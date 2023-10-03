咖啡種類｜Latte、Espresso、Cappuccino、Flat White、Americano有乜分別？一文教你分清5款常見咖啡

近年香港的Cafe愈開愈多，深水埗更是逐漸演變成「文青Cafe街」，大大小小的咖啡店都進駐香港的街頭。然而不少人對Cafe中販賣的咖啡（英文︰Coffee）卻只有一知半解，以下就教大家分清5款常見的咖啡，從中選擇自己最喜歡的口味吧！

咖啡種類｜1. Espresso（意式濃縮咖啡） Espresso 的中文名稱為意式濃縮咖啡，顧名思義便是源於意大利，以加壓萃取的方式制出咖啡。而espresso最明顯的特徵便是其表面的Crema，即咖啡表面上的綿密啡色泡沫，當咖啡豆越新鮮、烘焙深度越深，Crema便會越厚實。一杯好的espresso，主要依賴咖啡師的經驗和意式濃縮咖啡機，因此非常細微的不同便可能帶來口味的變化，例如萃取壓力、水溫、萃取時間等都會影響espresso的口味，所以不同咖啡店的口味都會不同。而espresso作為咖啡館的必備的主打產品，同時是很多加奶咖啡的基礎，因此通常都會使用深度烘焙的咖啡豆。如果想知道咖啡店的咖啡單品口味是否適合自己，也可以先試一杯espresso。

咖啡種類｜2. Americano （美式咖啡） Americano為美式咖啡，以espresso加水稀釋後便可得到咖啡。其製作方法主要有兩種，一種是從在espresso中加入熱水。而另一種則是先在杯中加入熱水，然後將杯子放在咖啡機下，讓espresso直接流入杯中，而這種做法亦稱為Long Black。Americano中所加入的espresso和熱水比例並沒有固定要求，完全取決於個人的濃淡偏好決定，而將熱水變成凍水，再加入冰塊的話，便會變成韓國人愛喝的Iced Americano，不過他們的味道通常較淡，而香港咖啡店的Iced Americano因咖啡豆的差異，可能會偏酸或濃。

咖啡種類｜3. Latte（鮮奶咖啡/拿鐵） Latte在意大利語中是「牛奶」的意思，因此其正式名稱應該是Caffe Latte，即咖啡牛奶，不過在大部分香港咖啡店中都多被簡稱為Latte。而近年的Latte口味亦越來越多，例如抹茶Latte、榛子Latte、海鹽焦糖Latte等，雖然沒有標明為Caffe Latte，但不少香港的咖啡店都會在當中加入咖啡，因此最好先問清楚才落單。而近年不少咖啡店都提供「轉奶」的選項，可以把牛奶換成燕麥奶、杏仁奶等植物奶產品，因此即使不喜歡喝牛奶，也可以飲用以植物奶調配出的Latte，味道與牛奶稍有不同。

咖啡種類｜4. Cappuccino（ 泡沫咖啡） Cappuccino多數被稱為泡沫咖啡，以意式咖啡和奶泡制成，其奶泡較粗和厚實，因此通常會有蓬鬆隆起至高出杯邊的奶泡層。其咖啡和奶泡比例可以用一份或者雙份的意式濃縮咖啡作為基底，按咖啡店的做法而不同。傳統上為保持Cappuccino的奶泡，它並沒有凍飲的選項，但現時有不少咖啡店都提供凍的Cappuccino，不過仍是建議喝熱的Cappuccino，因為這樣才可看到在奶泡上的拉花。