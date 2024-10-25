探索冰雪奇緣 玩轉8天東北「冰雪文化之都」

想要感受冰天雪地般的假期，並非需要飛往國外，國內「冰雪文化之都」也是絕佳的選擇！就讓新華旅遊帶大家深入探索中國東北的魅力，於【哈爾濱國際冰雪節】8天純玩團中體驗哈爾濱冰雪節、吉林霧淞和沈陽的歷史文化。從哈爾濱的冰雪奇觀到吉林的自然美景，從瀋陽的歷史文化到大連的海濱風情，這次旅行不僅是一次視覺的盛宴，更是一次文化的深度體驗！
哈爾濱冰雪節：國際雪雕博覽會+冰雪大世界
哈爾濱國際冰雪節是每年冬季的重要盛事，吸引了來自世界各地的遊客。位於太陽島的國際雪雕藝術博覽會，可以欣賞到色彩斑斕、形狀各異的冰雪雕塑，讓人彷彿置身於童話世界中。冰雪大世界則是另一個不容錯過的景點，欣賞到全球最大的冰建築，並參加各種冰雪娛樂活動，如滑梯、攀冰和雪地足球等，感受冰雪的樂趣。
哈爾濱除了冰雪世界出名，中央大街和索菲亞教堂廣場也是必訪之地。中央大街是哈爾濱最繁華的商業步行街，沿途有著許多風格獨特的建築，漫悠悠地感受到濃厚的歐陸風情。而索菲亞教堂則是東正教建築的代表，雄偉壯觀，歐式文藝復興風格令每個角度都能成為「打卡點」！
吉林霧淞
行程中還包括前往吉林的霧淞長廊，這裡是中國四大自然奇觀之一，冬季的松花江兩岸樹木被霧凇覆蓋，宛如銀裝素裹的夢幻世界。霧凇的形成是因為冬季冷空氣與水蒸氣的奇妙結合，當地居民稱其為「樹掛」，這一自然景觀每年吸引大量攝影愛好者和遊客前來觀賞。
長春與瀋陽的文化之旅
想要了解中國歷史，當然要參觀沈陽故宮、偽滿洲國皇宮博物館！清朝末代皇帝溥儀執政時曾居住的「偽滿洲國皇宮博物館」，館中展示了滿洲國時期至1945年8月日本投降前，皇帝溥儀的宮廷生活及歷史背景。至於瀋陽故宮則是清朝的早期皇宮，被列入全國重點文物保護單位之一，並列入《世界遺產名錄》中。行程亦會安排大家品嘗沈陽特色美食，如鍋包肉和原味齋烤鴨，展現了東北地區的飲食文化，讓味蕾也能享受一場盛宴。
大連海濱文化
行程的最後一站是以「美麗的海岸線」而聞名的大連。行程安排了參觀歷史悠久的旅順軍港，港口門開向東南，東側是雄偉的黃金山，西側是老虎尾半島，西南是巍峨的老鐵山，周圍環守旅順港，這裏的自然風光被譽為「天下奇觀」。
新華旅遊【哈爾濱國際冰雪節】
8天純玩團
團號：LRHC08SS
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