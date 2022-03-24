新品速遞｜Dior鏡光唇膏新升級 必入粉紅漆皮外殼 藤格圖騰縫線超細緻

Dior經典的鏡光誘惑唇膏，最近不單升級配方及加入新色調，更推出4款不同設計唇膏外殼，包括飾有藤格圖騰的粉紅漆亮外殼，時尚之餘更充滿少女感！
鏡光誘惑唇膏以全新配方登場，採用90%天然成分，並傾注花卉護唇成分，不單持續水潤，更實現長時間持妝，唇釉般的光澤感，大大提升貼服度。
35款新色 大推磚紅色Dior 8
品牌的彩妝創作及形象總監Peter Philips調配出35款全新色調，主打多款新色及原創色調，由紅色到粉紅、裸色至磚紅色，及一系列玫瑰木色調都有。而當中最矚目的，相信是全新磚紅色Dior 8，8是Dior先生的幸運數字，華麗磚紅色適合大部分的膚色，既優雅細膩，同時亦易於搭配。
４款外殼化身時尚配飾
鏡光誘惑唇膏更換上4款不同設計的唇膏外殼，向品牌的高級訂製時裝致敬，靈感擷取自Dior的經典設計元素，猶如一件時尚配飾。
當中黑色漆亮外殼線條俐落流麗，呈現如黑膠唱片的效果，並在邊緣飾以經解構的Dior Oblique標誌，時尚又具氣派。另外3款包括華麗耀目的Metallic Silver；Indigo Denim則突顯原色牛仔布的高貴特質。
粉紅漆亮外殼 飾上經典藤格紋縫線
但最令女生心動的，一定是向品牌精湛皮革工藝致敬的Pink Cannage，呈粉紅漆亮效果的外殼，飾上經典的Cannage藤格圖騰縫線，拿在手上極有質感，加上細緻度高，絕對值得入手！唇膏更可以換上補充裝色調，意味即使用光，都一樣可以繼續使用外殼。系列將於4月1日發售，想買的女生記得mark定日子啦！