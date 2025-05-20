新店關注組｜平價燒春雞店薔紅連開4間分店 紅磡大坑元朗佐敦設新副線/$78優惠價脆皮雞

近年食肆掀起結業潮，不少老字號茶餐廳均告結業，不過於灣仔的薔紅茶餐廳卻反其道而行，今年初至今，先後在大坑、紅磡及元朗開設新副線「薔紅宅急便」，位於逸東酒店內的佐敦分店亦將於今個月開業，實行逆市擴張，並推出$78優惠價脆皮燒雞。各位為食人士不用再過海，都食到老字號燒雞！

薔紅宅急便的紅磡店早於今年1月開業，2月再在大坑開店，而元朗店亦由昨天起試業，更有眼利網民在逸東酒店內發現「薔紅宅急便」的圍版，並會在今個月開業，在短短5個月開4間分店，擴張速度甚高！

開業30多年的薔紅茶餐廳，主打的招牌脆皮燒春雞，選用3斤重的三黃雞，而且即叫即整，搭配20多種配料醃製，燒烤後雞皮外皮酥脆，肉質鮮嫩多汁，被冠以「絕世美味」的稱號，配菜更自選意粉、沙律或薯條，$88的價錢絕對合理，吸引不少本地客及遊客，甚至是在附近打完波的後生仔光顧。

元朗店推 $78 優惠價脆皮燒雞 薔紅最近以燒雞為賣點，分別在紅磡和大坑等地開設新副線，新店以快餐店形式經營，客人要先用點餐機點餐，再入座等食物上桌。有網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」中發帖，拍下紅磡崇志街的「薔紅宅急便」吸引大批食客排隊，門外聚集十數人排隊輪候入座。為答謝顧客支持，元朗店更推出$78優惠價脆皮燒雞。

薔紅宅急便地址 紅磡崇志街28號地下 大坑新村街4號A地下 元朗鳳攸北街11-15號益發大廈地下19-20號舖 佐敦彌敦道380號逸東酒店Food court (即將開業) 薔紅茶餐廳地址 地址：灣仔莊士敦道194-204號灣仔商業中心1樓