新年必讀4兒童繪本 公共圖書館可借 學新年習俗/為何大掃除/祝福語 附借書連結

農曆新年有不同習俗及活動，坊間亦有不同兒童讀物讓小朋友了解農曆新年。以下精選4本兒童繪本，適合幼稚園至初小學生，全部可在公共圖書館借閱。家長們不妨與子女一同閱讀繪本，增進親子關係之餘，亦讓子女了解新年習俗及背後意義，一舉兩得！
本地與海外繪本之別
台灣及香港出版的繪本均是使用繁體字，加上文化相近、繪本選擇豐富，台灣出版的繪本往往成為不少香港家長之選。乍看沒問題，但家長須留意某些台灣用詞與香港並不相同，例如台灣稱吞拿魚為「鮪魚」、西蘭花為「青花椰菜」。家長與子女遇上用語差異時，家長不妨解釋此屬文化差異，再展示物件圖片，讓子女清楚知道物件在香港稱為A，在台則稱為B。
新年繪本推介｜《農曆新年》
《農曆新年》簡單介紹新年習俗，包括年廿八大掃除、拜年、吃團年飯及行花市的傳統習俗，讓小朋友一次了解新年不同習俗。書本亦有涵蓋簡單謎語，激發小朋友思考。
適合年齡：初小，幼稚園學生須家長伴讀。
香港公共圖書館圖書連結
新年繪本推介｜《老鼠娶新娘》
《老鼠娶新娘》榮獲第五屆加泰隆尼亞雙年童書插畫大獎，繪本囊括台灣經典童話《老鼠娶新娘》、《白賊七》及《傻女婿》。在台灣，相傳正月初三是老鼠娶親的大喜日子，《老鼠娶新娘》以此民俗故事作背景改編。特別的紙雕插圖讓故事角色彷彿躍然於紙上，讓讀者沉浸在故事之中。
適合年齡：初小
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新年繪本推介｜《過年啦！》
2歲至5歲的幼兒音識字量不多，專注力較差，文字簡單及有豐富互動的繪本就最適合他們。《過年啦！》提供不同互動形式，讀者可以拉開、翻開、動手貼上揮春及立體圖畫，讓閱讀變得更有趣味，開心認識不同過年習俗。
適合年齡：幼稚園學生
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新年繪本推介｜《中華傳統節日圖解小百科（1）》
《小百科》簡單介紹農曆新年習俗，當中包括貼春聯及放鞭炮等。文字較《農曆新年》困難及複雜，較為適合小學生閱讀。除了農曆新年外，《小百科》亦有涵蓋其他節日如元宵及較少人認識的天后誕。
適合年齡：小學生
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