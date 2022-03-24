新品速遞｜Dior鏡光唇膏新升級 必入粉紅漆皮外殼 藤格圖騰縫線超細緻

Dior經典的鏡光誘惑唇膏，最近不單升級配方及加入新色調，更推出4款不同設計唇膏外殼，包括飾有藤格圖騰的粉紅漆亮外殼，時尚之餘更充滿少女感！

鏡光誘惑唇膏以全新配方登場，採用90%天然成分，並傾注花卉護唇成分，不單持續水潤，更實現長時間持妝，唇釉般的光澤感，大大提升貼服度。