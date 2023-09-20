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2023-09-20 14:30:00

新店優惠｜Love, Bonito皇室堡旗艦店開幕 低至75折優惠/$50折扣/送電話掛繩、電腦袋

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新店優惠｜Love, Bonito皇室堡旗艦店開幕 低至75折優惠/$50折扣/送電話掛繩、電腦袋

新店優惠｜Love, Bonito皇室堡旗艦店開幕 低至75折優惠/$50折扣/送電話掛繩、電腦袋

女裝品牌Love, Bonito明日在銅鑼灣皇室堡開設全港最大的旗艦店兼首個體驗中心，新店佔地超過逾6,000呎，提供適合不同場合穿著的時尚單品，部分限定款式將於916日起於皇室堡新店率先獨家發售。當然還有連串開幕購物優惠！

Love, Bonito皇室堡旗艦店開幕

Love, Bonito皇室堡旗艦店開幕

Love, Bonito皇室堡旗艦店｜11間試身室

Love, Bonito皇室堡店是繼中環、旺角pop-up及沙田店後於香港開設的第4間店舖，提供11間試身室，大大減低輪候時間。新店展示不同款式的單品，包括長青款式The Staples系列、上班服、休閒款式、婚宴及派對裙裝等，照顧所有客人的衣櫥需要。

 

Love, Bonito皇室堡旗艦店｜日式美學「侘寂wabi-sabi

Love, Bonito於全球擴展的同時，目標是減少使用大量材料，以確保成效率最大化。透過使用耐用的材質，包括在牆壁上使用紋理，以展現日式美學「侘寂wabi-sabi」之美，侘寂 "Wabi"是一種日本哲學，在日語中代表「樸實簡約」或「低調的優雅」；而"sabi"意指「享受不完美」。新店結合時尚及極簡主義的現代設計，貫以標誌色調配搭木系，營造溫暖舒適的氛圍。

Love, Bonito皇室堡旗艦店｜11間試身室 Love, Bonito皇室堡旗艦店｜11間試身室 Love, Bonito皇室堡旗艦店｜新店特設牛仔專區。 Love, Bonito皇室堡旗艦店 Love, Bonito皇室堡旗艦店 Love, Bonito皇室堡旗艦店 Love, Bonito皇室堡旗艦店

Love, Bonito皇室堡旗艦店｜聯乘多元文化藝術家

為慶祝Love, Bonito成立13周年及香港第四家分店開幕，品牌特別聯乘多位藝術家包括Zoie LamChankalun，更特別邀請海外名人與時尚攝影師Saskia遠道而來，齊穿上「Best of the Best」全新系列，聯同陳凱琳及Tyson Yoshi一同出席開幕派對。

品牌請來多位藝術家，包括Zoie Lam、Chankalun，更特別邀請海外名人與時尚攝影師Saskia遠道而來，齊齊穿上Best of the Best全新系列，聯同特別嘉賓陳凱琳及Tyson Yoshi一同出席開幕派對。 Tyson Yoshi出席Love, Bonito皇室堡旗艦店開幕。 Tyson Yoshi出席Love, Bonito皇室堡旗艦店開幕。 國際時尚攝影師Saskia為Tyson拍攝照片 陳凱琳出席Love, Bonito皇室堡旗艦店開幕。 陳凱琳出席Love, Bonito皇室堡旗艦店開幕。 陳凱琳出席Love, Bonito皇室堡旗艦店開幕。 霓虹燈女藝術家Chankalun (陳家倫) 藝術畫家 Zoie Lam(林雅儀)

Love, Bonito皇室堡旗艦店｜PMQ巨型壁畫+心形霓虹燈

藝術畫家Zoie Lam(林雅儀)早前於中環PMQ附近繪畫色彩繽紛的巨型壁畫，吸引粉絲前往朝聖打咭。香港唯一霓虹燈女藝術家Chankalun(陳家倫)，以心形結構的霓虹燈藝術裝置來裝飾新店鏡子，心形霓虹燈亦有幾分似花朵，裝置印上「You Are Your Petals of Strength」，突出品牌對社區和Love Bonitos Community會員的關愛。霓虹燈藝術裝置在新店展示，讓一眾女生打卡！

霓虹燈女藝術家Chankalun (陳家倫)

霓虹燈女藝術家Chankalun (陳家倫)

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Love, Bonito皇室堡旗艦店｜新店限定優惠

1. 皇室堡新店限定禮遇：

電話掛繩—由2023916日起，即場登記成為LBCommunity+新會員，並於Love, Bonito 皇室堡新店購物滿$650或以上，可享有首次購物9折優惠及獲贈電話掛繩一條，送完即止。

手提電腦袋—由2023916日起，即場登記成為LBCommunity+新會員，並於Love, Bonito 皇室堡新店購物滿$850或以上，即可享有首次購物9折優惠及獲贈手提電腦袋一個；現有LBCommunity+會員，於新店購物滿$850或以上，也可獲贈手提電腦袋一個，送完即止。

2. 由即日至1015日，所有LBCommunity+會員於皇室堡新店作首次購物後，保留發票上的優惠碼，於官網購物可享有$50折扣優惠。

3.2023928日至102日，於Love, Bonito 所有門市或官網購物滿$800可獲85折優惠；滿$1,000可獲8折優惠；滿$1,250可獲75折優惠；LBCommunity+金、銀咭會員任何消費可獲75折優惠，同時金咭會員可享2倍績分、銀咭會員可享1.5倍績分。

Love, Bonito皇室堡旗艦店｜新店優惠及禮遇 Love, Bonito皇室堡旗艦店｜新店優惠及禮遇 Love, Bonito皇室堡旗艦店｜新店優惠及禮遇 Love, Bonito皇室堡旗艦店｜新店優惠及禮遇
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