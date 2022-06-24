味美道來｜半山家傳餃子日賣500隻 賣的不只餃子更是一種信念

半山堅道有間新開業的餃子店，用「家傳餃子」為店名，招牌上的書法字體寫得鏗鏘有力，讓人未試其味，已被這種搬出家族聲譽的霸氣所吸引。九十後的老闆Hailey做西廚出身，但父親和祖父都是中菜廚師。「我很希望做一些傳統食物，將我家人帶給我對於食物的理解，能通過我和餃子傳承下去。」原來，招牌上的名字，所指的「家傳」並不單是食物本身，而是關於一套理念的傳承。

心機自製餃子皮

大門上的布簾印著餃子圖案，大地棕色的裝潢，木製的吧檯座位，很有台北赤峰街小店的悠閒感覺。菜單上有八款餃子和四款拌麵，店舖做堂食也賣急凍餃子，平均合計日賣近五百隻，銷情理想。不得不提，店家連餃子皮和麵條都是自家出品。每日以人手搓揉麵糰，又經壓麵機多次捲壓，再用圓形模具吸印出一片片軟嫩光滑的餃子皮。但老闆還不嫌工序繁瑣，為求完美，部分餃子更有特製的餃子皮，如芫荽豚肉餃就必須用新鮮芫荽所製的外皮包餡。「因為這是餃子的重要材料，我想能夠自己控制品質，做出來真的是我想呈現的作品。」對於食物，老闆Hailey難得執著。