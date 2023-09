新店優惠｜Love, Bonito皇室堡旗艦店開幕 低至75折優惠/$50折扣/送電話掛繩、電腦袋

為慶祝Love, Bonito成立13周年及香港第四家分店開幕,品牌特別聯乘多位藝術家包括Zoie Lam、Chankalun,更特別邀請海外名人與時尚攝影師Saskia遠道而來,齊穿上「Best of the Best」全新系列,聯同陳凱琳及Tyson Yoshi一同出席開幕派對。

Love, Bonito 皇室堡旗艦店| PMQ 巨型壁畫 + 心形霓虹燈

藝術畫家Zoie Lam(林雅儀)早前於中環PMQ附近繪畫色彩繽紛的巨型壁畫,吸引粉絲前往朝聖打咭。香港唯一霓虹燈女藝術家Chankalun(陳家倫),以心形結構的霓虹燈藝術裝置來裝飾新店鏡子,心形霓虹燈亦有幾分似花朵,裝置印上「You Are Your Petals of Strength」,突出品牌對社區和Love Bonito’s Community會員的關愛。霓虹燈藝術裝置在新店展示,讓一眾女生打卡!