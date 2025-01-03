新年必讀4兒童繪本 公共圖書館可借 學新年習俗/為何大掃除/祝福語 附借書連結

農曆新年有不同習俗及活動，坊間亦有不同兒童讀物讓小朋友了解農曆新年。以下精選4本兒童繪本，適合幼稚園至初小學生，全部可在公共圖書館借閱。家長們不妨與子女一同閱讀繪本，增進親子關係之餘，亦讓子女了解新年習俗及背後意義，一舉兩得！

本地與海外繪本之別

台灣及香港出版的繪本均是使用繁體字，加上文化相近、繪本選擇豐富，台灣出版的繪本往往成為不少香港家長之選。乍看沒問題，但家長須留意某些台灣用詞與香港並不相同，例如台灣稱吞拿魚為「鮪魚」、西蘭花為「青花椰菜」。家長與子女遇上用語差異時，家長不妨解釋此屬文化差異，再展示物件圖片，讓子女清楚知道物件在香港稱為A，在台則稱為B。

新年繪本推介｜《農曆新年》

《農曆新年》簡單介紹新年習俗，包括年廿八大掃除、拜年、吃團年飯及行花市的傳統習俗，讓小朋友一次了解新年不同習俗。書本亦有涵蓋簡單謎語，激發小朋友思考。

適合年齡：初小，幼稚園學生須家長伴讀。

香港公共圖書館圖書連結