「冰雪文化之都」

想要感受冰天雪地般的假期，並非需要飛往國外，國內「冰雪文化之都」也是絕佳的選擇！就讓新華旅遊帶大家深入探索中國東北的魅力，於【哈爾濱國際冰雪節】8天純玩團中體驗哈爾濱冰雪節、吉林霧淞和沈陽的歷史文化。從哈爾濱的冰雪奇觀到吉林的自然美景，從瀋陽的歷史文化到大連的海濱風情，這次旅行不僅是一次視覺的盛宴，更是一次文化的深度體驗！

哈爾濱冰雪節：國際雪雕博覽會+冰雪大世界

哈爾濱國際冰雪節是每年冬季的重要盛事，吸引了來自世界各地的遊客。位於太陽島的國際雪雕藝術博覽會，可以欣賞到色彩斑斕、形狀各異的冰雪雕塑，讓人彷彿置身於童話世界中。冰雪大世界則是另一個不容錯過的景點，欣賞到全球最大的冰建築，並參加各種冰雪娛樂活動，如滑梯、攀冰和雪地足球等，感受冰雪的樂趣。

哈爾濱除了冰雪世界出名，中央大街和索菲亞教堂廣場也是必訪之地。中央大街是哈爾濱最繁華的商業步行街，沿途有著許多風格獨特的建築，漫悠悠地感受到濃厚的歐陸風情。而索菲亞教堂則是東正教建築的代表，雄偉壯觀，歐式文藝復興風格令每個角度都能成為「打卡點」！