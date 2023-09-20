新店優惠｜Love, Bonito皇室堡旗艦店開幕 低至75折優惠/$50折扣/送電話掛繩、電腦袋

女裝品牌Love, Bonito明日在銅鑼灣皇室堡開設全港最大的旗艦店兼首個體驗中心，新店佔地超過逾6,000呎，提供適合不同場合穿著的時尚單品，部分限定款式將於9月16日起於皇室堡新店率先獨家發售。當然還有連串開幕購物優惠！

Love, Bonito皇室堡旗艦店開幕

Love, Bonito 皇室堡旗艦店｜ 11 間試身室 Love, Bonito皇室堡店是繼中環、旺角pop-up及沙田店後於香港開設的第4間店舖，提供11間試身室，大大減低輪候時間。新店展示不同款式的單品，包括長青款式The Staples系列、上班服、休閒款式、婚宴及派對裙裝等，照顧所有客人的衣櫥需要。 Love, Bonito 皇室堡旗艦店｜日式美學「侘寂 wabi-sabi 」 Love, Bonito於全球擴展的同時，目標是減少使用大量材料，以確保成效率最大化。透過使用耐用的材質，包括在牆壁上使用紋理，以展現日式美學「侘寂wabi-sabi」之美，侘寂 "Wabi"是一種日本哲學，在日語中代表「樸實簡約」或「低調的優雅」；而"sabi"意指「享受不完美」。新店結合時尚及極簡主義的現代設計，貫以標誌色調配搭木系，營造溫暖舒適的氛圍。

Love, Bonito 皇室堡旗艦店｜聯乘多元文化藝術家 為慶祝Love, Bonito成立13周年及香港第四家分店開幕，品牌特別聯乘多位藝術家包括Zoie Lam、Chankalun，更特別邀請海外名人與時尚攝影師Saskia遠道而來，齊穿上「Best of the Best」全新系列，聯同陳凱琳及Tyson Yoshi一同出席開幕派對。

Love, Bonito 皇室堡旗艦店｜ PMQ 巨型壁畫 + 心形霓虹燈 藝術畫家Zoie Lam(林雅儀)早前於中環PMQ附近繪畫色彩繽紛的巨型壁畫，吸引粉絲前往朝聖打咭。香港唯一霓虹燈女藝術家Chankalun(陳家倫)，以心形結構的霓虹燈藝術裝置來裝飾新店鏡子，心形霓虹燈亦有幾分似花朵，裝置印上「You Are Your Petals of Strength」，突出品牌對社區和Love Bonito’s Community會員的關愛。霓虹燈藝術裝置在新店展示，讓一眾女生打卡！

霓虹燈女藝術家Chankalun (陳家倫)