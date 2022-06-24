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旅遊飲食
2022-06-24 18:49:07

味美道來｜半山家傳餃子日賣500隻 賣的不只餃子更是一種信念

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半山堅道有間新開業的餃子店，用「家傳餃子」為店名，招牌上的書法字體寫得鏗鏘有力，讓人未試其味，已被這種搬出家族聲譽的霸氣所吸引。九十後的老闆Hailey做西廚出身，但父親和祖父都是中菜廚師。我很希望做一些傳統食物，將我家人帶給我對於食物的理解，能通過我和餃子傳承下去。」原來，招牌上的名字，所指的「家傳」並不單是食物本身，而是關於一套理念的傳承。

心機自製餃子皮

大門上的布簾印著餃子圖案，大地棕色的裝潢，木製的吧檯座位，很有台北赤峰街小店的悠閒感覺。菜單上有八款餃子和四款拌麵，店舖做堂食也賣急凍餃子平均合計日賣近五百隻，銷情理想。不得不提，店家連餃子皮和麵條都是自家出品。每日以人手搓揉麵糰，又經壓麵機多次捲壓，再用圓形模具吸印出一片片軟嫩光滑的餃子皮。但老闆還不嫌工序繁瑣，為求完美，部分餃子更有特製的餃子皮，如芫荽豚肉餃就必須用新鮮芫荽所製的外皮包餡。「因為這是餃子的重要材料，我想能夠自己控制品質，做出來真的是我想呈現的作品。」對於食物，老闆Hailey難得執著。

家傳餃子 每日新鮮包製 每日以人手搓揉麵糰，又經壓麵機多次捲壓，再用圓形模具吸印出一片片軟嫩光滑的餃子皮。 店家連餃子皮和麵條都是自家出品

與別不同餃子口味

麻辣雞軟骨雞肉抄手配自家煉製紅油和蔥（＄68）是小店的得意之作，除去滿碗紅噹噹的辣油，換成將抄手整齊有序的排列在碗中，並淋上少量自家煉製紅油，及灑上翠綠蔥花，賣相完全不同於坊間。味道當然有驚喜，內餡用雞腿肉和切得幼碎的雞軟骨，拌入自製辣醬，麻香辣兼備，軟骨令口感更添爽脆。也有粟米熔岩餃（＄78）， 靈感啟發自忌廉湯，將所有食材用忌廉烹調，煮至濃稠後再包成餃子，放在平底鑊烙得焦黃香脆，咬開有澎湃的流心效果，忌廉濃郁香甜，但不油膩。區內不乏外國客人，拌麵都是他們的心頭好，只因和意式麵條相近。波浪麵配乾煸辣肉燥，椒麻擔擔醬，香酥脆花生，蔥（＄78），用粗身的波浪形麵條，麵質煙韌有嚼勁，醬汁則是仿照擔擔麵的湯汁，用花生醬和多種香料調製。切記趁熱吃，吃的時候用筷子輕拌數下，香氣隨隨飄上，每條麵條掛滿醬汁，滋味不錯。

內餡用雞腿肉和切得幼碎的雞軟骨，拌入自製辣醬，麻香辣兼備 麻辣雞軟骨雞肉抄手配自家煉製紅油和蔥（＄68） 粟米熔岩餃（＄78） 波浪麵配乾煸辣肉燥，椒麻擔擔醬，香酥脆花生，蔥（＄78）

傳承家族飲食理念

我爸爸和祖父也是做中菜的，他們是教我認識食物的重要人物。」生於飲食世家，老闆Hailey自小受到家人熏陶，後來她又去學習西廚和在意大利餐館工作，掌握到西方廚藝的竅門，學有所成後她就決定創業。先用上一年時間開設網店賣急凍生餃子，再花上全部積蓄投資經營這店。開店一個月，雖然Hailey笑言覺得長時間的勞力消耗很辛苦，但能實現目標亦非常滿足。「我覺得其實中式的食品需要多些人去做，或者傳統的食品需要多些人去做，我們是要將傳統的做得更好，讓它可以走得更遠。」Hailey說。

家傳餃子

地址：半山堅道138號寶玉閣地下B號鋪

電話：5506 8910

營業時間：星期二至星期日 12:30pm-8:30pm (逢星期一休息)

家傳辣菜脯蝦餃 ＄98 配發酵果醋 九十後的老闆Hailey做西廚出身 朱古力熔岩小籠包（＄28）及玄米抹茶熔岩小籠包（＄28）
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